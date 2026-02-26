English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அரையிறுதி ரேஸில் இந்தியா... ஈடுகொடுத்த ஜிம்பாப்வே - வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட்டிங்!

அரையிறுதி ரேஸில் இந்தியா... ஈடுகொடுத்த ஜிம்பாப்வே - வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட்டிங்!

IND vs ZIM: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் அரையிறுதி ரேஸில் இந்திய அணி நீடிக்கிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:09 PM IST
  • இந்திய அணி 256 ரன்களை அடித்தது.
  • இதுவே டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர்
  • ஹர்திக் பாண்டியா ஆட்டநாயகன்

அரையிறுதி ரேஸில் இந்தியா... ஈடுகொடுத்த ஜிம்பாப்வே - வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட்டிங்!

India vs Zimbabwe Highlights: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் (ICC T20 World Cup 2026)  தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. சூப்பர் 8 சுற்றில் இனி அனைத்து அணிகளுக்கும் தலா 1 போட்டியே உள்ளன.

பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இன்று (பிப். 26) நடைபெற்ற போட்டியில் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன், அக்சர் பட்டேல் ஆகியோர் சேர்க்கப்ட்டனர்.

257 ரன்கள் டார்கெட்

இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 256 என்ற இமாலய ஸ்கோரை அடித்தது, டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் இதுதான். ஓபனிங்கில் இறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 25, அபிஷேக் சர்மா 55 ரன்களை குவித்தனர். மூன்றாமிடத்தில் வந்த இஷான் கிஷன் 38 ரன்களையும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 33 ரன்களை அடித்தனர். கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் ஹர்திக் பாண்டியா 50 ரன்களையும், திலக் வர்மா 44 ரன்களையும் அடித்தனர். ஜிம்பாப்வே அணியில் நகரவா, முஸரபானி, மாபோசா, சிக்கந்தர் ரஸா ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

பென்னட் - ரஸா ஜோடி மிரட்டல்

தொடர்ந்து, 257 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்கை ஜிம்பாப்வே அணி துரத்தியது. பென்னட், மருமணி ஜோடி பவர்பிளே முழுவதும் விக்கெட்டை இழக்காமல் 44 ரன்களை சேர்த்தது. ஆனால் 7வது ஓவரிலேயே மருமணி 20 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த டியன் மியர்ஸ் 6 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். 3வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த பென்னட் - சிக்கந்தர் ரஸா ஆகியோர் 72 ரன்களை சேர்த்தனர். ரஸா 31, ரயான் பர்ல் 0, மினியோங்கா 11, முஸிகிவா 7 ரன்களை அடித்தனர்.

97 ரன்களை குவித்த பென்னட்

கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பென்னட் 59 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர், 8 பவுண்டரிகளை அடித்து 97 ரன்களை சேர்த்தார். ஜிம்பாப்வே 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டை இழந்து 184 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டை எடுத்தாலும், ஹர்திக் பாண்டியா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட்டிங்

சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் பிரிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஏற்கெனவே அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுவிட்ட நிலையில், தற்போது ஜிம்பாப்வே அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது. வரும் மார்ச் 1ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும் எனலாம்.

நியூசிலாந்து அரையிறுதி போகுமா?

2வது பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி அரையிறுதிக்குச் சென்றுவிட்டது, இலங்கை அணி தொடரை விட்டு வெளியேறிவிட்டது. நாளைய இங்கிலாந்து உடனான போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றிபெற்றால் அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதிசெய்யும். ஒருவேளை தோல்வியடையும்பட்சத்தில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். பாகிஸ்தான் அணி நல்ல ரன்ரேட்டில் பிப். 28ஆம் தேதி நடைபெறும் போட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்த வேண்டும். மார்ச் 1ஆம் தேதியோடு சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைகின்றன. 

மேலும் படிக்க |  அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

மேலும் படிக்க |  டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!

