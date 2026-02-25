English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டி.. மழைக்கு வாய்ப்பு? கோப்பை கனவு அவ்வளவுதான்!

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டி.. மழைக்கு வாய்ப்பு? கோப்பை கனவு அவ்வளவுதான்!

IND vs ZIM Chennai Weather Report: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 போட்டியில் நாளை ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் இந்திய நிச்சயமாக வலுவான வெற்றியை பெற வேண்டும் என்பதால், சிறு தவறு நடத்தாலும் அவ்வளவுதான். அதிலும் மழை குறிக்கிட்டால் அரையிறுதி கனவை மறந்துவிட வேண்டியதுதான்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:31 PM IST
  • இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டி நாளை நடைபெறுகிறது
  • சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மழை பெய்யுமா?
  • வானிலை ஆய்வு மையம் செல்வது என்ன?

IND vs ZIM Chennai Weather Report: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இந்திய அணி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உள்ளது. தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று வந்த இந்தியா சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதனால் நெட் ரன் ரேட் பெரிய சரிவை கண்டதால், வரும் போட்டிகளை வலுவான வெற்றியை பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. 

இப்போட்டியில் சிறு தவறோ அல்லது மழையின் குறிக்கிட்டாலோ இந்தியா அரையிறுதி செல்லும் கனவை தொலைத்துவிட வேண்டியதுதான். இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் மழை குறிக்கிடுமா? அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? மழையால் ரத்தானால் இந்தியா அரையிறுதி செல்லும் வாய்ப்பு இருக்குமா? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்வது என்ன?

தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றதழுத்த தாழ்வு பகுதியானது இன்று வலுவிழந்ததாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், நேற்று (24-02-2026) தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று (25-02-2026) காலை 0530 மணி அளவில் வலுவிழந்தது. தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

நாளை (பிப்ரவரி 26) தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை 

மேலும், சென்னையில் நாளை (பிப்ரவரி 26) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

எனவே நாளை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. அதனால் போட்டியானது திட்டமிட்ட படி, நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை, மழை அல்லது வேறு காரணங்களால் போட்டி ரத்தானால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும். இதையடுத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டியில் வென்றாலும் இந்திய அணி 3 புள்ளிகள் தான் பெற்றிருக்கும். 

இது நடந்தால் மட்டுமே இந்திய அணிக்கு வாய்ப்பு 

அதன்பின் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், மற்ற அணிகள் அதாவது ஒன்று தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே அல்லது வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஜிம்பாப்வே அணிகள் அவர்களது மீதமுள்ள சூப்பர் 8 போட்டி அனைத்திலும் தோல்வியடைய வேண்டும். அப்படி நடந்தால் மட்டுமே இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு செல்லும். மற்றபடி வாய்ப்பே இல்லை. 

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி. 

மேலும் படிக்க: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோற்றதில் மகிழ்ச்சி.. ரவி சாஸ்திரி பகீர்! முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

India vs ZimbabweChennai weatherT20 World Cup 2026Chepauk

