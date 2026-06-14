/இந்தியா - ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரை ஒளிபரப்பும் ஜீ.. எந்த சேனலில் பார்க்கலாம்? முழு அட்டவணை இதோ!

ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையிலான கிரிக்கெட் தொடரின் ஒளிபரப்பு உரிமையை பெற்று உள்ளது. இதன் மூலம் விளையாட்டு துறையில் தனது இருப்பை மேலும் ஜீ மீடியா வலுப்படுத்தி உள்ளது.
ஜீ மிடியா சமீபத்தில் Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD என 4 ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை தொடங்கி இருக்கிறது. இதில் தற்போது பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் உள்ளிட்ட இன்னும் சில விளையாட்டு போட்டிகளை ஒளிப்பரப்பு செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஜூலை மாதம் நடைபெற இருக்கும் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 சர்வதேச தொடரை Unite8 Sports சேனல்களில் ஒளிப்பரப்ப அதன் உரிமையை பெற்றுள்ளது. இது ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஜிம்பாப்வே நாட்டின் மிகப்பெரிய சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர்களில் ஒன்றான இதனை, தொலைக்காட்சிகள் வாயிலாக கோடிக்கணக்கான பார்வையாளர்களுக்கு ஜீ நிறுவனம் கொண்டு சேர்க்கிறது.
இது குறித்து ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் Unite8 Sports தலைமை அதிகாரி பாவேஷ் ஜனவ்லேகர் கூறியதாவது, இந்தியாவின் ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணத்தை எங்கள் நேயர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். பிரீமியம் ரக சர்வதேச விளையாட்டுகளுக்கான சிறந்த இடமான Unite8 Sports-ஐ மாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம்.
பன்முகத்தன்மை கொண்ட விளையாட்டுப் பிரிவுகளை உருவாக்குவதற்கான எங்கள் வியூகத்தின் ஒரு பகுதியே இந்த உரிமம் என்றார். மேலும் கூறுகையில், ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் நீண்ட கால அடிப்படையில் இணைந்து பணியாற்ற நாங்கள் ஆவலுடன் இருக்கிறோம் என தெரிவித்தார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான போட்டிகள் 4 சேனல்களில் ஒளிப்பரப்பப்படுகிறது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடர் ஜூலை 23 ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 26 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. மூன்று போட்டிகளுமே ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் தான் நடக்கிறது.