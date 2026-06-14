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இந்தியா - ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரை ஒளிபரப்பும் ஜீ.. எந்த சேனலில் பார்க்கலாம்? முழு அட்டவணை இதோ!

India vs Zimbabwe T20 Series Live Telecast Rights: ஜூலை 23 முதல் தொடங்கவுள்ள இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் பிரத்தியேக ஒளிபரப்பு உரிமையை ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் வாங்கி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:37 PM IST
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரை ஒளிபரப்பும் ஜீ.. எந்த சேனலில் பார்க்கலாம்? முழு அட்டவணை இதோ!
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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