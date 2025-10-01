English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் போட்டி.. எந்த சேனல், ஒடிடியில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

IND vs WI: அகமதாபாத்: இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 02) தொடங்கும் நிலையில், எந்த சேனலில் ஒடிடியில் பார்க்கலாம் என்பது இங்கு தெரிந்துகொள்ளுங்கள். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 1, 2025, 01:44 PM IST

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் போட்டி.. எந்த சேனல், ஒடிடியில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தொடர், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை (வியாழக்கிழமை) தொடங்க உள்ளது. இந்த தொடர் இந்திய அணிக்கு மிக முக்கியமானதாகும். கடந்த முறை சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகளில் இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் படுதோல்வி எதிர்கொண்டதால், இந்த தொடரில் வெற்றி தேவைபடுகிறது.

ஆச்சரியமளிக்கும் ஒன்று, மைதானத்தில் தற்போதைய புற்கள் அதிக அளவில் காணப்படுவது. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் அண்மையில் இப்படித்தான் புற்கள் நிறைந்த மைதானத்தில் இந்திய அணி விளையாடவில்லை என்பது ரசிகர்களுக்கு கவலை உண்டாக்கியுள்ளது. பிசிசிஐ இதனை ஏன் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

கிரிக்கெட் வல்லுனர்களின் பரிசீலனையின் படி, புற்களை அதிகமாக இருப்பதால்,பவுன்ஸ் அளவு குறைவாக இருக்கும். இதனால் பந்து சுழற்சி அதிகரித்து சிறந்த பந்து வீச்சாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இது இந்திய அணிக்கு சவாலை ஏற்படுத்தும் என்பதிலும் குழப்பம் உள்ளது.

மேலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் மூன்று திறமை வாய்ந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் — ஜெய்டன் சேல்ஸ், சமர் ஜோசப் மற்றும் அல்சாரி ஜோசப் — அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், சமர் ஜோசப் மற்றும் அல்சாரி ஜோசப் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளனர். இதனால், மிக முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் மட்டுமே அணியில் உள்ளன. இதுவும் புற்கள் அதிகமாக விடப்பட்டிருக்கத் தரும் காரணமாக கருதப்படுகிறது.

கடந்த நாட்களாக அகமதாபாத்துக்கு மழை பெய்து வரும் தடையால் புற்கள் கட்டியிருந்த இட்டுச் சிதைந்துள்ளன. போட்டிக்கு முன் புற்கள் வெட்டப்பட்டாலும், அதனுடன் சேர்த்து இன்னும் மூன்று முதல் நான்கு மில்லி மீட்டர் உயரத்தில் புறங்கள் இருக்கின்றன.

இந்த மைதானத்தில் புற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக தோன்றும் சில வரலாற்று தரவுகள் உள்ளன. 1983-ம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் 38 விக்கெட்டுகளில் 34வை வேக பந்துவீச்சாளர்கள் எடுத்தனர். மேலும் 1996-ம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்ற பேட்டில் ஸ்ரீநாத் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அத்துடன் 2008-ம் ஆண்டு வேக பந்தாட்டம் வெறுமனே 20 ஓவர்களில் 76 ரன்களில் இந்திய அணியை சுருட்டியது. 

வேறு வீதிகளில், 2024 அக்டோபரில் பெங்களூரில் வேகப்பந்து வீச்சிற்கு ஏற்ற வகையில் ஆன மைதானத்தில் இந்திய அணி 46 ரன்களில் ஆடம் இழந்தது. இத்தகைய முன்னோட்டத்தை பொருட்படுத்தி, அகமதாபாத்தில் புறங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. இதுவும் ரசிகர் அஞ்சலுக்கு காரணமாகும். இந்த டெஸ்ட் விளையாட்டை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் 1 அதிகாரப்பூர்வமாக ஒளிபரப்பும். ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் வழியாக ஓடிடி சேவையில் பார்வையிடலாம்.

இந்த முக்கிய தொடர் அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இந்திய அணிக்கு புறங்களை சமாளித்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உள்ளது.

மேலும் படிக்க: இந்தியா வெற்றி.. கதறி அழுத பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்.. வீடியோ!

மேலும் படிக்க: டி20 உலக கோப்பை 2026: இந்த 3 மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக தேவை! என்ன என்ன தெரியுமா?

