இந்தியாவுக்கு தொடர் வெற்றிகள்... பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன?

India vs Namibia 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நமீபியா அணியை 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 2வது வெற்றியை பெற்றது, இந்திய அணி.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:54 PM IST
  • ஹர்திக் 52 ரன்களை அடித்து, 2 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்.
  • ஹர்திக் பாண்டியா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
  • பாகிஸ்தான் அணியை வரும் பிப். 15 தேதி இந்தியா எதிர்கொள்கிறது.

India vs Namibia 2026 Highlights: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நமீபியா அணியை 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி 2வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்திய அணி 210 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்த நிலையில் நமீபியா அணி 116 ரன்களில் ஆல்-அவுட்டானது. 

ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா - நமீபியா அணிகள் டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இன்று மோதின. டாஸ் வென்ற நமீபியா அணி கேப்டன் எராஸ்மஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அபிஷேக் சர்மா, சிராஜ் ஆகியோருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் பும்ரா ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர். 

பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் 8 பந்துகளில் 22 ரன்களை குவித்தார். அதில் 3 சிக்ஸர் மற்றும் 1 பவுண்டரி அடக்கம். தொடர்ந்து இஷான் கிஷனும் பவர்பிளேவில் அதிரடி காட்டினார். 6 ஓவர்கள் முடிவில் 1 விக்கெட்டை மட்டும் எடுத்து 86 ரன்களை இந்திய அணி குவித்தது. இஷான் கிஷன் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.

