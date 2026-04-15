கம்பீரை நீக்கினால் பிரச்சனை.. கோலி, ரோகித் விஷயத்தில் செய்தது சரியா? முனாஃப் படேல் கருத்தால் விவாதம்

இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்கும் கவுதம் கம்பீரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கினால், வீரர்களை கையாள்வது மிகவும் கடினமாகிவிடும் என முன்னாள் வீரர் முனாஃப் படேல் கூறி இருக்கிறார். மேலும், ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி குறித்து கம்பீர் சொன்னதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:18 PM IST
  • கவுதம் கம்பீரை நீக்கினால் இந்திய அணியில் குழப்பம் ஏற்படும் என முனாஃப் படேல் கூறி உள்ளார்
  • கோலி, ரோகித் விஷயத்தில் அவர் எடுத்த முடிவை இங்கு எத்தனை பேருக்கு எடுக்கும் தைரியம் உள்ளது என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்
  • மேலும், கவுதம் கம்பீரின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவி காலம் 2027 உலகக் கோப்பையிடன் முடிவடைகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Trending Photos

இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon6
Vaibhav Suryavanshi
இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
camera icon10
Sun Transit
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
இன்னும் 10 நாள்களில்... இந்த 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது - செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
camera icon8
Mars Transit
இன்னும் 10 நாள்களில்... இந்த 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது - செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
வெறும் இட்லி, சாம்பார் தான்.. ஃபிட்டாக இருக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ
camera icon7
weight loss
வெறும் இட்லி, சாம்பார் தான்.. ஃபிட்டாக இருக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ
உலகின் தலைசிறந்த கிரிக்கெட் அணிகளில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கவுதம் கம்பீர் இருந்து வருகிறார். இந்த சூழலில், அவரது பதவி காலம் விரைவில் முடிய உள்ளது. இதனால் அடுத்த பயிற்சியாளர் யாராக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கவுதம் கம்பீரை அப்பதவியில் நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் அவரை நீக்கினால் வீரர்களை கையாள்வது மிகவும் கடினமாக மாறிவிடும் என முன்னாள் வீரர் முனாஃப் படேல் கூறி உள்ளார். 

கோலி, ரோகித்தை நீக்கிய கம்பீர் 

2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி வென்றதோடு ராகுல் டிராவிட்டின் பதவி காலம் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து தலைமை பயிற்சியாளராக கவுதம் கம்பீர் ஒப்பந்தம் ஆனார். அதில் இருந்து அவர் பல அதிரடியான முடிவுகளை எடுத்து இந்திய அணியில் நிறைய மாற்றங்களை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சரிவை கண்ட போது, மற்ற வீரர்களுக்கு அவர் வாய்ப்பு வழங்கி வந்தார். இது பெரிதும் பேசப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. 

கேப்டனான சுப்மன் கில் 

பின்னர் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று, தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடி வருகின்றனர். 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இடம் பெற வேண்டும் என்றால், தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளையும் விதித்தார். இது பலரது மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. மேலும், இந்திய ஒருநாள் அணியில் ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கிவிட்டு சுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டார். கம்பீரின் இந்த போக்கு ரசிகர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது. 

கவுதம் கம்பீர் பதவி காலம் 

இந்த சூழலில், கவுதம் கம்பீரின் பதவி காலம் வரும் 2027 உலகக் கோப்பையுடன் முடிவடையும் நிலையில், அவருக்கு பின்னர் யார் தலைமை பயிற்சியாளர் அல்லது அவரே தொடருவாரா என்ற பேச்சு தற்போதே சூடுபிடித்துவிட்டது. ரசிகர்கள் பலரும் கம்பீரை நீக்கிவிட்டு புதிய ஒரு பயிற்சியாளரை கொண்டு வர வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் வீரர் முனாஃப் படேல் கம்பீருக்கு ஆதரவாக பேசி உள்ளார். 

கம்பீர் துணிச்சல் மிகுந்தவர் - முனாஃப் படேல் ஆதரவு 

அவர் கூறியதாவது, கம்பீரை பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கினால் அது இந்திய அணியில் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அவர் முகத்திற்கு நேராக எதையும் சொல்லக்கூடியவர். அணியின் நிலைமை மோசமாக போகும்போது, எவ்வளவு பெரிய வீரராக இருந்தாலும், அவரை நீக்கும் துணிச்சல் கம்பீரிடம் மட்டுமே உள்ளது. ஆனால் அப்படி உள்ளவரை இங்கு பலருக்கு பிடிக்காது. 

விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவை நீக்க எத்தனை பேருக்கு தைரியம் உள்ளது

விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா போன்ற நட்சத்திர அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களை வேண்டாம் என சொல்வதற்கு எத்தனை பேருக்கு தைரியம் இருக்கிறது. இந்திய நாட்டின் நலனுக்காக கம்பீர் எத்தனை பேரை பகைத்து கொண்டுள்ளார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அதேசமயம் வீரர்களை கையாள்வது என்பது எளிதல்ல. அவர் அதனை சரியாக செய்து வருகிறார் என முனாஃப் படேல் அவருக்கு ஆதரவாக பேசினார். 

கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி 

கவுதம் கம்பீர் பொறுப்பேற்ற பின்னர், இந்திய அணி 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி, ஆசிய கோப்பை, 2026 டி20 உலகக் கோப்பை என முக்கிய கோப்பைகளை கைப்பற்றி இருக்கிறது. ஆனால் ரெட் பால் கிரிக்கெட், டெஸ்ட்டில் அவரது தலைமையில் இந்திய அணி பெரிதாக சாதிக்கவில்லை. தற்போது உள்ள உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இந்திய அணி மோசமான நிலையில்தான் உள்ளது. இருப்பினும் கவுதம் கம்பீர் வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: MI vs PBKS: ரோகித் சர்மா விலகல்? என்ன காரணம்? பிளேயிங் 11-ல் நடக்கும் மாற்றம்..

மேலும் படிக்க: KKR வீரர் முசரபானிக்கு 2 ஆண்டு தடை.. என்ன காரணம்?

மேலும் படிக்க: தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி இதுதான்... மற்ற போட்டிகளில் அவர் விளையாடவே மாட்டார்!

