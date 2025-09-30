ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்! என்ன காரணம்?

இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆசிய கோப்பை சாம்பியன்களின் பெருமையை கைத்தேறும் மகிழ்ச்சியுடன் தற்போது நாடு திரும்பியுள்ள நிலையில், அடுத்த சவாலை எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக சொந்த நாட்டில் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. இந்த தொடரில் இந்திய அணி அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதல் பங்கேற்பதற்கான அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி அஹமதாபாத் நகரில், இரண்டாவது போட்டி டெல்லியில் நடைபெறும். அக்டோபர் 14 வரை நடக்கும் இந்த தொடர் முடிவடைந்தவுடன் இந்தியா அடுத்த கட்டமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்திற்கும் தயாராகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய அணிக்காக மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும் நடக்கவுள்ளன. முதன்மை நிகழ்ச்சியான மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளன.
இந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹார்டிக் பாண்டியா விலக்கிக்கொண்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்டிக் பாண்டியா அண்மையில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன் தொடை பகுதியில் காயமடைந்தார். இதனால் அவர் இறுதி போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை.
தற்போது காயத்துக்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர், இன்னும் சில வாரங்கள் முழுமையாக குணமடைய சிகிச்சை தொடர வேண்டும் என்கின்றனர். அதனால், இவர் அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடர் முதல் போட்டிகளில் இருந்து விலக்கப்படுவார். ஆனால், சிகிச்சை சிறப்பாக நடந்தால், அடுத்த மாதத்தின் டி20 போட்டிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு இருக்கலாம்.
