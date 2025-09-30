English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்! என்ன காரணம்?

Hardik Pandya Ruled Out: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து இந்திய வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா விலகி உள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:42 PM IST

Trending Photos

பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
camera icon6
Highest Selling Tamil Movies
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்! என்ன காரணம்?

இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆசிய கோப்பை சாம்பியன்களின் பெருமையை கைத்தேறும் மகிழ்ச்சியுடன் தற்போது நாடு திரும்பியுள்ள நிலையில், அடுத்த சவாலை எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக சொந்த நாட்டில் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. இந்த தொடரில் இந்திய அணி அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதல் பங்கேற்பதற்கான அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி அஹமதாபாத் நகரில், இரண்டாவது போட்டி டெல்லியில் நடைபெறும். அக்டோபர் 14 வரை நடக்கும் இந்த தொடர் முடிவடைந்தவுடன் இந்தியா அடுத்த கட்டமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்திற்கும் தயாராகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய அணிக்காக மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும் நடக்கவுள்ளன. முதன்மை நிகழ்ச்சியான மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளன.

இந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹார்டிக் பாண்டியா விலக்கிக்கொண்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்டிக் பாண்டியா அண்மையில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன் தொடை பகுதியில் காயமடைந்தார். இதனால் அவர் இறுதி போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை.

தற்போது காயத்துக்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர், இன்னும் சில வாரங்கள் முழுமையாக குணமடைய சிகிச்சை தொடர வேண்டும் என்கின்றனர். அதனால், இவர் அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடர் முதல் போட்டிகளில் இருந்து விலக்கப்படுவார். ஆனால், சிகிச்சை சிறப்பாக நடந்தால், அடுத்த மாதத்தின் டி20 போட்டிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு இருக்கலாம்.

மேலும் படிக்க: இனி மேல் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி கிடையாது? - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: திருமணமான இரண்டே மாதங்களில் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்.. சாஹல் முன்னாள் மனைவி ஓபன்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Hardik PandyaIndia vs Australiahardik pandya ruled outCricketlatest news in Tamil

Trending News