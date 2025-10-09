English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய அணியில் இடமில்லை! ஓய்வை அறிவிக்கும் முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர்?

Mohammed Shami: இந்திய வீரர் முகமது ஷமி ஓய்வை அறிவிக்க உள்ளார் என்ற தகவல் இணையத்தில் வேகமாக பரவி  வருகிறது. இந்நிலையில் அவரே இதற்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:02 PM IST
  • ஓய்வை அறிவிக்கும் ஷமி?
  • அணியில் தொடர்ந்து புறக்கணிப்பு.
  • அவரே சொன்ன பதில்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமியின் ஓய்வு குறித்த வதந்திகள் சமீப காலமாக பரவி வருகின்றன. 2023 உலக கோப்பையில் கணுக்கால் காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, நீண்ட காலம் ஓய்வில் இருந்த ஷமி, மீண்டும் சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் அணிக்கு திரும்பினார். எனினும், அவரது சமீபத்திய ஆட்டத்திறன் மற்றும் வயது காரணமாக அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கை குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. ஆசிய கோப்பை மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் அவர் இடம் பெறவில்லை.

மேலும் படிக்க: விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு: எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை ஆயிரம் கோடியா?

ஓய்வு வதந்திகளுக்கு ஷமியின் பதில்

ஓய்வு குறித்த வதந்திகளுக்கு பதிலளித்த முகமது ஷமி, தனக்கு ஓய்வு பெறும் எண்ணம் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். "எனக்கு சலிப்பு ஏற்படும் நாளில், நான் விலகிவிடுவேன். நீங்கள் என்னை தேர்வு செய்யாவிட்டாலும், நான் கடினமாக உழைப்பேன். சர்வதேச போட்டிகளில் என்னை தேர்வு செய்யாவிட்டால், நான் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடுவேன்" என்று அவர் கூறியுள்ளார். மேலும், 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலக கோப்பையை வெல்வதே தனது கனவு என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்திய ஆட்டத்திறன் மற்றும் காயங்கள்

2023 உலகக் கோப்பைக்கு பிறகு கணுக்கால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஷமி, 14 மாதங்கள் ஓய்வுக்கு பிறகு மீண்டும் கிரிக்கெட் விளையாட தொடங்கினார். 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் அவர் சிறப்பாக பந்துவீசி, இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். ஆனால், 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடிய அவர், 9 போட்டிகளில் 6 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். அவரது பந்துவீச்சு எகானமி 11.23 ஆக இருந்தது, இது அவரது வழக்கமான ஆட்டத்திறனை விட குறைவாகும்.

பிசிசிஐயின் நிலைப்பாடு

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஷமிக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. இது, அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வருகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "ஷமிக்கு மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் கிடைப்பது கடினம். துலீப் டிராபியிலும் அவர் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. மேலும், அவரது வயதும் அதிகரித்து வருகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார். எனினும், ஷமி ரஞ்சி டிராபியில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

எதிர்காலம் என்ன?

முகமது ஷமியின் எதிர்காலம் குறித்து நிச்சயமற்ற நிலை நீடிக்கிறது. அவர் தனது உடற்தகுதியை நிரூபித்து, உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டால், மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும், இளம் வீரர்களின் வருகை மற்றும் அவரது வயது ஆகியவை அவருக்கு சவாலாக இருக்கும். 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்ற அவரது கனவு நிறைவேறுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: கம்பீரை சீண்டும் ரோஹித் சர்மா...? சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வெல்ல டிராவிட் தான் உதவினாரா?

