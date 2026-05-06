ஐபிஎல் 2026: பிளேஆப் அட்டவணை வெளியீடு! அகமதாபாத்தில் இறுதிப்போட்டி

IPL 2026 playoff schedule : டாடா ஐபிஎல் 2026 தொடர் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 70 பரபரப்பான லீக் போட்டிகளுக்குப் பிறகு, சாம்பியன் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த முறை இறுதிப்போட்டி உலகின் மிகப்பெரிய மைதானமான அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தர்மசாலாவில் பிளேஆப்
புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் பலம் வாய்ந்த அணிகள் மோதும் குவாலிஃபையர் 1 போட்டி, மே 26 அன்று இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் அழகான தர்மசாலா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் என்பதால், இதில் அனல் பறக்கும் மோதல் உறுதி. மலைகளுக்கு நடுவே அமைந்துள்ள இந்த மைதானத்தில் பிளே ஆப் போட்டிகள் நடைபெறுவது இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சண்டிகரில் எலிமினேட்டர் மற்றும் குவாலிஃபையர் 2:
அடுத்தடுத்த முக்கியமான இரண்டு போட்டிகள் சண்டிகரில் உள்ள புதிய சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. மே 27 அன்று நடைபெறும். எலிமினேட்டர் போட்டியில், புள்ளிப்பட்டியலில் 3 மற்றும் 4-வது இடங்களைப் பிடித்த அணிகள் மோதும். இதில் தோற்கும் அணி தொடரை விட்டு வெளியேறும். அதனைத் தொடர்ந்து மே 29 அன்று குவாலிஃபையர் 2 போட்டி நடைபெறும். இதில் குவாலிஃபையர் 1-ல் தோற்ற அணியும், எலிமினேட்டரில் வென்ற அணியும் மோதி, இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும் இரண்டாவது அணியைத் தீர்மானிக்கும்.
அகமதாபாத்தில் மகுடம் சூடும் விழா:
இந்த சீசனின் உச்சகட்டமாக, மே 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் பிரம்மாண்ட இறுதிப்போட்டி நடைபெறுகிறது. ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் முன்னிலையில் 2026 ஐபிஎல் சாம்பியன் யார் என்பது அன்றைய இரவு தெரிந்துவிடும். உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் கூடிய இந்த மைதானம், மகுடம் சூடும் விழாவுக்குத் தகுந்த இடமாக பிசிசிஐயால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூருவுக்குப் பதில் அகமதாபாத் - பின்னணி என்ன?
முதலில் இந்த ஆண்டின் இறுதிப்போட்டியை பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்தவே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், உள்ளூர் கிரிக்கெட் சங்கம் மற்றும் அதிகாரிகளின் சில நிபந்தனைகள் பிசிசிஐயின் விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்ததால், செயல்பாட்டு காரணங்களுக்காக இறுதிப்போட்டி அகமதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு ரசிகர்கள் இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்திருந்தாலும், பிளேஆப் போட்டிகள் மூன்று வெவ்வேறு நகரங்களில் நடைபெறுவது கூடுதல் சுவாரஸ்யத்தை அளித்துள்ளது.
ஐபிஎல் பிளேஆப் தேதிகள்
குவாலிபையர் 1: மே 26, 2026 அன்று தர்மசாலாவில் உள்ள HPCA மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
எலிமினேட்டர்: மே 27, 2026 அன்று சண்டிகரில் உள்ள புதிய சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
குவாலிபையர் 2: மே 29, 2026 அன்று அதே சண்டிகர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இறுதிப்போட்டி: மே 31, 2026 அன்று அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
