ஓய்வை அறிவித்த இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் - 25 வருட பயணம் முடிவுக்கு வந்தது!

Amit Mishra Retirement: இந்திய அணியின் மூத்த சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுள் ஒருவர் அமித் மிஸ்ரா அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 4, 2025, 02:39 PM IST
  • இவர் 2003இல் இந்திய அணியில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.
  • இவர் கடைசியாக 2017இல் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.
  • 156 சர்வதேச விக்கெட்டுகளை இவர் வீழ்த்தி உள்ளார்.

ஓய்வை அறிவித்த இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் - 25 வருட பயணம் முடிவுக்கு வந்தது!

Amit Mishra Retirement: இந்திய அணியின் மூத்த சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுள் ஒருவர் அமித் மிஸ்ரா அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Amit MishraTeam IndiaAmit Mishra retirementBCCICricket Updates

