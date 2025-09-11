English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தோனி, கோலி, ரோகித்தை பின்னுக்கு தள்ளிய சூர்யகுமார் யாதவ்.. புதிய சாதனை!

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், எம். எஸ். தோனி, ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரை பின்னுக்கு தள்ளி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். 

தோனி, கோலி, ரோகித்தை பின்னுக்கு தள்ளிய சூர்யகுமார் யாதவ்.. புதிய சாதனை!

கடந்த ஆண்டு டி20 உலக கோப்பை வென்ற பின்னர் டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு எடுத்து வந்த ரோஹித் சர்மா, பிரதான கேப்டன் பதவியை விடுவித்தார். இவருக்கு பதிலாக அமைந்த புதிய பயிற்சியாளரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கௌதம் கம்பீரும், இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக சூரியகுமார் யாதவை தேர்வு செய்தார். இவர் தலைமை வகித்த பின்னர் இந்திய அணி தொடர்ச்சியான வெற்றிகளை பெற்று, ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நேற்று இரண்டாவது லீக் போட்டியில் இந்திய அணி, கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொண்டு அபார வெற்றியை பெற்றது. 

முதலில் பந்துவீச்சை இந்தியா தேர்வு செய்த நிலையில், யுஏஇ 13.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 59 ரன்கள் மட்டுமே குவித்தது. இந்திய அணி 4.3 ஓவர்களிலேயே 60 ரன்களை அடித்து, 2025 ஆசிய கோப்பையின் முதல் போட்டியிலேயே அபார வெற்றியை உறுதி செய்தது. 

இந்த வெற்றி வழியாக சூரியகுமார் யாதவ், முன்னாள் முக்கிய கேப்டன்கள் எம்.எஸ்.தோனி, ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியின் சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார். அதாவது, இந்திய அணிக்காக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக வெற்றி சதவீதத்தை கொண்ட கேப்டன் என்ற சாதனையை சூர்யகுமார் யாதவ் நிகழ்த்தி உள்ளார். அதன்படி அவர் 82.6% வெற்றி சதவீதத்துடன் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். 

சாதனைகள் மற்றும் தகவல்கள்:  
- சதவீத வெற்றி அளவில் சூரியகுமார் யாதவ் 82.6% வெற்றியளவு பெற்ற முதல் கேப்டன்.  
- ரோஹித் சர்மா 80.6% வெற்றியுடன் இரண்டாவது.  
- விராட் கோலி 66.7% மூன்றாவது.  
- ஹார்டிக் பாண்டியா 62.5% நான்காவது.  
- எம்.எஸ்.தோனி 60.6% வெற்றி சதவீதத்துடன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளார்.  

