Women World Cup 2025 Semi Final Update: 2025 ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பையின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டி இன்று இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இடையே நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டி மும்பையில் நடைபெற உள்ளது. அங்கு மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பெய்தால் என்னாவாகும்? யாருக்கு இறுதிப்போட்டுக்கு செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்?

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 30, 2025, 02:11 PM IST

INDW vs AUSW Semi-Final: மழை காரணமாக போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால் என்னவாகும்? இந்தியா வெளியேறுமா?

Australia Women vs India Women, 2nd Semi-Final: 2025 மகளிர் உலகக் கோப்பையில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இடையேயான அரையிறுதிப் போட்டி இன்று (அக்டோபர் 30) நடைபெற உள்ளது. இந்தப் போட்டி இரு அணிகளுக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கும். ஏனெனில் இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்றாலும் அது நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்தப் போட்டியை ஒரு இறுதிப் போட்டியாகக் கருதலாம். இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், மழை இந்தப் போட்டியை சீர்குலைக்குமா? அப்படியானால், அது இந்திய அணியை பாதிக்குமா அல்லது ஆஸ்திரேலிய அணியை பாதிக்குமா? முழு விவரத்தையும் பார்ப்போம்.

2025 மகளிர் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டி:

இந்தியாவில் குளிர்கால சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக மும்பையில் பெய்த மழையால், இந்திய அணியின் இறுதி குழு-நிலைப் போட்டியை ஏற்கனவே பாதித்திருந்தது. இப்போது, ​​மீண்டும் ஒருமுறை, வானிலை இந்த அரையிறுதியைப் பாதிக்கலாம். வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி, இன்று வியாழக்கிழமை காலை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் நாள் முழுவதும் வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும் என அறிவித்துள்ளது.

மழை காரணமாக போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால் என்ன ஆகும்?

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் மனதில் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி என்னவென்றால், மழை காரணமாக இந்தப் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால், இந்திய மகளிர் அணி போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுமா? இதற்கான பதில், மழை பெய்யும் சாத்தியத்தை மனதில் கொண்டு, உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டிகளில் ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ஐசிசி ஒரு ரிசர்வ் நாளை நிர்ணயித்துள்ளது. அதாவது, அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி போட்டியை முடிக்க முடியாவிட்டால், அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி போட்டி மீண்டும் நடத்தப்படும்.

ரிசர்வ் நாளிலும் மழை பெய்தால், யார் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார்கள்?

அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வானிலை சரியாக இல்லை என்றால், போட்டி முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டால், குழு நிலை புள்ளிகள் அட்டவணையின் அடிப்படையில் முடிவு தீர்மானிக்கப்படும். அப்படியானால், லீக் கட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும். இந்த சூழ்நிலை இந்திய மகளிர் அணிக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கும். ஏனெனில் இந்திய மகளிர் அணி வெறும் அதிர்ஷ்டத்தால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர். மேலும் இறுதிப் போட்டியில் அவர்களின் இடம் முற்றிலும் அவர்களின் கைகளில் இல்லை. ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி, மழை ஆட்டத்தில் குறுக்கிடக்கூடாது என்றும், வெற்றி பெறுவதற்கான முழு வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு இருக்கும் என்றும் நம்புகிறது.

இந்திய பந்து வீச்சாளர்களுக்கு பயன் கிடைக்குமா?

ஒருவேளை போட்டி மழையால் குறுக்கிடப்படாவிட்டால், மேகமூட்டமும் ஈரப்பதமும் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். ரேணுகா சிங் மற்றும் பூஜா வஸ்திரகர் போன்ற பந்து வீச்சாளர்கள் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சிக்கலை கொடுக்க ஸ்விங் மற்றும் சீம் இயக்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த முறை வானிலை தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும், அவர்கள் சொந்த மண்ணின் நிலைமைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் இந்திய அணி நம்புகிறது.

நவி மும்பை ஆடுகளம் மற்றும் வானிலை அறிக்கை:

டிஒய் பாட்டீல் மைதானத்தில் உள்ள ஆடுகளம் பாரம்பரியமாக பேட்ஸ்மேன்களுக்கு ஏற்றதாக கருதப்படுகிறது. ஆனாலும் புதிய பந்து மாலை நேரத்தில் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சில சாதகமான உதவிகளை வழங்கக்கூடும். முதல் 10 ஓவர்கள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் ஆட்டம் தொடர்ந்து முன்னேறும்போது, ​​பேட்ஸ்மேன்கள் ரன்கள் எடுப்பது எளிதாகிவிடும். வானிலை முன்னறிவிப்பின்படி, நாள் முழுவதும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், சில நேரங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

