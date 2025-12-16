English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • முடிந்தது ஐபிஎல் மினி ஏலம்! 10 அணிகளிலும் உள்ள வீரர்கள் - முழு விவரம்!

முடிந்தது ஐபிஎல் மினி ஏலம்! 10 அணிகளிலும் உள்ள வீரர்கள் - முழு விவரம்!

Ipl 2025 Mini Auction: இன்று பரபரப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது ஐபிஎல் மினி ஏலம். 10 அணிகளிலும் உள்ள வீரர்களின் பெயர்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:49 PM IST
  • முடிந்தது ஐபிஎல் ஏலம்!.
  • 10 அணியிலும் யார் யார்?
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
camera icon7
Padayappa
படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
முடிந்தது ஐபிஎல் மினி ஏலம்! 10 அணிகளிலும் உள்ள வீரர்கள் - முழு விவரம்!

கிரிக்கெட் உலகின் மிகப்பிரம்மாண்டமான ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான மினி ஏலம் அபுதாபியில் நடந்து முடிந்துள்ளது. பல முக்கிய வீரர்கள் அணிகள் மாறியுள்ளனர்; இளம் வீரர்கள் கோடிகளில் புரண்டுள்ளனர். மதீஷா பத்திரனா கொல்கத்தா அணிக்கு சென்றது முதல், வெங்கடேஷ் ஐயர் ஆர்சிபிக்கு வந்தது வரை பல ஆச்சரியங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஏலத்திற்கு பிறகு 10 அணிகளின் முழுமையான நிலவரம் இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா? 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, ஊர்வில் படேல், சிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ணா கோஷ், நூர் அஹ்மத், கலீல் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, சஞ்சு சாம்சன், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்ஃபராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சஹார், சாக் ஃபோல்க்ஸ்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI)

ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், ஹர்திக் பாண்டியா, நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ராஜ் பாவா, டிரெண்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சஹார், அஸ்வினி குமார், ரகு சர்மா, ஏ.எம். கசன்பர், ஷர்துல் தாக்கூர், ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, குவின்டன் டி காக், டானிஷ் மலேவர், முகமது இசார், அதர்வா அன்கோலேகர், மயங்க் ராவத்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR)

அஜிங்க்யா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், ஹர்ஷித் ராணா, மனிஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், ரோவ்மன் பாவல், சுனில் நரைன், உம்ரான் மாலிக், வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, கேமரூன் கிரீன், மதீஷா பத்திரனா, முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான், தேஜஸ்வி சிங், ரச்சின் ரவீந்திரா, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபெர்ட், ஆகாஷ் தீப், ராகுல் திரிபாதி, தக்ஷ் கம்ரா, சார்த்தக் ரஞ்சன், பிரசாந்த் சோலங்கி, கார்த்திக் தியாகி.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB)

ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், பில் சால்ட், ஜித்தேஷ் சர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், யஷ் தயாள், புவனேஷ்வர் குமார், நுவான் துஷாரா, ராசிக் சலாம், அபிநந்தன் சிங், சுயாஷ் சர்மா, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டஃபி, சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், கனிஷ்க் சவுகான், விஹான் மல்ஹோத்ரா.

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS)

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், நேஹல் வதேரா, பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ஷஷாங்க் சிங், பைலா அவினாஷ், ஹர்னூர் பன்னு, முஷீர் கான், விஷ்ணு வினோத், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், அஸ்மதுல்லா ஓமர்சாய், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், மிட்செல் ஓவன், அர்ஷ்தீப் சிங், வைஷாக் விஜய்குமார், மார்கோ யான்சன், யஷ் தாக்கூர், சேவியர் பார்ட்லெட், லாக்கி பெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சஹால், ஹர்பிரீத் பிரார், பென் டுவார்ஷுயிஸ், கூப்பர் கனோலி, பிரவீன் துபே, விஷால் நிஷாத்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT)

சுப்மன் கில், ரஷித் கான், சாய் சுதர்சன், ராகுல் திவாதியா, ஷாருக் கான், ககிசோ ரபாடா, ஜோஸ் பட்லர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, நிஷாந்த் சிந்து, குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், மானவ் சுதார், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், குர்னூர் பிரார், சாய் கிஷோர், இஷாந்த் சர்மா, ஜெயந்த் யாதவ், கிளென் பிலிப்ஸ், ஜேசன் ஹோல்டர், அசோக் சர்மா, டாம் பான்டன், பிருத்விராஜ் யர்ரா, லூக் வுட்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR)

யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக், ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், சுபம் துபே, யுத்வீர் சிங் சரக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா, குவேனா மபாகா, நாண்ட்ரே பர்கர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவீந்திர ஜடேஜா, டோனோவன் ஃபெரீரா, சாம் கரன், ரவி பிஷ்னோய், ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, பிரிஜேஷ் சர்மா, அமன் ராவ் பெராலா, விக்னேஷ் புத்தூர், யஷ் ராஜ் புஞ்சா, குல்தீப் சென், ஆடம் மில்னே.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH)

பாட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, அனிகெட் வர்மா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷ் துபே, காமிந்து மெண்டிஸ், ஹர்ஷல் படேல், பிரைடன் கார்ஸ், ஜெய்தேவ் உனட்கட், ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷான் அன்சாரி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், சலில் அரோரா, சிவம் மாவி, கிரைன்ஸ் ஃபுலேத்ரா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, அமித் குமார், ஓன்கார் தர்மலே, சாகிப் ஹுசைன், சிவாங் குமார்.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG)

ரிஷப் பண்ட், அப்துல் சமத், ஆயுஷ் பதோனி, எய்டன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, நிக்கோலஸ் பூரன், ஹிம்மத் சிங், ஷபாஸ் அஹ்மத், அர்ஷின் குல்கர்னி, மயங்க் யாதவ், அவேஷ் கான், மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி, எம். சித்தார்த், பிரின்ஸ் யாதவ், ஆகாஷ் சிங், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், முகமது ஷமி, நமன் திவாரி, வனிந்து ஹசரங்கா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அக்‌ஷத் ரகுவன்ஷி, ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே, முகுல் சவுத்ரி.

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் (DC)

அக்சர் படேல், கே.எல். ராகுல், ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், சமீர் ரிஸ்வி, கருண் நாயர், அபிஷேக் போரல், அசுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகாம், மாதவ் திவாரி, திரிபுரானா விஜய், அஜய் மண்டல், குல்தீப் யாதவ், மிட்செல் ஸ்டார்க், டி. நடராஜன், முகேஷ் குமார், துஷ்மந்த சமீர, நிதீஷ் ராணா, ஆகிப் தார், பதும் நிசங்க, கைல் ஜேமிசன், லுங்கி இங்கிடி, பென் டக்கெட், டேவிட் மில்லர், பிரித்வி ஷா, சாஹில் பாரக்.

மேலும் படிக்க | கேமரூன் கிரீன் 25.20 கோடிக்கு ஏலம் போனாலும் 18 கோடி தான் கிடைக்கும்! ஏன் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ipl 2025 Mini AuctionChennai Super KingsKKRPlayers listIPL 2025

Trending News