IPL 2026: 10 அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு... CSK எத்தனை போட்டிகளை ஜெயிக்கணும்?

IPL 2026, 10 Teams Play off chances: ஐபிஎல் 2026 சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. பெரிதும் எதிர்பார்த்த சில அணிகள் மிக மோசமாக விளையாடிக் கொண்டிருக்க, பெரியளவில் சோபிக்காது என நினைத்த அணிகள் சிறப்பாகவே விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றன.
ஐபிஎல் 2026 முதல் பாதி...
மொத்தம் 70 போட்டிகள் கொண்ட லீக் சுற்றில் இன்று மதியம் 35வது லீக் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது, அதில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த போட்டி நிறைவடைந்ததும் அனைத்து அணிகளும் தலா 7 போட்டிகளை விளையாடியிருக்கும்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனின் முதல் பாதி அதிகாரப்பூர்வமாக இன்றுடன் முடிந்துவிடும். இன்னும் எந்த அணிகளும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதியும் பெறவில்லை, தொடரில் இருந்தும் வெளியேறவில்லை. இன்றிரவு முதல் தொடங்கும் இரண்டாவது பாதி ஐபிஎல் தொடரில் நிச்சயம் எதிர்பார்க்காத பல ட்விஸ்ட்கள் நடக்கும்.
10 அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்புகள்
அப்படியிருக்க, மீதம் இருக்கும் போட்டிகளின் அடிப்படையில் 10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்புகள் எவ்வளவு சதவீதம் இருக்கிறது? என குறித்து தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ஒவ்வொரு அணிகளும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற இன்னும் எத்தனை போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
10. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
கேகேஆர் அணிக்கு இன்னும் 3% தான் பிளே ஆப் வாய்ப்பு இருக்கிறது. 7 போட்டிகளில் 5இல் தோல்வியடைந்து, 1 போட்டி மழையால் ரத்தாகி, ஒரே ஒரு வெற்றியை பெற்று 3 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடத்தில் நீடிக்கிறது. நெட் ரன்ரேட் -0.879 என மோசமான நிலையில் உள்ளது. கேகேஆர் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற 7 போட்டிகளிலும் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
9. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்
ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான எல்எஸ்ஜி அணிக்கு இன்னும் 5% தான் பிளே ஆப் வாய்ப்பு உள்ளது. 7 போட்டிகளில் 2இல் மட்டுமே வென்றுள்ளது. அதிலும் கடைசி 4 போட்டிகளாக தோல்வியே மிச்சம். 4 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்தில் உள்ளது, நெட் ரன்ரேட் -1.277, கேகேஆர் அணியை விட மோசமாக உள்ளது. நிச்சயம் இந்த அணியும் 7 போட்டிகளிலும் வென்றால்தான் வாய்ப்பு உருவாகும், நெட் ரன்ரேட்டை உயர்த்த வேண்டியதும் அவசியம்.
8. மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு 7%-10% அளவுக்கே பிளே ஆப் செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. 7 போட்டிகளில் 2இல் வென்று, 5இல் தோற்று, 4 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. -0.736 என நெட் ரன்ரேட் ஓரளவு கவலைக் கொள்ளும் அளவிற்கு உள்ளது. வில் ஜாக்ஸ் அணிக்கு திரும்பியிருக்கிறார், ரோஹித் சர்மா காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துவிட்டார். அடிப்படைகளை சரியாக பின்பற்றி நம்பிக்கையுடன் விளையாடினால் நிச்சயம் மும்பை அதன் பிளே ஆப் மேஜிக்கை நிகழ்த்த வாய்ப்புள்ளது.
7. குஜராத் டைட்டன்ஸ்
சுப்மான் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு 13%-20% பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும் வாய்ப்புள்ளது. 7 போட்டிகளில் 3இல் வென்று, 4இல் தோற்று, 6 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்தில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் -0.790 என சுமாராகவே உள்ளது. டாப் ஆர்டர் மற்றும் பந்துவீச்சு சிறப்பாக இருந்தாலும், மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கின் சொதப்பலும், பந்துவீச்சில் ரஷித் கானின் சொதப்பலும் பெரிய பிரச்னையை தருகிறது. அடுத்த 7 போட்டிகளில் 6இல் வெற்றிபெற வேண்டும்.
6. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
அக்சர் பட்டேல் தலைமையிலான டெல்லி அணிக்கு 35% அளவுக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்புள்ளது. 6 போட்டிகளில் விளையாடி 3இல்,வென்று, 3இல் தோல்வியடைந்து, 6 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் -0.130 என நல்ல நிலையில்தான் இருக்கிறது. அப்படியிருக்க, இன்றைய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியை டெல்லி வெல்லும்பட்சத்தில் அதன் வாய்ப்பு இன்னும் அதிகரிக்கும். பேட்டிங்கில் நிலவும் சிறு சிறு பிரச்னைகளை தவிர்த்தால் நிச்சயம் முன்னேறலாம்.
5. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சிஎஸ்கே அணிக்கு 25% பிளே ஆப் வாய்ப்பு உள்ளது. 7 போட்டிகளில் 3ல் வென்று, 4இல் தோற்று, 6 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக, கடைசி 5 போட்டிகளில் அந்த 3 வெற்றியும் கிடைத்திருக்கிறது, இது அணி முன்னேற்றம் கண்டிருப்பதை காட்டுகிறது. தோனியின் வருகை சிஎஸ்கேவுக்கு பலம் கொடுக்கும். அடுத்துள்ள 7 போட்டிகளில் குறைந்தது 5-6 போட்டிகளை வெல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது.
4. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
இஷான் கிஷன் தலைமையிலான எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்கு 55% பிளே ஆப் வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை 7 போட்டிகளில் 4இல் வென்று, 3இல் தோற்று, 8 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்தில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் +0.820 என நல்ல நிலையில் உள்ளது. கடைசி 3 போட்டிகளிலும் அந்த அணி வென்றிருக்கிறது. அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியும், பந்துவீச்சு வெரைட்டியும் அவர்களுக்கு வெற்றியை தேடி தருகிறது. ஹைதராபாத் மைதானத்தில் மட்டுமின்றி மற்ற மைதானங்களிலும் வெற்றியை குவித்தால் நிச்சயம் பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகும்.
3. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு 78% பிளே ஆப் வாய்ப்பிருக்கிறது. இதுவரை 7 போட்டிகளில் 5இல் வென்று, 2இல் மட்டுமே தோற்றிருக்கிறது. 10 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளது, நெட் ரன்ரேட் +0.790 என நல்ல நிலையில் இருக்கிறது. இடையே அடுத்தடுத்து தோல்வி வந்தாலும், கடந்த லக்னோவுக்கு எதிரான போட்டியில் மீண்டு வந்துள்ளது. இனிமேல்தான் ராஜஸ்தான் அணி ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் விளையாட இருக்கிறது. அந்த 4 போட்டிகளிலும் வென்றாலே நிச்சயம் பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகும்.
2. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிப் அணிக்கு இன்னும் 80% பிளே ஆப் வாய்ப்புள்ளது. 7 போட்டிகளில் 5இல் வென்று 10 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது. ரன்ரேட் +1.101 ஆக இருக்கிறது. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் அதிரடியை தொடர்கிறது. அடுத்துள்ள 7 போட்டிகளில் 4 போட்டிகளை வென்று நெட் ரன்ரேட்டையும் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த முறையும் ஆர்சிபி பிளே ஆப் வந்தால் தொடர்ந்து 3வது முறையாக பிளே ஆப் வரும்.
1. பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு இன்னும் 90% பிளேஆப் வாய்ப்புள்ளது. 6 போட்டிகளில் 5இல் வென்று, ஒரு போட்டி மழையால் ரத்தானதை தொடர்ந்து 11 புள்ளிகளுடன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் நீண்ட நாளாக முதலிடத்தில் தொடர்கிறது. இன்னும் ஒரு தோல்வியை கூட சந்திக்கவில்லை. 7வது போட்டியில் டெல்லியுடன் விளையாடி வருகிறது. இன்றைய போட்டியில் தோற்றாலும் அடுத்து உள்ள 7 போட்டிகளில் 2-3 போட்டிகளை வென்றாலே போதுமானதாகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - FAQ
1. பிளே ஆப் சுற்றுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தகுதி பெற ஒரு அணிக்கு எத்தனை புள்ளிகள் தேவை?
பொதுவாக 10 அணிகள் பங்கேற்கும் தொடரில், ஒரு அணி பாதுகாப்பாக பிளே ஆப் செல்ல 18 புள்ளிகள் (9 வெற்றிகள்) பெற வேண்டும். ஒருவேளை மற்ற அணிகளின் வெற்றி-தோல்விகளைப் பொறுத்து 16 புள்ளிகள் பெற்றாலும் 'நெட் ரன்ரேட்' அடிப்படையில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
2. புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் கேகேஆர், லக்னோ அணிகளுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா?
ஆம், கணித ரீதியாக இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால், இனி வரும் 7 போட்டிகளிலும் அந்த அணிகள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும். அதேசமயம் மற்ற அணிகளின் முடிவுகளும் அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைய வேண்டும்.
3. நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளின் தற்போதைய நிலை என்ன?
இரு அணிகளுமே மிக வலுவான நிலையில் உள்ளன. பஞ்சாப் அணி இன்னும் 2 அல்லது 3 வெற்றிகள் பெற்றாலே பிளே ஆப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துவிடும். ஆர்சிபி அணிக்கு 80% வாய்ப்பு உள்ளதால், மீதமுள்ள 7 போட்டிகளில் 4-ல் வெற்றி பெற்றால் எளிதாக அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிவிடும்.
