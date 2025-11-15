IPL: இன்று கழட்டிவிடப்படும் வீரர்கள் யார் யார்...? 10 அணிகளின் லிஸ்ட் இதோ!

IPL 2026 Releasing Players List: ஐபிஎல் 2026 சீசனை முன்னிட்டு மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெற இருக்கிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி மினி ஏலம் நடைபெறலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்கள் மற்றும் விடுவிக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட இருக்கின்றன.
IPL Retention 2026: எத்தனை வீரர்களை விடுவிக்கலாம்?
ஐபிஎல் நிர்வாகத்திடம் ஒவ்வொரு அணிகளும் இன்று (நவ. 15) மதியம் 3 மணிக்குள் இந்த பட்டியலை சமர்பிக்கும் என்றும் மாலை 5 மணிமுதல் யார் யார் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற முழு விவரமும் பொதுவெளியில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியவரும். ஒரு அணி எத்தனை வீரரை வேண்டுமானாலும் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கலாம். ஒரு அணியில் 25 வீரர்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும், அதுவும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும். மொத்த வீரர்களின் சம்பளத்தொகை ரூ.120 கோடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இவற்றை கணக்கில்கொண்டு அணிகள் வீரர்களை தக்கவைக்கும் எனலாம்.
IPL 2026 Releasing Players: 10 அணிகள் விடுவிக்கும் வீரர்களின் பட்டியல்
அந்த வகையில், இன்று வீரர்கள் தக்கவைப்பு இறுதியாகும் நிலையில், எந்தெந்த அணியில் இருந்து எந்தெந்த வீரர்கள் வெளியேற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். இது அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல் என்பதையும், இதுவரை வெளியாகியுள்ள தகவல்களின் தொகுப்பு என்பதையும் ரசிகர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உறுதிசெய்யப்பட்ட பட்டியல் இன்று மாலைதான் வெளியாகும்.
1. ராயல் சேஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB)
மயங்க் அகர்வால் (ரூ. 1 கோடி), லியம் லிவிங்ஸ்டன் (ரூ. 8.75 கோடி), பிளஸ்ஸிங் முசராபானி (ரூ. 75 லட்சம்), ரசிக் தர் (ரூ. 6 கோடி)
2. பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS)
க்ளென் மேக்ஸ்வெல் (ரூ. 4.20 கோடி), ஆரோன் ஹார்டி (ரூ. 1.25 கோடி), பிரவீன் துபே (ரூ. 30 லட்சம்), விஷ்ணு வினோத் (ரூ. 95 லட்சம்)
3. மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI)
ரீஸ் டாப்லி (ரூ. 75 லட்சம்), வில் ஜாக்ஸ் (ரூ. 5.25 கோடி), அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் (லக்னோ அணிக்கு டிரேட் செய்யப்படுகிறார்) (ரூ. 30 லட்சம்)
4. குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT)
ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் (மும்பை அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டார்) (ரூ.2.60 கோடி), கரீம் ஜனத் (ரூ. 75 லட்சம்), ஜெரால்ட் கோட்ஸி (ரூ. 2.40 கோடி)
5. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் (DC)
டி நடராஜன் (ரூ.10.75 கோடி), ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க் (ரூ.9 கோடி), மோகித் சர்மா (ரூ.2.20 கோடி)
6. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH)
முகமது ஷமி (லக்னோ அணிக்கு டிரேட் செய்யப்படுகிறார்) (ரூ.10 கோடி), ராகுல் சாஹர் (ரூ.3.20 கோடி), வியான் முல்டர் (ரூ.75 லட்சம்)
7. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (LSG)
ரவி பிஷ்னோய் (ரூ.11 கோடி), டேவிட் மில்லர் (ரூ.7.50 கோடி), ஆகாஷ் தீப் (ரூ.8 கோடி), ஷமர் ஜோசப் (ரூ.75 லட்சம்), ஷர்துல் தாக்கூர் (மும்பை அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டவர்) (ரூ.2 கோடி)
8. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR)
வெங்கடேஷ் ஐயர் (ரூ.23.75 கோடி), குயின்டன் டி காக் (ரூ.3.60 கோடி), அன்ரிச் நார்ட்ஜே (ரூ.6.50 கோடி), மொயின் அலி (ரூ.2 கோடி), மயங்க் மார்கண்டே (மும்பை அணிக்கு டிரேட் செய்யப்படுவதாக தகவல்) (ரூ.30 லட்சம்)
9. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR)
சஞ்சு சாம்சன் (சிஎஸ்கேவுக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டார்) (ரூ.18 கோடி), லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் (ரூ.30 லட்சம்), மகேஷ் தீக்ஷனா (ரூ.4.40 கோடி), ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி (ரூ.2 கோடி), குவேனா மபாகா (ரூ.1.50 கோடி)
10. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)
ரவீந்திர ஜடேஜா (ரூ.18 கோடி), சாம் கரன் (ரூ.2.40 கோடி) ( இருவரும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டனர்), டெவோன் கான்வே (ரூ.6.25 கோடி), ராகுல் திரிபாதி (ரூ.3.40 கோடி), ரச்சின் ரவீந்திரா (ரூ.4 கோடி), தீபக் ஹூடா (ரூ.1.70 கோடி), விஜய் சங்கர் (ரூ.1.20 கோடி), ஜேமி ஓவர்டன் (ரூ.1.50 கோடி)
மேலும் படிக்க | பக்கா பிளான் போட்ட CSK... இந்த 4 'மாஸ்' வீரர்களுக்கு 'ஆல்-கேஷ்' டிரேடில் குறி?
மேலும் படிக்க | One Last Time... தோனிக்கு இதுதான் நிச்சயமாக கடைசி சீசன்... முக்கிய காரணம் என்ன?
மேலும் படிக்க | CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ