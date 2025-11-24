English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தோனியுடன் ஐபிஎல்லுக்கு குட் பை சொல்லும் 3 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

தோனியுடன் ஐபிஎல்லுக்கு குட் பை சொல்லும் 3 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் தோனியை தவிர, மேலும் இரண்டு மூத்த இந்திய வீரர்களுக்கு இது கடைசி ஐபிஎல் தொடராக அமைய வாய்ப்புள்ளது. யார் யார் என்று பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 24, 2025, 06:14 PM IST
  • தோனிக்கு கடைசி ஐபிஎல் சீசனா?
  • கூடவே ஓய்வு பெரும் 2 வீரர்கள்!
  • யார் யார் தெரியுமா?

தோனியுடன் ஐபிஎல்லுக்கு குட் பை சொல்லும் 3 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

ஒவ்வொரு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கும்போதும் "இதுதான் தோனிக்கு கடைசி சீசனா?" என்ற கேள்வி எழுவது வழக்கம். ஆனால், 2026 ஐபிஎல் தொடர் உண்மையிலேயே 'தல' தோனியின் கடைசி ஆட்டமாக இருக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான காரணங்களையும், தோனியுடன் ஓய்வு பெற வாய்ப்புள்ள மற்ற வீரர்கள் யார் என்பதையும் விரிவாக பார்ப்போம். இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத பெயர் மகேந்திர சிங் தோனி. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இதய துடிப்பாக விளங்கும் இவர், வயது மற்றும் காயம் சார்ந்த சவால்களுக்கு இடையிலும் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். வரும் டிசம்பர் 16-ம் தேதி ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள் குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. இதில் முக்கியமாக பேசப்படுவது தோனியின் ஓய்வு குறித்த விஷயம் தான்.

மேலும் படிக்க: தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்: ஹர்திக் பாண்டியா இடம் பெறாதது ஏன்? பிசிசிஐ கொடுத்த விளக்கம்!

தோனியின் ஓய்வை உறுதி செய்கிறதா சஞ்சுவின் வருகை?

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் தோனி விளையாடுவார் என்பதை சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி (CEO) காசி விஸ்வநாதன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இருப்பினும், இதுவே அவரின் கடைசி சீசனாக இருக்கக்கூடும் என்பதற்கு வலுவான காரணங்கள் உள்ளன. முக்கியமாக, தோனியின் முழங்கால் பிரச்சனை அவருக்கு தொடர்ந்து சவாலாக இருந்து வருகிறது. மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு மாறியிருப்பது மிக முக்கியமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் கேப்டன்சி திறன் கொண்ட சஞ்சு சாம்சன், தோனிக்கு சரியான மாற்று வீரராகவும், எதிர்கால தலைவராகவும் கருதப்படுகிறார். எனவே, தனது வாரிசை அடையாளம் காட்டிவிட்டு, இந்த சீசனுடன் தோனி விடைபெறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தோனியுடன் விடைபெறும் மற்ற நட்சத்திரங்கள்?

தோனியை தவிர, மேலும் இரண்டு மூத்த இந்திய வீரர்களுக்கு இது கடைசி ஐபிஎல் தொடராக அமைய வாய்ப்புள்ளது.

இஷாந்த் சர்மா: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியால் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள வேகப்பந்து வீச்சாளர் இஷாந்த் சர்மா, கடந்த சில ஆண்டுகளாக போதிய ஃபார்மில் இல்லை. 2025 சீசனில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தியிருந்தார். மேலும் அவரது எகானமி ரேட் 11.80-ஆக இருந்தது. உடற்தகுதி மற்றும் வயது காரணமாக, 2026 சீசனுக்கு பின் அவர் ஓய்வு பெற வாய்ப்புள்ளது.

அஜிங்க்யா ரஹானே: கடந்த சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியை வழிநடத்திய ரஹானே, பேட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் (12 போட்டிகளில் 390 ரன்கள்), அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லத் தவறினார். கேகேஆர் அணி எட்டாவது இடத்தையே பிடித்தது. மெகா ஏலத்தில் விலைபோகாத அவரை கேகேஆர் நம்பி எடுத்தது. எனினும், வேறு அணிகள் அவர் மீது ஆர்வம் காட்டாத நிலையில், ரஹானேவின் ஐபிஎல் பயணமும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவே தெரிகிறது.

ஐபிஎல் 2026 எப்போது?

பிசிசிஐ (BCCI) அதிகாரப்பூர்வமாக தேதியை அறிவிக்காவிட்டாலும், வழக்கம் போல் மார்ச் மாத இறுதியில் ஐபிஎல் 2026 தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தோனியின் கடைசி 'ஹெலிகாப்டர் ஷாட்' சீசனாக இருந்தால், அது ரசிகர்களுக்கு ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான திருவிழாவாகவே அமையும். 'தல' தோனியின் தரிசனத்தை காண சேப்பாக்கம் மைதானம் இப்போதே தயாராகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர். இந்தியாவை வழிநடத்தும் KL Rahul.. கேப்டனாக அவரது சாதனை என்ன?

