ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு முன் அணிகள் விடுவிக்க வாய்ப்புள்ள 8 முக்கிய வீரர்கள்

IPL 2026 Auction: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் டிசம்பர் 13 முதல் 15 தேதிக்குள் நடைபெறலாம் என்றும், அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை நவம்பர் 15க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டும், கடந்த சீசனில் சிறப்பாக செயல்படாத அல்லது காயமடைந்த சில முக்கிய வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள பிளேயர்கள்
சஞ்சு சாம்சன் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR). அவர் அணியை விட்டு வெளியேற விரும்புவதாக தகவல் உள்ளது. டிரேடிங் நடக்காதபட்சத்தில், அவர் ஏலத்திற்கு வரலாம்.
தீபக் சாஹர் - மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI). காயம் இல்லாமல் ஒரு சீசன் விளையாடியும், போட்டிகளை வென்று தரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. 33 வயதில், இளம் வீரர்களில் முதலீடு செய்ய MI விரும்பலாம்.
டெவோன் கான்வே - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK). 2025 சீசனில் காயம் காரணமாக 6 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். அவருக்குப் பதிலாக டெவால்ட் பிரெவிஸ் சிறப்பாக செயல்பட்டதால், நிதி ஆதாயத்திற்காக கான்வேவை விடுவிக்க CSK விரும்பலாம்.
மிட்செல் ஸ்டார்க் - டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC). 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தாலும், அவரின் எக்கானமி ரேட் (10.17) டெத் ஓவர்களில் சுமையாக இருந்தது. இவரை விடுவித்துவிட்டு, அதிக நிலைத்தன்மை கொண்ட பந்துவீச்சாளரை வாங்க DC விரும்பலாம்.
டி. நடராஜன் - டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC). 2025-ல் இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். ஃபிட்னஸ் மற்றும் ஃபார்ம் கவலைகள் காரணமாக அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட இவரை DC விடுவிக்கலாம்.
வெங்கடேஷ் ஐயர் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR). ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட வீரர்களில் ஒருவரான இவர், 2025-ல் பேட்டிங்கில் சோபிக்கத் தவறினார். மோசமான சீசனைக் கண்ட KKR இவரை விடுவிக்கலாம்.
ஆகாஷ் தீப் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (LSG). டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், டி20யில் 6 போட்டிகளில் 3 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே எடுத்து, 12 என்ற எக்கானமியுடன் இருந்தார். LSG இவரை விடுவித்துவிட்டு, சிறந்த டி20 வீரரைத் தேடலாம்.
ராசிக் சலாம் டார் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB). அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட அன்கேப்டு வீரரான இவர், RCB கோப்பையை வென்ற சீசனிலும் வெறும் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். இவரை விடுவிப்பதன் மூலம் மற்ற துறைகளை வலுப்படுத்த RCB நினைக்கலாம்.
ஏன் இவர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள்?
கடந்த சீசனில் மோசமாகச் செயல்பட்ட வீரர்களை நீக்கிவிட்டு, அணியின் சமநிலையை மேம்படுத்துவதே அணிகளின் பிரதான நோக்கமாகும். மேலும், அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டும், பங்களிப்பு குறைவாக உள்ள வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம் ஏலத்தில் அதிகப் பணத்துடன் ஸ்டார் வீரர்களை வாங்குவதற்கும் ஐபிஎல் அணிகள் இந்த நடவடிக்கையை எடுக்கும்.
