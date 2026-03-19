நாதன் எல்லிஸ் விலகல் - CSK குறிவைக்கும் 5 பௌலர்கள் - யாருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு?

நாதன் எல்லிஸுக்கு மாற்று வீரர்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீதுதான் தற்போது அனைவரின் கவனமும் உள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சொதப்பி வரும் இந்த அணியில் தற்போது புது ரத்தம் பாய்ச்சப்பட்டுள்ளது.
சிஎஸ்கேவின் புது ரத்தம்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் சிஎஸ்கே அணி இம்முறை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட உள்ளது. சஞ்சு சாம்சன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, அகேல் ஹொசைன், சர்பராஸ் கான் உள்ளிட்ட வீரர்கள் முக்கிய புது வரவுகள் எனலாம். ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல், டிவால்ட் பிரெவிஸ் உள்ளிட்ட வீரர்களும் கடந்தாண்டை போல இந்தாண்டும் சிஎஸ்கேவை மிரட்ட காத்திருக்கின்றனர்.
தோனியும் சிஎஸ்கேவும்...
2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக தோனி செயல்பட்டு வந்தார். 2016, 2017 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் சிஎஸ்கே தடை பெற்றது. தொடர்ந்து 2022இல் தோனி கேப்டன்ஸியை ஜடேஜாவிடம் கொடுத்தார், ஆனால் மீண்டும் அதே சீசனில் கேப்டன்ஸியை பெற்றார். 2024இல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அனைத்து போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்டார். 2025இல் சில போட்டிகளிலேயே ருதுராஜ் காயம் காரணமாக வெளியேற, தோனி கைக்கு மீண்டும் கேப்டன்ஸி வந்தது. கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே மிக மோசமாக விளையைாடி கடைசி இடத்தையே பிடித்தது. கேப்டன்ஸி இப்போது ருதுராஜ் கைகளில்...
எனவே, இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி மீது எக்கச்சக்க எதிர்பார்க்கும் சூழலில், ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளரும், சிஎஸ்கே வீரருமான நாதன் எல்லிஸ் தொடை பின்பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக ஐபிஎல் 2026 சீசனில் இருந்து முழுமையாக விலகி உள்ளார். இது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
நாதன் எல்லிஸ் விலகியதை சிஎஸ்கே அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் உறுதிசெய்துள்ளார். சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய காசி விஸ்வநாதன், "நாதன் எல்லிஸ் இல்லாதது பெரிய பின்னடைவுதான். அவர் எங்களுக்கு முக்கிய பந்துவீச்சாளர், குறிப்பாக டெத் ஓவர்களில்... தற்போது மாற்று வீரர்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்" என்றார். இந்நிலையில், நாதன் எல்லிஸிற்கு பதில் சிஎஸ்கே இந்த 5 வேகப்பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரை எடுக்கலாம்.
1. சான் அபாட்
நாதன் எல்லிஸ் விலகியதால் மற்றொரு ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளரான சான் அபாட்டை சிஎஸ்கே எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. இவர் நடந்த முடிந்த பிபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக பந்துவீசியிருந்தார். 10 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். அத்தொடரில் அவரது எகானமி 7.26 ஆகும். சான் அபாட் தொடர்ச்சியாக கிரிக்கெட் விளையாடி வருகிறார்.
ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை 2015இல் ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடினார். 2022இல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடினார். ஐபிஎல் தொடரில் மொத்தமே 3 போட்டிகளில் விளையாடி 1 விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்தார். டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி குரூப் சுற்றோடு வெளியேறிய நிலையில் சான் அபாட், ஆஸ்திரேலிய ஸ்குவாடிலேயே இடம்பெறவில்லை.
2. மேத்யூ ஃபோர்டே
மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் அதிவேகமாக பந்துவீசும் திறன்கொண்டவர். 23 வயது இளம் வீரரான இவர் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதில்லை, எந்த அணியும் இவரை எடுத்தது இல்லை. ஆனால், உலக முழுவதும் பல டி20 தொடர்களில் விளையாடி 68 இன்னிங்ஸில் 68 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார்.
இவரது பந்துவீச்சு ஓரளவு சிஎஸ்கே அணிக்கு கைக்கொடுக்கலாம். இவரை சிஎஸ்கே பிரதான பிளேயிங் லெவனில் எடுப்பது கடினம் என்றாலும், மேட் ஹென்றிக்கு பேக்அப் வீரராக நியமிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
3. கஸ் அட்கின்சன்
இங்கிலாந்து அணி வீரரான இவர் டெஸ்ட் பார்மட் வீரராகவே பார்க்கப்படுகிறார். இவர் இங்கிலாந்து அணியிலேயே 4 டி20ஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருக்கிறார். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக 57 டி20 இன்னிங்ஸில் 72 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். இதுவரை ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. இவரது வேகத்திற்காக சிஎஸ்கே இவரை எடுக்க முயற்சிக்கலாம்.
4. ஜெரால்டு கோட்ஸி
தென்னாப்பிரிக்க அணி வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், மினி ஏலத்தில் எந்த அணியாலும் எடுக்கப்படவில்லை. இவர் 15 டி20ஐ போட்டிகளில் 17 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை, மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடி 14 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். ஆனால் இவரது எகானமி 10.37 ஆக உள்ளது.
இதுதான் இவரது பிரச்னை. சற்று வேகமாக வீசக்கூடியவர் என்றாலும் இந்தியாவில் கட்டுப்பாடோடு வீசும் அனுபவம் இவருக்கு இல்லை. இவருக்கு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியிலேயே இடமில்லை என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
25 வயதான இவர் SA20 தொடரில் 2023, 2024 சீசனில் JSK அணிக்கும்; MLC தொடரின் 2023, 2024 சீசனில் TSK அணிக்கும் இவர் விளையாடியிருந்தார். சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகத்திற்கும், பிளமிங்கிற்கும் நன்கு பரீட்சயப்பட்ட வீரர் ஆவார். ஆனால் கடந்த 2025 சீசனில் இவர் இரண்டு தொடர்களிலும் சூப்பர் கிங்ஸ் உடன் பயணிக்காததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
5. ஜாஷ் டங்
இவர் ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை விளையாடியதே இல்லை. இவர் மொத்தமே 21 டி20 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி 29 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். இவரது எகானமி 9.07 ஆக உள்ளது. இங்கிலாந்தின் The Hundred தொடரின் கடைசி 2025 சீசனில் 6 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார்.
வேறு யாரும் சிக்கவில்லை என்றால் இவரை சிஎஸ்கே எடுக்கலாம். இங்கிலாந்து டி20 உலகக் கோப்பை ஸ்குவாடில் ஜாஷ் டங் இடம்பெற்றிருந்தார் ஆனால் இவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை.
மேலும் படிக்க | CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும்? யார் உள்ளே? யார் வெளியே?
மேலும் படிக்க | CSK-ல் தோனியை தூக்குவதே மேல்... கப் அடிக்க சூப்பர் வழி - Ex RCB வீரர் சொன்ன டிப்ஸ்
