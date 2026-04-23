MI-க்கு வரலாற்றுத் தோல்வி... CSK-ன் பெஸ்ட் வெற்றி - பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பெரிய ஜம்ப்!

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 33வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதின. தலா 4 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்தில் இருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், 8வது இடத்தில் இருந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதின.
MI vs CSK - பிளேயிங் 11 மாற்றம்
மும்பை அணி எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் ஆயுஷ் மாத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோருக்கு பதில் கார்த்திக் சர்மா, அகேல் ஹொசைன் உள்ளிட்டோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர். டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
பவர்பிளேவில் மிரட்டலடி
சிஎஸ்கே அணிக்கு சிறப்பான பவர்பிளே அமைந்தது, பவர்பிளே ஓவர்களில் 73 ரன்களை எடுத்து 2 விக்கெட்டை இழந்தது. ருதுராஜ் 22, சர்பராஸ் கான் 14 எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து, தூபே 5, பிரெவிஸ் 21, கார்த்திக் சர்மா 18, ஜேமி ஓவர்டன் 15 என ஓரளவு ரன்களை அடித்தனர். சஞ்சு சாம்சன் கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்து நடப்பு தொடரில் தனது 2வது சதத்தை பதிவு செய்தார்.
சஞ்சு சதம்
சஞ்சு சாம்சன் 54 பந்துகளில் 10 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர் என 101 ரன்களை குவித்தனர். இதனால், சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் 207 ரன்களை அடித்தது. அல்லா கசன்பர் மற்றும் அஸ்வானி குமார் தலா 2 விக்கெட்; ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் தலா 1 விக்கெட்டை எடுத்தார்.
தொடக்கமே மோசம்
208 ரன்கள் என்ற இலக்கை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி துரத்தியது. முதல் ஓவரை அகேல் ஹொசைன் வீசினார். அந்த ஓவரின் கடைசி பந்தில் டேனிஷ் மலேவர் டக்அவுட்டானார். முகேஷ் சௌத்ரி வீசிய அடுத்த ஓவரில் டி காக் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து அகேல் ஹொசைன் வீசிய 3வது ஓவரில் நமன் திர் டக்அவுட்டானார்.
மிடில் ஆர்டர் சரிந்தது...
அடுத்து 4வது விக்கெட்டுக்கு சூர்யகுமார் யாதவ் - திலக் வர்மா இணைந்து சுமார் நீண்ட பார்ட்னர்ஷிப்பை அளித்தனர், ஆனால் அவர்கள் விரைவாக ரன்களை குவிக்கவில்லை. 56 பந்துகளில் 73 ரன்களை சேர்த்தனர். அவர்கள் ஓரளவு ரன்களை அடிக்க தொடங்கும்போது விக்கெட் சரிய தொடங்கிவிட்டது. அந்த கணக்கையும் அகேல் ஹொசைனைதான் தொடங்கினார்.
திலக் வர்மா 29 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி 37 ரன்கள் எடுத்தபோது, ஹொசைன் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ஹர்திக் பாண்டியா 1, ஷெர்ப்பேன் ரூதர்போர்ட் 0, சூர்யகுமார் யாதவ் 36 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். கடைசியாக ஷர்துல் தாகூர் 6, கிரிஷ் பகத் 7, ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026
ஆட்டநாயகன் சஞ்சு சாம்சன்
இதனால், 19 ஓவர்களில் 104 ரன்களுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆல்-அவுட்டானது. அகேல் ஹொசைன் 4 விக்கெட், நூர் அகமது 2, முகேஷ் சௌத்ரி, அன்சுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங் தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். ஆட்டநாயகனாக சஞ்சு சாம்சன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
புள்ளிப்பட்டியலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8வது இடத்தில் இருந்து 5வது இடத்திற்கு வந்தார். சிஎஸ்கே 7 போட்டிகளில் 3 வெற்றி, 4 தோல்வி என 6 புள்ளிகளை பெற்றது. சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதால் அவர்களின் நெட் ரன்ரேட் (+0.118) உயர்ந்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் 7 போட்டிகளில் 2 வெற்றி, 5 தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் (-1.277) 8வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
