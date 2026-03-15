  • சென்னை அணியில் உள்ள 3 முக்கிய பிரச்சனை! கோப்பை செல்வது கஷ்டம் தான்!

சிஎஸ்கே  கடந்த சீசனில் புள்ளி பட்டியலில் முதல் முறையாக பத்தாவது இடத்தை பிடித்தது. இதனை தொடர்ந்து அணியில் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்த முறை செய்துள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 15, 2026, 12:08 PM IST
ஐபிஎல் 2026 தொடர் இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக ஒவ்வொரு அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தங்களது ஆறாவது கோப்பைக்காக தயாராகி வருகின்றனர். கடந்த சில சீசன்களாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ப்ளே ஆப் கூட தகுதி பெறாமல் வெளியேறி வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த சீசனில் புள்ளி பட்டியலில் முதல் முறையாக பத்தாவது இடத்தை பிடித்தது. இதனை தொடர்ந்து அணியில் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்த முறை செய்துள்ளனர். கடந்த சீசனுக்கும் இந்த சீசனுக்கு அணியில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது. பார்ப்பதற்கு பலம் வாய்ந்த அணியாக இருந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருக்கும் மூன்று முக்கிய பிரச்சினைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க | தோனி பேட்டிங் இடத்தை மாற்றுமா CSK? கீழ் வரிசையில் இறங்குவது சரியில்லை!

அனுபவம் இல்லாத வீரர்கள்!

இதற்கு முன்பு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எப்போது அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களையே நம்பி இருக்கும். டாடிஸ் ஆர்மி என்று அழைக்கப்படும் அளவிற்கு அணியில் குறைந்தது 30 வயதான வீரர்களுக்கு மட்டுமே இடம் இருக்கும். ஆனால் இந்த பார்முலா கடந்த சில சீசன்களாக தோல்வியை தழுவிய நிலையில் இந்த முறை முற்றிலும் இளம் வீரர்களுக்கு மாறியுள்ளனர். 30 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் உள்ளார்கள் என்பதை விரல் விட்டே எண்ணி விடலாம். அந்த அளவிற்கு தான் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் உள்ளனர். இதுவே அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக மாறலாம். இளம் வீரர்களால் பிரஷரை தாங்கி முக்கியமான இடத்தில் விளையாட முடியுமா என்பது கேள்விக்குறியே. கேப்டன் ருத்ராஜ் மற்றும் தோனி போன்ற சீனியர் வீரர்கள் இருந்தாலும் பல வீரர்களுக்கு இதுவே ஐபிஎல்லில் முதல் ஆட்டமாக இருக்கலாம். எனவே நெருக்கடியான கட்டங்களில் இவர்கள் எவ்வாறு செயல்பட போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

டெத் ஓவர்களில் யார் பந்துவீச்சாளர்?

தற்போதைய டி20 போட்டிகளின் ஆட்டத்தையே மாற்றும் தன்மை பவர் பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் தான் உள்ளது. குறிப்பாக கடைசி 4 ஓவர்களை எந்த அணி சிறப்பாக வீசுகிறதோ அவர்களே வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்த டெத் ஓவர்களில் துல்லியமான யார்க்கர் மற்றும் ஸ்லோ பந்துகளை போடும் பந்துவீச்சாளர்கள் தேவை. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தற்போது அப்படி டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என யாருமே இல்லை. கடந்த சீசன் வரை பத்திரனா இருந்த நிலையில், இந்த சீசன் அவர் அணியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். தற்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் நாதன் எல்லீஸ், நூர் அகமது போன்ற குறைந்த அளவிலேயே அனுபவிக்க பந்துவீச்சாளர்கள் உள்ளனர். இதனால் கடைசி ஓவர்களை யார் சிறப்பாக பந்து வீசுவார்கள் என்பது பலரது சந்தேகமாக உள்ளது.

அதிக சுமையை சுமக்கும் ஒரு சில வீரர்கள்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த சீசனில் முழுமையாக இளம் வீரர்களை நம்பியே உள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் பவர் பிளே மற்றும் மிடில் ஓவர்களில் கடந்த முறை ரன்கள் அடிக்க தவறியது தான். அதேபோல பந்துவீச்சிலும் கடந்த சீசன் மிகவும் மோசமாக செயல்பட்டது. அவற்றையெல்லாம் இந்த சீசனில் சரி செய்யுமா என்பது சந்தேகமே. ஜடேஜா போன்ற சீனியர் வீரர்களையும் சென்னை அணி இந்த முறை நீக்கி உள்ளது. எனவே ஆட்டத்தின் முக்கியமான கட்டங்களில் இந்த ஒரு வீரர் சிறப்பாக செயல்படுவார் என்று ஆணித்தனமாக சொல்ல முடியாத நிலையில் தான் சிஎஸ்கே உள்ளது. ஒரே வீரர் மீது அதிகப்படியான சுமையை ஏற்றுவது ஐபிஎல்-ல் அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் கடுமையாக பாதிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | IPL 2026 அட்டவணை வெளியீடு.. ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்! CSK எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதுகிறது

