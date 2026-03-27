IPL 2026: CSK போட்டிகளின் முழு அட்டவணை... சேப்பாக்கத்தில் எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதல்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முழு அட்டவணை: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. வரும் மே 24ஆம் தேதிவரை லீக் சுற்று நடைபெற இருக்கிறது. மேலும், மே 31ஆம் தேதிவரை தொடர் நடைபெறலாம்.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தலை கருத்தில்கொண்டு ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இரு கட்டங்களாக அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது. முதல் கட்டமாக, மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 12ஆம் தேதிவரையிலான முதல் 20 போட்டிகளின் அட்டவணை வெளியானது.
தேர்தல் தேதிகள் வெளியாகி உள்ள நிலையில், மீதம் இருக்கும் போட்டிகளின் அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி முதல் மே 24ஆம் தேதிவரையிலான போட்டிகளின் அட்டவணை இன்று வெளியாகி உள்ளது. அதேநேரத்தில் பிளே ஆப் அட்டவணை மட்டும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India
— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
சிஎஸ்கேவின் முழு அட்டவணை
இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே அணியின் போட்டிகள் எப்போது நடக்கும் என்பது குறித்து இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
மார்ச் 30: சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் - கௌகாத்தி - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 3: சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் - சென்னை - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 5: சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - பெங்களூரு - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 11: சிஎஸ்கே vs டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - சென்னை - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 14: சிஎஸ்கே vs கொல்கத்தா - சென்னை - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 18: சிஎஸ்கே vs எஸ்ஆர்ஹெச் - ஹைதராபாத் - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 23: சிஎஸ்கே vs எம்ஐ - மும்பை - இரவு 7.30
ஏப்ரல் 26: சிஎஸ்கே vs குஜராத் - அகமதாபாத் - மதியம் 3.30
மே 2: சிஎஸ்கே vs எம்ஐ - சென்னை - இரவு 7.30
மே 5: சிஎஸ்கே vs டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - டெல்லி - இரவு 7.30
மே 10: சிஎஸ்கே vs எல்எஸ்ஜி - சென்னை - மதியம் 3.30
மே 15: சிஎஸ்கே vs எல்எஸ்ஜி - லக்னோ - இரவு 7.30
மே 18: சிஎஸ்கே vs எஸ்ஆர்ஹெச் - சென்னை - இரவு 7.30
மே 21: சிஎஸ்கே vs குஜராத் - சென்னை - இரவு 7.30
சிஎஸ்கேவின் மொத்த ஸ்குவாட்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, கார்த்திக் சர்மா, சர்பராஸ் கான், உர்வில் பட்டேல், எம்.எஸ். தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சாக் ஃபௌல்க்ஸ், சிவம் துபே, கலீல் அகமத், நூர் அகமத், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், குர்ஜப்னீத் சிங், அகேல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன்.
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 26, 2026
சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவன்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், உர்வில் பட்டேல், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா/சர்பராஸ் கான், எம்எஸ் தோனி, மேட் ஹென்றி, நூர் அகமது.
இம்பாக்ட் பிளேயர்: அன்ஷுல் கம்போஜ், ராகுல் சஹார்.
மேலும் படிக்க | CSK போட்ட மாஸ்டர் பிளான்... ஓபனிங்கில் சஞ்சு - ருதுராஜ்... பின்னணி என்ன?
மேலும் படிக்க | IPL 2026: சிஎஸ்கே இல்லை.. ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி இதுதான்! முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?
