மார்ச் இறுதியில் தொடங்கும் 2026 ஐபிஎல்.. களத்தில் தோனி! அடியோடு மாறும் சிஎஸ்கே அணி

Chennai Super Kings Latest News: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் இம்மாதம் இறுதியில் தொடங்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்காக ஐபிஎல் வீரர்கள் தயாராக தொடங்கிவிட்டனர். டி20 உலகக் கோப்பை முடிவடைந்தது, அனைத்து வீரர்களும் ஐபிஎல் நோக்கி பயணம் செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள். இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சில வீரர்கள் தற்போது பயிற்சி முகாமில் இணைந்துள்ளனர்.
பயிற்சி முகாமில் இணைந்த சிஎஸ்கே வீரர்கள்
2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கான சிஎஸ்கே அணியின் புதிய ஜெர்சியை அந்த அணி நிர்வாகம் நேற்று (மார்ச் 01) அறிமுகப்படுத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து பயிற்சி முகாமிற்கு வீரர்கள் வருகை தந்ததையும் வீடியோவாக வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. அந்த வீடியோவில், உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், சர்ஃபராஸ் கான், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தோனி உள்ளிட்ட வீரர்கள் இடம் பிடித்திருந்தனர்.
இந்த வீரர்கள் தற்போது தங்களது பயிற்சியை தொடங்கி விட்டனர். மற்ற வீரர்களான சிவம் துபே, சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் டி20 உலகக் கோப்பை முடிந்த பின்னர் பயிற்சி முகாமில் இணைவார்கள். அதேபோல் ரஞ்சி இறுதி போட்டியில் கர்நாடகா அணிக்காக விளையாடிய ஸ்ரேயாஸ் கோபாலும் பின்னர் இணைவார்.
கம்பேக் கொடுக்க காத்திருக்கும் சென்னை அணி
கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. விளையாடிய 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே கைப்பற்றி 8 புள்லிகளுடன் கடைசி இடத்தை பிடித்து முதல் அணியாக அந்த சீசனில் இருந்து வெளியேறியது. இந்த நிலையில், தொடங்க இருக்கும் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பாக விளையாடி ஒரு வலுவான கம்பேக்கை கொடுக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி திட்டமிட்டிருக்கிறது.
முழுமையாக மாறும் சிஎஸ்கே அணி
இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி முழுமையாக மாறுபட்டு இருக்கும் என தெரிகிறது. கார்த்திக் சர்மா, பிராசாந்த் வீர், சஞ்சு சாம்சன், அகில் ஹொசன் ஆகியோர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பர். இதுவரை சென்னை அணியின் ஒரு துணாக விளங்கிய ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரண் ஆகியோர் இல்லாதது ரசிகர்களுக்கு ஒரு குறையாக இருந்தாலும், சென்னை அணி வலுவான ஒரு கம்பேக்கை கொடுக்கும் என அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.
2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்? - முழு விவரம் இதோ!
மேலும் படிக்க: Pakistan: ஒவ்வொரு வீரருக்கும் 50 லட்சம் அபராதம்! பாக். வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ