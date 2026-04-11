3 தோல்விகள்.. இன்னும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு இருக்கு! சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு மோசமாக விளையாடியது. அந்த அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 4ல் மட்டும் வெற்றியை பெற்று 10 போட்டிகளில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதனால் முதல் அணியாக அத்தொடரில் இருந்து வெளியேறியது. இதையடுத்து தற்போது அது போன்ற ஒரு மோசமான தொடராக 2026 ஐபிஎல் தொடர் சிஎஸ்கே அணிக்கு அமைந்து வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடி தோல்வியடைந்தது. அப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்து வெறும் 127 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. இதையடுத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு அதனை 12 ஓவர்களில் அடித்து மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.
சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுமா?
சிஎஸ்கே அணி இந்த படுதோல்வியில் இருந்து வெளியே வரும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடனும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியுடனும் அடுத்தடுத்த தோல்வியை தழுவி தற்போது படுகுழியில் உள்ளது. இந்த சூழலில், இன்று (ஏப்ரல் 11) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தனது 4வது போட்டியை விளையாட இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தான் சென்னை அணி இப்போட்டியிலும் தோல்வியடைந்தால் என்னவாகும், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு குறித்த கேள்வியும் ரசிகர்கள் இடையே எழுந்துள்ளது.
10 ஐபிஎல் அணிகள் இரண்டு குரூப்களாக இருக்கிறது. குரூப் ஏ-வில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் உள்ளன.
குரூப் பி-யில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் உள்ளன. இவை அணிகள் கோப்பைகளை வென்றதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில்தான் அணிகளுக்கு 14 லீக் போட்டிகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. அதன்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது குரூப்பில் அதாவது ஏ குரூப்பில் இருக்கும் அணிகளுடன் தலா 1 போட்டியையும் குரூப் பி இருக்கும் அணிகளுடன் தலா 2 போட்டிகளையும் விளையாடி வருகின்றன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு
பொதுவாக ஐபிஎல் அணிகள் விளையாடும் 14 போட்டிகளில் 7 அல்லது 8 போட்டிகளில் விளையாடி நெட் ரன் ரேட் நன்றாக இருந்தாலே அந்த அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு எளிதில் முன்னேறும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது 3 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறது. இன்னும் 11 போட்டிகள் மீதமுள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே அணி 8 வெற்றிகளை பெற வேண்டும். அப்படி 8ல் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு உறுதியாகும்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தோற்றாலும் பிரச்சனை இல்லை
2014ல் மும்பை அணி தொடர்ந்து முதல் 5 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து அதன்பின் தொடர் வெற்றிகளை பெற்று பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. அதேபோல் தொடர்ந்து 7 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து அதன் பின் 7 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று கூட ஒரு அணியால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும். எனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகவில்லை.
இன்று (ஏப்ரல் 04) அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மோதவிருக்கிறது. இப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தாலும் கூட சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு போகாது. ஆனால், வரும் போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும். அதாவது முதலில் பேட்டிங் செய்து டிபண்ட் செய்தால், பெரிய ரன் வித்தியாசத்திலும், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்தால், விரைவாக இலக்கை அடைய வேண்டும். அப்படி செய்தால் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி இன்று (ஏப்ரல் 04) சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இப்போட்டியில் தோனி மற்றூம் டெவால்ட் ப்ரூவிஸ் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், மாட் ஹென்றி, கலீல் அகமது, மேத்யூ ஷார்ட், அகேல் ஹொசைன், கார்த்திக் சர்மா, ராமகிருஷ்ண கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், எம்எஸ் தோனி, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி, உர்வில் படேல், அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி: கே.எல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), அக்சர் படேல் (கேப்டன்), பதும் நிஸ்ஸங்க, நிதிஷ் ராணா, டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், விப்ராஜ் நிகம், குல்தீப் யாதவ், லுங்கி என்கிடி, டி நடராஜன், முகேஷ் குமார், அசுதோஷ் சர்மா, ஆக்கிப் நபி தர், சமீர் ரிஸ்வி, துஷ்மந்த சமீர, கருண் நாயர், மிட்செல் ஸ்டார்க், கைல் ஜேமிசன், அஜய் ஜாதவ் மண்டல், பிருத்வி ஷா, திரிபுராண விஜய், அபிஷேக் போரல், சாஹில் பராக், மாதவ் திவாரி.
