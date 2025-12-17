English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: CSK பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்...? தோனிக்கே இடமில்லையா?

IPL 2026: CSK பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்...? தோனிக்கே இடமில்லையா?

CSK Probable Playing XI: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும், இம்பாக்ட் வீரர்கள் லிஸ்டில் யார் யார் இருப்பார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 12:50 PM IST
  • CSK கடந்த 2 சீசனும் மோசமாக விளையாடியது.
  • இம்முறை முற்றிலும் புதிய அணியாக CSK களம் காண்கிறது.
  • தோனி இல்லாமலும் CSK பலமாக காட்சியளிக்கிறது.

IPL 2026, Chennai Super Kings Probable Playing XI: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கி மே மாதம் கடைசி வரை நடைபெற என கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான மினி ஏலம் நேற்று (டிசம்பர் 16) அபுதாபியில் நடைபெற்றது.

IPL 2026 KKR: கேகேஆர் எடுத்த வீரர்கள்

அதிக தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வந்த கேகேஆர் அணி அனைவரும் எதிர்பார்த்தது போலவே கேம்ரூன் கிரீன், பதிரானா ஆகியோரை முறையே ரூ.25.20 கோடி, ரூ.18 கோடிக்கு எடுத்தது. இவர்களுடன் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான், டிம் சைஃபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, ஃபின் ஆலன் ஆகிய வெளிநாட்டு வீரர்களை வாங்கியுள்ளது. இந்திய வீரர்களை பொருத்தவரை ஆகாஷ் தீப், ராகுல் திரிபாதி, தேஜஸ்வி சிங், தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், பிரசாந்த் சோலங்கி, கார்த்திக் தியாகி ஆகியோரை கேகேஆர் எடுத்துள்ளது.

IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கே எடுத்த 9 வீரர்கள்

இதேபோல், மினி ஏலத்தில் அதிக பணத்துடன் வந்த இரண்டாவது அணி சிஎஸ்கே. ஆனால், சிஎஸ்கே அணி யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் இளம் Uncapped இந்திய வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்திருக்கிறது. மேட் ஹென்றி (ரூ.2 கோடி), அகேல் ஹொசைன் (ரூ. 2 கோடி), மேத்யூ ஷார்ட் (ரூ.1.5 கோடி), ஜாக் ஃபோல்க்ஸ் (ரூ.75 லட்சம்) ஆகிய வெளிநாட்டு வீரர்களையும்; ராகுல் சஹார் (ரூ.5.20 கோடி), சர்பராஸ் கான் (ரூ.75 லட்சம்), அமான் கான் (ரூ.40 லட்சம்) ஆகிய இந்திய வீரர்களை எடுத்துள்ளது.

IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்?

இதன்மூலம், சிஎஸ்கேவின் ஸ்குவாடில் 25 வீரர்கள் தற்போது உள்ளனர். அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணியின் முதன்மையான பிளேயிங் லெவன் மற்றும் இம்பாக்ட் வீரர் குறித்த கேள்விகள் தற்போது எழத்தொடங்கிவிட்டன. கோடிகளை கொட்டி எடுத்திருக்கும் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்கா? உள்நாட்டு தொடர்களில் கலக்கி வரும் சர்ஃபராஸ் கானுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா? நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களில் யார் யாரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்ப்பார்கள்? உள்ளிட்டவை குறித்து இங்கு காணலாம்.

IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் ஆர்டர்

சஞ்சு சாம்சன் - ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகியோரே தற்போது சிஎஸ்கேவின் பிரதான ஓபனிங் ஜோடியாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆயுஷ் மாத்ரே கடந்த தொடரில் தனது ஓபனிங் ஸ்பாட்டை சிறப்பாக விளையாடியதன் மூலம் சம்பாதித்திருக்கிறார். சஞ்சு சாம்சன் இந்திய அணியின் ஓபனிங்கில் கலக்கியிருக்கிறார், மூன்று சதங்களை விளாசியிருக்கிறார். 

நம்பர் 3இல் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் களமிறங்குவார் என்பதில் ஐயமில்லை. அடுத்து சிவம் தூபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோர் இருப்பார்கள். இவர்கள்தான் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களாக இருப்பார்கள். உர்வில் பட்டேல், சர்ஃபராஸ் கான், மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோர் பேக்-அப் பேட்டர்களாக பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

IPL 2026 CSK: தோனிக்கே இடமில்லையா...?

சிஎஸ்கேவின் புதிய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான கார்த்திக் சர்மா நம்பர் 6இல் களமிறங்குவார். கடைசி கட்டத்தில் களமிறங்கி சிக்ஸர்களை பறக்கவிடும் திறன்பெற்றவர் ஆவார். ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுக்கும் பொறுப்பையும் இவர் எடுக்கலாம். நம்பர் 7இல் பிரசாந்த் வீர் களமிறங்கலாம். அடுத்து நூர் அகமது, அன்சூல் கம்போஜ், கலீல் அகமது, நேதன் எல்லிஸ் ஆகியோர் இடம்பறுவார்கள். மேட் ஹென்றி எல்லிஸிற்கு பேக்அப் ஆக இருப்பார். இம்பாக்ட் வீரராக தேவைப்பட்டால் பேட்டிங்கில் தோனி களமிறக்கப்படலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். இது நடக்க குறைவான வாய்ப்பே உள்ளது. தோனி இல்லாத நேரத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அல்லது கார்த்திக் சர்மா விக்கெட் கீப்பராக செயல்படலாம். 

IPL 2026 CSK: தோனி பிளேயிங் லெவனில் இருந்தால்...

தோனி நிச்சயம் பிளேயிங் லெவனில் அப்படியிருந்தால் கார்த்திக் சர்மாவை Impact Sub பட்டியலில் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். ஆட்டத்தை முடிக்கக் கூடிய சூழல் வரும்போது கார்த்திக் சர்மா களமிறக்கிவிடப்படலாம். நேதன் எல்லிஸ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ், பிரசாந்த் வீர், சிவம் தூபே என ஆறு பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்கள் சிஎஸ்கேவுக்கு கிடைக்கும்.

IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்

பவர்பிளேவில் அன்சுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது ஆகியோரை இரண்டு ஓவர்களையும், பிரசாந்த் வீர், நேதன் எல்லிஸ் ஆகியோரை ஓவரும் வீச வைக்கலாம். மிடில் ஓவர்களில் நூர் அகமது, பிரசாந்த் வீர், தூபே, கலீல் அகமது ஆகியோரையும், டெத்தில் நேதன் எல்லிஸ் மற்றும் அன்சுலையும் பயன்படுத்தலாம். அன்சுல் கம்போஜ் டெத் ஓவருக்கு சரிப்படமாட்டார் என்றால் அந்த இடத்தில் மேட் ஹென்றியை பயன்படுத்தலாம். அவர் டெத்திலும் கைக்கொடுப்பார். சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமான இடத்தில் அகேல் ஹொசைனை எடுக்கலாம்.

IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கேவின் வெளிநாட்டு ஆப்ஷன்

நேதன் எல்லிஸ் - நூர் அகமது - டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோர் பிரதானமாக இருப்பார்கள். தேவைப்பட்டால் மேட் ஹென்றி, அகேல் ஹொசைன் ஆகியோரில் ஒருவரை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம். பேட்டிங்கில் பிரெவிஸ் மற்றும் ஷார்ட்டை தவிர வேறு வெளிநாட்டு ஆப்ஷன்களே இல்லை என்பதால் மூன்று வெளிநாட்டவரை வைத்து விளையாடினாலும் கூட சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் சிறப்பாக இருக்கும். 

IPL 2026 CSK: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிரதான லெவன் 

முதலில் பந்துவீசும் பட்சத்தில்... ஆயுஷ் மாத்ரே, சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சிவம் தூபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி, நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ் / மேட் ஹென்றி, நேதன் எல்லிஸ்.

IPL 2026 CSK: இம்பாக்ட் சப் வீரர்கள்

உர்வில் பட்டேல், கார்த்திக் சர்மா, அகெல் ஹோசனை, சர்பராஸ் கான்.

