CSK vs KKR: கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11 இதுதான்! தோனி வருவாரா?

Chennai Super Kings Latest News: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 18 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதில் 4 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. அதில் ஒரு வெற்றியை மட்டும் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 9 வது இடத்தில் உள்ளது.
சிஎஸ்கே அணிக்கு முதல் வெற்றி
முதல் மூன்று போட்டியில் படுதோல்விகளை சந்தித்த நிலையில், டெல்லி அணிக்கு எதிரான நான்காவது போட்டியில் வென்று தங்களது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கி இருக்கின்றனர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி. டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி நேற்று (ஏப்ரல் 11) சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் வைத்து நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியே முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அதிரடியான ஆட்டத்தை கையாண்ட நிலையில், 20 ஓவர்கள் முடிவில் 212 ரன்களை குவித்தனர். அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் 115, ஆயூஷ் மாத்ரே 59 ரன்களை எடுத்தனர்.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த டெல்லி அணியை சென்னை அணி 189 ரன்களில் சுருட்டி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வென்று இத்தொடரில் தங்களது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கின்றனர். கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இத்தொடரிலும் தொடர்ந்து வந்தது. இந்த சூழலில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான வென்று தங்களது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் சற்று ஆறுதல் அடைந்து இருக்கின்றனர். அதோடு அவர்கள் சற்று நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. காரணம், டெல்லிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர்கள் சில நல்ல மாற்றத்தை அணிக்குள் செய்திருந்தனர்.
தவறை சரி செய்த சிஎஸ்கே
அதாவது, ஆல்-ரவுண்டர் அகில் ஹொசனை அணிக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதனை அவர்கள் இதற்கு முன்பான போட்டியிலேயே செய்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் தற்போதுதான் இந்த மாற்றத்தை செய்தனர். அதேபோல் டெவால்ட் ப்ரூவிஸ் காயத்தில் இருந்து அணிக்கு திரும்பி இருப்பது ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது எனலாம். பேட்டிங் முதல் பந்து வீச்சு வரை நேற்றைய சென்னை அணி சரியாகவே இருந்தது. இதன் மூலம் அவர்கள் இதுவரை செய்த தவறுகளை சரி செய்துள்ளது தெளிவாக தெரிந்தது. இந்த மாற்றம் அவர்களுக்கு நல்ல வெற்றியை பெற்றுக்கொடுத்துள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் அஜிங்க்யா ரஹானேவின் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை சென்னையின் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்தான் நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11ல் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா? தோனி விளையாடுவாரா? அவர் வந்தால், யாரை வெளியேற்றுவார்கள் போன்ற பல கேள்விகள் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தோனி வருவாரா?
தற்போதைய நிலவரப்படி, எம்.எஸ். தோனி முழங்கால் காயத்தில் இருந்து முழு உடற்தகுதி பெற போராடி வருகிறார். அவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவார் என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. எனவே அவர் கேகேஆர் போட்டியில் அணிக்கு திரும்புவது தற்போது வரை சந்தேகத்திலேயே உள்ளது.
தோனி வந்தால் யார் பதில் வருவார்
எம்.எஸ். தோனி ஒருவேளை அணிக்குள் வரும் பட்சத்தில் அவரை கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக உள்ளே வர வாய்ப்புள்ளது. காரணம் குர்ஜப்நீத் சிங், ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ் என மூன்று வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இருப்பதால், அவரை வைத்துக்கொண்டு கலீல் அகமதை கழட்டிவிடலாம். அப்படி இல்லை என்றால், இம்பேக்ட் வீரராக களமிறக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிலும் தொடக்க வீரர்கள் நல்ல ஆட்டத்தை கொடுத்தால் மட்டுமே எம்.எஸ். தோனியை இம்பேக்ட் வீரராக களமிறக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படி இல்லாமல் தொடக்க வீரர்களில் ஒருவர் சொதப்பினாலும் அயூஷ் மாத்ரேவை களமிறக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
பிளேயிங் 11 மாற்றம் ஏதும் இல்லை
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கொண்டுவந்த பிளேயிங் 11 சிறப்பாக உள்ளது. எனவே அதே பிளேயிங் லெவனுடனேயே அவர்கள் கேகேஆர் போட்டியில் களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11 vs கேகேஆர்
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், கலீல் அகமது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் பிளேயிங் 11 vs சிஎஸ்கே
அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி (விக்கெட் கீப்பர்), ரிங்கு சிங், ரோவ்மேன் பவல், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், நவ்தீப் சைனி, கார்த்திக் தியாகி.
