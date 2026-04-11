சஞ்சு சாம்சன், கம்போஜ் வெறி ஆட்டம்.. சிஎஸ்கேவுக்கு முதல் வெற்றி! சொதப்பிய DC!

ஐபிஎல் தொடரின் 18 வது போட்டி இன்று (ஏப்ரல் 11) ருதுராஜ் கெய்க்வ்ட்ட தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக நடந்தது. டாஸ் வென்ற அக்சர் படேல் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஏமாற்றம்
வழக்கம்போல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கினர். கடந்த மூன்று போட்டிகளாக ரன் குவிக்காமல் சொதப்பி வந்த சஞ்சு சாம்சன் இப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 18 பந்திகளில் 15 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்து மீண்டும் ஏமாற்றம் அளித்தார். இதையடுத்து களம் வந்த ஆயூஷ் மாத்ரே சாம்சனுடன் சேர்ந்து ரன்களை குவிக்க தொடங்கினார். இருவரும் 100 ரன்கள் பாட்னர்ஷிப்பை கொண்டு வந்தனர்.
சஞ்சு சாம்சன் சதம்
36 பந்துகளில் 59 ரன்கள் அடித்த ஆயூஷ் மாத்ரே ரிடயர்ட் ஹெட் ஆனார். மறுபக்கம் இருந்த சஞ்சு சாம்சன் அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்து 115 ரன்களை குவித்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இறுதி நேரத்தில் வந்த சிவம் துபே 20 ரன்கள் அடித்தார். இதனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 212 ரன்களை குவித்தது.
சொதப்பிய டெல்லி கேபிடல்ஸ்
இதையடுத்து டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 213 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. தொடக்க வீரர்களான கே.எல். ராகுல் மற்றும் பதும் நிசங்கா நல்ல தொடக்கத்தையே கொடுத்தனர். அவர்கள் இருவரும் 61 ரன்களை எடுத்த பின்னரே பிரிந்தனர். கே,எல். ராகுல் 18 ரன்களில் அட்டமிழந்து வெளியேறினார். இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லி அணி கடுமையாக தடுமாறியது. பதும் நிசங்கா 41, அக்சர் படேல் 1, சமீர் ரிஸ்வி 6, டேவிட் மில்லர் 17 என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
#CSK fans, bring out the whistles
A first win of the season for the 5-time #TATAIPL champions
Scorecard https://t.co/BzGc6O65jX #KhelBindaas | #CSKvDC | @ChennaiIPL pic.twitter.com/tS2xyOWgdj
— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2026
சிஎஸ்கே அணிக்கு முதல் வெற்றி
திர்ஷ்டன் ஸ்டப்ஸ் மட்டுமே 60 ரன்கள் அடித்து அணியின் மானத்தை காப்பாற்றினார். இம்பேக்ட் வீரராக வந்த அசுதோஷ் சர்மாவும் 19 ரன்களில் அட்டமிழந்து வெளியேறினார். இதன் காரணமாக டெல்லி அணி 189 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பெற்று தனது முதல் வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கி உள்ளது. பந்து வீச்சில் அனுஷுல் கம்போஜ் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேற்றம்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் வெற்றியை பெற்று 2 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளதால், 10வது இடத்தில் இருந்து 9வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது. நெட் ரன் ரேட் -1.532 ஆக உள்ளது. மறுபக்கம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தொடர் தோல்விகளை பெற்றுள்ளது. அந்த அணி 4வது இடத்தில் +0.322 என்ற நெட் ரன் ரேட்டில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ