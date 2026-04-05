சஞ்சு சாம்சனால் ருதுராஜுக்கு ஆபத்து.. CSK கேப்டன் மாற்றம்! முழு விவரம்

Chennai Super Kings Captaincy Latest Update: 2026 ஐபிஎல் தொடர் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறது. இந்த இரண்டு போட்டிகளிலுமே படுதோல்வியை சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 10வது இடத்தில் உள்ளது. முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடனும் இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடனும் தோல்வியை சந்தித்தனர்.
சிஎஸ்கே கேப்டன் மாற்றம்?
ஏற்கனவே கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் படுமோசமாக விளையாடி 14லீக் போட்டிகளில் வெறும் 4ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று தொடரை விட்டு முதல் அணியாக வெளியேறியது. இந்த சூழலில்,இந்தாண்டு ஒரு வலுவான கம்பேக்கை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கிறது. இது ரசிகர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பலரும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்சி பதவிக்கு சரியான ஒரு ஆள் இல்லை, எனவே கேப்டனை மாற்ற வேண்டும் என தங்களது கருத்துகளை கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் வீரர் சைமன் டெளல், மைக்கேல் வாகன் ஆகியோர் ருதுராஜ் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். அதாவது சஞ்சு சாம்சனால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் கேப்டன் பதவிக்கு ஆபத்து வந்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
சஞ்சு சாம்சனால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு பிரச்சனை
சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வந்துள்ளார். இதனால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் கேப்டன் பதவிக்கு அழுத்தம் இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா? என சைமன் டெளலிடம் கேட்டார். அதற்கு, நிச்சயமாக என டெளல் பதில் அளித்தார்.தொடர்ந்து பேசிய மைக்கேல் வாகன், ஐபிஎல் தொடரில் இளம் கேப்டன்களில் ஒருவராக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருந்து வருகிறார். அவருக்கு அணி நிர்வாகம் முழு ஆதரவை அளித்து வருகிறது. அப்படி இருக்கையில் திடீரென ஒரு அனுபவம் மிக்க சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர். அவருக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை பல அணிகள் வழிநடத்திய அணுபவம் உள்ளது. அதேபோல் அவர் ஒரு நல்ல விக்கெட் கீப்பரும் கூட.
இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தோனி வழிநடத்தி வந்தார். தற்போது விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக சஞ்சு சாம்சன் வந்துள்ளார். எனவே இது ஒரு அச்சுறுத்தலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இருக்கும் என மைக்கேல் வாகன் தெரிவித்தார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்சி
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 2024 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார். அத்தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒரு சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியது. பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறாத சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 14 லீக் போட்டிகளில் 7ல் வெற்றி பெற்று தொடரை முடித்தது. இதையடுத்து 2025 ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு மோசமான தொடராக மாறியது. இத்தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 5 போட்டிகளில் மட்டுமே அணியை வழிநடத்தினார். பெரிதாக வெற்றியை காண முடியாத சூழலில், தொடரை விட்டு வெளியேறினார். அவர் விலகியதற்கு காரணமாக காயத்தை கூறினர்.
ருதுராஜ் வெளியேறிய காரணத்தால், மீதமுள்ள போட்டிகளை தோனி வழிநடத்தினார். ஆனால் தொடரில் பெரிய வெற்றியை பெற முடியவில்லை. 14 போட்டிகளில் 10ல் தோல்வி அடைந்து தொடரைவிட்டு முதல் அணியாக வெளியேறியது. இந்த சூழலில் தான், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்கும் என அந்த அணி ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் தொடர் தோல்விகளை பெற்று படுகுழியில் உள்ளது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி.
இன்று ஆர்சிபி அணியுடன் மோதல்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று தனது மூன்றாவது போட்டியை விளையாடுகிறது. பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியிலாவது வென்று தனது வெற்றி கணக்கை தொடங்கும் முனைப்பில் இருந்து வருகிறது. அதேசமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டி என்பதால், அவர்கள் சிஎஸ்கே அணி இப்போட்டியில் வென்றே ஆக வேண்டும் என்ற எதிர்ப்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.
சிஎஸ்கே அணி தனது தவறை திருத்தி கொள்ளுமா?
சிஎஸ்கே அணி அவர்கள் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளில் பல தவறுகளை செய்தனர். இதுவரை உர்வில் படேலை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வராதது. முதல் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜேமி ஓவர்டனை இரண்டாவது போட்டியில் பெஞ்சில் அமர வைத்தது, பிரசாந்த் வீரை அணிக்குள் கொண்டு வந்தும் பந்து வீச்சில் பயன்படுத்தாது, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ரன் குவிக்கும் முனைப்பில் இல்லாமல் மந்தமாக விளையாடுவது போன்ற பல தவறுகளை செய்தன. இந்த நிலையில், இன்றைய மூன்றாவது போட்டியில் அவர்கள் இதனை சரி செய்து கொள்வார்களா? சரி செய்துகொண்டு போட்டியில் வெற்றி பெறுவார்களா என்ற பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
எம்எஸ் தோனி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, உர்வில் பட்டேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சௌத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா (வாரம்), மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
