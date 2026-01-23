English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தோனி மட்டும் இல்லை! CSK-வில் இன்னொரு முக்கிய நபரும் 2026இல் ஓய்வு – யார் அவர்?

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் தல தோனி மட்டுமில்லை, சிஎஸ்கேவின் இந்த முக்கிய நபரும் ஓய்வை அறிவித்துவிடுவார். யார் அவர்?, அவர் ஓய்வை அறிவிப்பதற்கான காரணம் என்ன? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:21 PM IST
  • 2026இல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்.
  • சிஎஸ்கே புதுப்பொழிவை பெற்றுள்ளது.
  • தோனிக்கு இது கடைசி சீசன் ஆகும்.

Chennai Super Kings, IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 2026 சீசன் மிக முக்கியமான தொடர் எனலாம். 2023 சீசனில் கோப்பையை வென்ற சிஎஸ்கே, 2024இல் 5வது இடத்திலும், 2025இல் கடைசி 10வது இடத்திலும் நிறைவு செய்து தொடர்ச்சியாக இரண்டு சீசன்களில் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறவில்லை.

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Super Kings: புதுப்பொழிவுடன் CSK

தோனி தலைமையில் 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2023ஆம் ஆண்டுவரை சிஎஸ்கே கடைசி இடத்தில் நிறைவு செய்ததும் இல்லை, இரண்டு சீசன்களில் தொடர்ச்சியாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறாமல் இருந்ததும் இல்லை. கடந்த சீசனில் ருதுராஜ் ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே கேப்டனாக இருந்தார், தோனிதான் மற்ற அனைத்து போட்டிகளிலும் கேப்டனாக செயல்பட்டார். தோனி வந்தும் கூட சிஎஸ்கேவை கரையேற்ற முடியவில்லை. 

இந்நிலையில், வரும் 2026 சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் கேப்டனாக என்ட்ரி கொடுக்கிறார். சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங் வீரராக அணிக்குள் வந்துள்ளார். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்ட அடுத்த தலைமுறை வீரர்களின் மீது சிஎஸ்கே நம்பிக்கை வைத்து தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்திருக்கிறது. சர்பராஸ் கான், மேத்யூ ஷார்ட் போன்ற பேக்அப்களையும் எடுத்துள்ளது. வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர்களையும் சிறப்பாகவே தேர்வு செய்திருக்கிறது. ஜடேஜா, பதிரானா உள்ளிட்டோரை கழட்டிவிட்டதன் மூலம் புதுமையான சிஎஸ்கேவை காண முடிகிறது.

Stephen Fleming: ஸ்டீபன் பிளமிங்கிற்கும் ஓய்வு  

இவை மட்டுமின்றி, தோனியின் கடைசி சீசனாகவும் இது இருக்கும் என சிஎஸ்கே அணி முன்னர் அறிவித்திருந்தது. இதனால் தோனி ஓய்வு பெறும் இந்த சீசனில், சிஎஸ்கே நிச்சயம் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றனர். இது ஒருபுறம் இருக்க, தோனிக்கு மட்டுமின்றி சிஎஸ்கேவின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளமிங்கிற்கும் இது கடைசி சீசனாக இருக்கக் கூடும் என கூறப்படுகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம், SA20 தொடரில் இருந்து நேற்று (ஜன. 22) ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெளியேறியதே முக்கிய காரணம் எனலாம்.

Stephen Fleming: தொடர்ந்து சொதப்பும் JSK

SA20 தொடரில் இந்த சீசனில் ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் சிறப்பான தொடக்கத்தையே கொடுத்தது. ஆனால், கேப்டன் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ், நட்சத்திர வீரர் டொனொவன் ஃபெரேரா உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் காயமடைந்ததன் காரணமாக கடும் பின்னடவை சந்தித்தது. தட்டித்தடுமாறிதான் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. நேற்று நடந்த எலிமினேட்டர் போட்டியில் பார்ல் ராயல்ஸ் அணியிடம் 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்து வெளியேறியது. SA20 தொடரில் இதுவரை நடந்திருக்கும் நான்கு சீசன்களிலும் ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சூப்பர் கிங்ஸ் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அதிகபட்சமாக குவாலிஃபயர் 2 போட்டி வரை சென்றிருக்கிறது. அதாவது, கோப்பையை வென்றதில்லை என்பது மட்டுமல்ல இறுதிப்போட்டிக்கு கூட தகுதிபெற்றதில்லை என்பதை குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும்.

Stephen Fleming: தோனி இல்லாமல் பிளமிங் இல்லையா...?

இதனால், ஜேஎஸ்கே அணியின் காம்பினேஷன் மீதும், அதன் தலைமை பயிற்சியாளரான ஸ்டீபன் பிளமிங் மீதும் தொடர்ச்சியாக விமர்சனங்கள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. சூப்பர் கிங்ஸ் பிரான்சைஸ் அணிகளுக்கு தற்போது ஸ்டீபன் பிளமிங் தான் தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வருகிறார். தோனி கேப்டன்ஸியை தவிர ஸ்டீபன் பிளமிங் இதுவரை டி20 தொடர்களில் ஒரு முறைக் கூட கோப்பையை வென்றதில்லை என்ற விமர்சனம் அவர் மீது தொடர்ச்சியாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னாள் இந்திய வீரரும், தற்போதைய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான ஹேமங் பதானி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நேர்காணலில் இவ்வாறு கூறியிருந்தார்.

Stephen Fleming: MLC தொடரிலும் இதே கதை...

தோனி இல்லாமல் ஸ்டீபன் பிளமிங் டி20 தொடர்களில் ஒரு கோப்பையை கூட வென்றதில்லை என்பது உண்மையும் கூட... ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை SA20 கோப்பையை வென்றதில்லை என்பது இங்கு பார்த்தோம். அதேபோல், அமெரிக்காவில் நடைபெறும் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் ஸ்டீபன் பிளேமிங்தான் தலைமை பயிற்சியாளர். அங்கும் அந்த அணி ஒருமுறை கூட கோப்பையை வென்றதில்லை. இதுவரை நடந்த மூன்று சீசன்களிலும் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடர்ந்து 3வது இடத்திலேயே நிறைவு செய்து வருவதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கும் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ்தான் கேப்டன் ஆவார்.

Stephen Fleming: தோனியும் பிளமிங்கும்...

சிஎஸ்கே அணிக்காக அதுவும் தோனியின் தலைமையில் மட்டுமே ஸ்டீபன் பிளமிங் கோப்பையை வென்றிருக்கிறார். ஐபிஎல் தொடரில் 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 ஆகிய ஐந்து முறையும், சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் 2010, 2014 சீசன்களிலும் என 7 கோப்பைகளையும் தோனியின் தலைமையிலேயே பிளமிங் வென்றுள்ளார். 2022இல் ஜடேஜாவின் கேப்டன்ஸியிலும், 2024 மற்றும் 2025 ருதுராஜ் கேப்டன்ஸியிலும் சிஎஸ்கே அணி பெரியளவில் சொதப்பியிருக்கிறது. இந்த மூன்று சீசன்களிலும் சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்லவில்லை. தோனியுடன் பிளமிங் 2020 சீசனில் மட்டுமே பெரியளவில் சொதப்பினார்.

Stephen Fleming: பிளமிங் ஜீரோ தான்...?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ், டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸை தவிர்த்து 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2019ஆம் ஆண்டுவரை ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிபிஎல் தொடரில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பிளமிங் செயலாற்றி இருக்கிறார். ஆனால், இந்த 4 சீசனில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணி இரண்டு முறை இறுதிப்போட்டி வரை மட்டுமே முன்னேறியது, ஒருமுறை கூட கோப்பையை வென்றதில்லை. அவ்வளவு ஏன் ஒரு முறை கூட இறுதிப்போட்டிக்கு கூட தகுதிபெற்றதில்லை. இவை எல்லாம் தோனியுடன் இல்லாவிட்டால் பிளமிங் வெறும் பூஜ்யம்தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் உள்ளன.

Stephen Fleming: 2026 தான் கடைசி சீசன்...

இதையே சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளின் ரசிகர்களும் கருதுகின்றனர். சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் உடனடியாக தலைமை பயிற்சியாளரை மாற்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். தோனிக்கு பின் ருதுராஜ் என்பதை போல், பிளமிங்கிற்கு பிறகு இன்னொருவர் யார் என்பதை சூப்பர் கிங்ஸ் விரைவில் கண்டைய வேண்டும் என்கிறார்கள். சிஎஸ்கேவில் தோனி ஓய்வுபெற்ற உடன் புதிய சிஎஸ்கே பிறந்துவிடுமா என்றால் இல்லை என்பதே பதிலாக இருக்கும். பிளமிங்கும் அணியில் இருந்து விடைபெற்றால் மட்டுமே புதிய சிஎஸ்கே பிறக்கும். அந்த வகையில் 2026 சீசனில் சிஎஸ்கே வென்றாலும் சரி, தோற்றாலும் சரி தோனியும் பிளமிங்கும் அதோடு ஓய்வுபெறுவது ஏறத்தாழ உறுதி. தோனியின் தலைமையே சிஎஸ்கேவின் அடையாளமாக இருந்தாலும், அந்த அடையாளத்தை வடிவமைத்ததில் ஸ்டீபன் பிளமிங்கின் பங்கு சம அளவில் முக்கியமானதே.

IPL 2026CSKStephen FlemingMS DhoniChennai Super Kings

