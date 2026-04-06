CSK வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன? தோனி வந்தால் எல்லாம் சரியாகுமா?

CSK Poor Performance Analysis: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 11 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதில் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறது. இந்த மூன்று போட்டிகளிலுமே தோல்வியை தழுவி தனது வெற்றி கணக்கை இன்னும் தொடங்காமல் இருக்கிறது சிஎஸ்கே அணி.
கம்பேக் கொடுக்குமென எதிர்பார்ப்பு
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு சீசன்களாகவே தடுமாறு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக 2025 ஐபிஎல் தொடர் அவர்களுக்கு ஒரு மோசமான சீசனாக அமைந்தது. அத்தொடரில் 14 லீக் ஆட்டங்களில் விளையாடி வெறும் 4ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் அவர்கள் அத்தொடரில் இருந்து முதல் அணியாக வெளியேறினர். இது சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு பெரிய அடியாக இருந்தது. ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சூழலில், நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி ஒரு வலுவான கம்பேக்கை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து தற்போது படுகுழியில் உள்ளது.
என்னதான் பிரச்சனை
சிஎஸ்கே அணியில் சரியான வீரர்கள் இல்லாத நிலையில், கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடந்த மினி ஏலத்தில் சில நல்ல வீரர்களை வாங்கினர், சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து டிரெட் செய்தனர். ஆனால் அதற்காக ரவீந்திர ஜடேஜாவை விட்டுக்கொடுத்து ரசிகர்களின் மனதை உடைத்தனர். சரி அதனை சரி செய்யும் வகையில் அணியின் செயல்பாடு இருக்கும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிலும் ஏமாற்றம் அடைய செய்தனர்.
சிஎஸ்கே அணி நல்ல வீரர்களை எடுத்தாலும், சில வீரர்களை தவறவிட்டனர். அதாவது, கூப்பர் கானொலி, ஜெய்சன் ஹொல்டர், டேவிட் மில்லர் போன்ற வீரர்களை தவறவிட்டனர். ஜெய்சன் ஹொல்டர் போன்ற வீரர்களை சிஎஸ்கே எடுத்திருந்தால், கூடுதல் பலம் கிடைத்திருக்கும். மேதீவ் ஷாட்டை வாங்கி வெளியே அமர வைத்துள்ளனர். அதேபோல், பிரசாந்த் வீர் போன்ற உள்ளூர் வீரர்களை ரூ. 14 கோடிக்கு எடுத்துவிட்டு அவரை முழுமையாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கின்றனர். கடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் அவரை கொண்டு வந்து பேட்டிங்கில் மட்டும் பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
நூர் அகமதுக்கு சப்போர்ட் பவுலர் யார்?
இதுவரை சிஎஸ்கே அணியில் இருந்த ரவீந்திர ஜடேஜா இரண்டாவது சுழற்பந்து வீச்சாளராக செயல்பட்டு வந்தார். இது நூர் அகமதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது அப்படி ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளர் யாரும் இல்லை என்பதை விட ருதுராஜ் கெய்கவாட் அப்படி யாரையும் பயன்படுத்தவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். ஜடேஜாவுக்கு மாற்றாகதான் அகீல் ஹொசைன் மற்றும் பிரசாந்த் வீரை சிஎஸ்கே அணி எடுத்தது. ஆனால் இந்த இருவரையுமே அவர்கள் இரண்டாவது சுழற்பந்து வீச்சாக பயன்படுத்தவில்லை. அகீல் ஹொசனை அவர்கள் இதுவரை பிளேயிங் 11 அல்லது இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்தவில்லை. பிளேயிங் 11ல் கொண்டுவரப்பட்ட பிரசாந்த் வீரையும் அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை. இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட ராகுல் சாஹரும் எடுபடவில்லை.
தோனி வந்தால் சரியாகுமா?
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக திகழும் எம்.எஸ். தோனி, காயம் காரணமாக விலகி இருக்கிறார். அவர் சிஎஸ்கே அணியுடனும் பயணிக்கவில்லை. ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். ஒருவேளை அவர் இருந்திருந்தாலோ, குறைந்தபட்சம் அணியுடன் பயணித்து டக் அவுட்டில் அமர்ந்திருந்தாலோ, சிஎஸ்கே அணி ஒரு போட்டியிலாவது வென்றிருக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அவரின் அனுபவம் முக்கியமானது. கிட்டத்தட்ட 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் பயணித்து வரும் அவர் இந்திய அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 15 வருடங்களாக வழிநடத்திய அனுபவம் அவருடன் உள்ளது. அவரது தலைமையில் 5 கோப்பைகளை வென்றுள்ளது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியை வழிநடத்தினாலும் தோனி பின்னால் இருந்து செயல்பட்டுதான் வருகிறார்.
இதன் காரணமாக அவர் இல்லாதது ஒரு குறையாகவே இருந்து வருகிறது என்பது உண்மைதான். அவர் அணியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. அவர் அணியுடன் பயணித்தாலே போதுமானது. அவரின் அனுபவம் களத்தில் தெரியும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது கேப்டன்சியில் தடுமாறி வருவது அப்பட்டமாக தெரிகிறது. வெளியில் இருந்து களத்திற்கு வரும்போது ஆயிரம் திட்டத்துடன் வரலாம். ஆனால் களத்தில் சூழல் மாறும்போது அதை கையாள்வது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அங்குதான் கோட்டைவிடுகிறார் என்று தோன்றுகிறது.
அடுத்த போட்டி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியுடன் விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடக்கிறது. இப்போட்டியில் சென்னை அணி தனது தவறுகளை திருத்திக்கொண்டால் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக டஃப் கொடுக்க முடியும்.
