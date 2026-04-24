English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
வாய்ப்புகளை வீணடிக்கிறாரா சர்பராஸ் கான்? ”அந்த ஷாட் தான் தாப்பு” - முழு விவரம்

சிஎஸ்கே அணி வீரர் சர்பராஸ் கான் தனக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திகொள்ளவில்லை என முன்னாள் இந்திய வீரர் வசீம் ஜாஃபர் விமர்சித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:50 PM IST
  • சர்பராஸ் கான் நல்ல தொடக்கத்தை பெற்றாலும் அதை பெரிய ஸ்கோராக மாற்ற தவறுகிறார் என வாசீம் ஜாஃபர் கூறி உள்ளார்
  • சர்பராஸ் கான் தவறான ஷாட்களை ஆடி ஆட்டமிழக்கிறார் என வாசீம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்
  • சிஎஸ்கே அணியில் நம்பர் 3ல் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிலையில், அதனை அவர் சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என கூறி உள்ளார்

இளம் வீரர் சர்பராஸ் கான் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல்லில் இருந்தாலும், தற்போது சிஎஸ்கே அணியில் கிடைக்கும் வாய்ப்பு போல் இதுவரை அவருக்கு கிடைத்ததில்லை எனலாம். ஒரு சீசனில் தொடர்ந்து பிளேயிங் 11ல் சர்பராஸ் இருக்கிறார் என்றால், அது இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடர் தான். தனது ஃபார்மை உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து நிரூபித்து வந்த அவரை ரூ. 75 லட்சம் என்ற அடிப்படை விலைக்கு வாங்கி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பயன்படுத்தி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த போட்டிகளாக சொதப்பி வரும் சர்பராஸ்  

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடி வந்த சர்பராஸ் கான் தற்போது சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வருகிறார். கடைசி மூன்று போட்டிகளில் அவர் 30 ரன்களை தாண்டவில்லை. கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 18 பந்துகளில் 23 ரன்கள், இதையடுத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் போட்டியில் 25 ர்னகள். பின்னர் மும்பை அணிக்கு எதிராக 8 பந்தில் 14 ரன்கள் என அடுத்தடுத்து சொர்ப்ப ரன்களில் அட்டமிழந்தது அவர் மீதான விமர்சனங்களை கிளப்பி இருக்கிறது. 

வசீம் ஜாஃபர் ஆதங்கம் 

இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணி வீரர் சர்பராஸ் கான் தனது வாய்ப்புகளை வினடிக்கிறார் என முன்னாள் வீர்ர் வசீம் ஜாஃபர் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தனது யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், சர்பராஸ் கான் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் நல்ல தொடக்கங்களை பெறுகிறார். ஆனால் அவர் அதை பெரிய ஸ்கோர்களாக மாற்ற தவறுகிறார். அவர் 15, 20, 25 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து விடுகிறார். இதுவரை விளையாடியதில் ஒரு சதம் மட்டுமே அடித்துள்ளார். 

அவரை நம்பர் 3ல் விளையாட வைப்பது அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பு. ஆனால் அவர் ஸ்வீப் ஷாட் ஆடபோய் ஆட்டமிழந்து வருகிறார். குறிப்பாக மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர் தனது சொந்த மைதானத்தில் விளையாடினார். ஆனால் எல்லாம் ஒரே ஷாட்டில் முடிந்துவிட்டது. அவர் ஸ்வீப் மறும் சில புல் ஷாட்களை ஆடி இருந்தார். மீண்டும் அதே ஷாட்களை ஆட சென்று ஆட்டமிழந்தார் என வசீம் ஜாஃபர் கூறினார். 

சர்பராஸ் கான் வாய்ப்புகளை வீணடிக்கக்கூடாது 

சர்பராஸ் கான் தனது கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி பெரிய ரன்களை அடிக்க வேண்டும். அவருக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்க வேண்டும் என பலரும் கூறுகின்றனர். அவர் அதற்கு தகுதியானவர். அப்படி இருக்கையில் அவர் தன்னை நிரூபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு வலுவான இடத்தில் பேட்டிங் செய்யும்போது, தேர்வாளர்களுக்கு தான் இந்திய அணியில் சேர தகுதியானவன் என காட்ட வேண்டும்.

அதேசமயம் சர்பராஸ் சிஎஸ்கே போன்ற பெரிய ஃபிரான்சைஸில் விளையாடுகிறார் என்றபோது அவர் அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். வீணடிக்ககூடாது என தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் வசீம் ஜாஃபர். 

2026 ஐபிஎல்லில் சர்பராஸ் கான் 

சர்பராஸ் கான் நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.இதில் அவர் ஒரு அரைசதம் உட்பட 147 ரன்களை அடித்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 170.93 ஆகவும் சராசரி 29.40 ஆகவும் உள்ளது. மேலும், சர்பராஸ் கான் இதுவரை 59 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள இவர், 746 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்துள்ளார். வரும் போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணிக்காக சர்பராஸ் கான் ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு உதவும் விதமாக இருந்தாலும், அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு பெற அது உதவக்கூடியதாக இருக்கும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Sarfaraz KhanIPL 2026CSKWasim Jaffer

Trending News