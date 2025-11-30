CSK IPL 2026: சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! எதிர்பார்த்த முக்கிய வீரர் ஓய்வு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
முடிந்தது ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் சகாப்தம்: ஐபிஎல்-லிருந்து ஓய்வு பெற்றார்... கேகேஆர் அணியின் புதிய 'பவர் கோச்' ஆக அவதாரம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 30, 2025, 02:01 PM IST
  • ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸலின் ஐபிஎல் ஓய்வு.
  • புதிய பொறுப்பு குறித்த அறிவிப்பு!
  • முழு விவரம் இதோ!

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியும், அதே சமயம் மகிழ்ச்சியும் கலந்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மைதானத்தில் சிக்ஸர் மழை பொழியும் சிக்சர் மன்னன் ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். ஆனால், கேகேஆர் அணியுடனான அவரது பந்தம் இத்துடன் முடியவில்லை. 2026 சீசனுக்கு அணியின் Power Coach என்ற புதிய அவதாரத்தில் அவர் மீண்டும் வரவுள்ளார். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டரான ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், கடந்த 12 சீசன்களாக ஐபிஎல் தொடரில் தனது அசாத்தியமான ஆட்டத்தால் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டவர். 2026 ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு முன்னதாக, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அவரை விடுவித்தது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை அளித்தது. இந்த நிலையில், வேறு எந்த அணிக்கும் விளையாட விரும்பாத ரஸ்ஸல், தனது ஐபிஎல் பயணத்தை இத்துடன் முடித்து கொள்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

ரஸ்ஸலின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதிவு

இதுகுறித்து இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில், "நான் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெற முடிவு செய்துள்ளேன். ஆனால், உலகெங்கிலும் உள்ள மற்ற லீக் போட்டிகளிலும், கேகேஆர் அணியின் மற்ற கிளை அணிகளிலும் தொடர்ந்து விளையாடுவேன். ஐபிஎல்-ல் நான் சிக்ஸர்கள் அடித்தது, ஆட்டங்களை வென்றது, எம்விபி விருதுகளை வென்றது என பல அற்புதமான நினைவுகள் என்னிடம் உள்ளன. ரசிகர்கள் ‘இன்னும் ஏன் விளையாடவில்லை?’ என்று கேட்கும்போதே ஓய்வு பெறுவதுதான் சிறந்தது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புதிய அவதாரம்

ரஸ்ஸல் ஐபிஎல்-ஐ விட்டு வெளியேறினாலும், கேகேஆர் குடும்பத்தை விட்டு பிரியவில்லை. 2026 சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் குழுவில், Power Coach என்ற புதிய பொறுப்பில் அவர் இணையவுள்ளார். "பேட்டிங்கில் நான் காட்டிய பவர் மற்றும் பந்துவீச்சில் நான் வெளிப்படுத்திய எனர்ஜி ஆகியவற்றை இனி பயிற்சியாளராக வீரர்களுக்கு கற்றுக்கொடுப்பேன்," என்று அவர் உற்சாகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

ரஸ்ஸலின் சாதனைப் பயணம்

2014-ம் ஆண்டு கேகேஆர் அணியில் இணைந்த ரஸ்ஸல், அந்த அணி இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்தார். 140 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 2,651 ரன்கள் (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 174.97) மற்றும் 123 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். 2019 சீசனில் மட்டும் 510 ரன்கள் மற்றும் 11 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அவர் காட்டிய ஆட்டம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒன்று. ஐபிஎல்-ல் மிக வேகமாக 200 சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. இனி மைதானத்தில் அவரது அதிரடியை பார்க்க முடியாது என்றாலும், டக்-அவுட்டில் அமர்ந்து கேகேஆர் வீரர்களை வழிநடத்தும் ‘பவர் கோச்’ ரஸ்ஸலை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க: IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

IPL 2026CSKAndre RussellKKRAndre russell retirement

