பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான கடைசி 7 போட்டி! ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த மார்ச் 28ம் தேதி தொடங்கிய இந்த போட்டிகள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் சென்னை அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் மிகவும் மோசமாக விளையாடினர். இதனால் பெரிய ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்தது. இந்நிலையில், அடுத்த போட்டியில் சென்னை அணி வெற்றிபெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை அணி, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இரவு 7:30 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்க உள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் உடனான தோல்வி
தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியில் சென்னை அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றங்கள் இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இதுவரையில் சென்னை மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருந்து வந்தது. ஆனால், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு ஆடுகளம் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. எனவே, இன்றைய போட்டியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே, சென்னை அணி தங்கள் பேட்டிங் வரிசையில் சில மாற்றங்களை செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் நேருக்கு நேர்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா 16 முறை வென்று சமநிலையில் உள்ளன. ஐபிஎல் தொடக்கத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை சென்னை அணி எளிதாக வீழ்த்தி வந்தாலும், சமீபத்திய போட்டிகளில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கையே ஓங்கியுள்ளது. சென்னையில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் மொத்தம் ஒன்பது முறை சென்னை மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் மோதியுள்ளன. இதில் ஐந்து முறை பஞ்சாப் அணியும், நான்கு முறை சிஎஸ்கே அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இது தவிர இவ்விரு அணிகளும் கடைசியாக மோதிய 7 போட்டிகளிலும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் பஞ்சாப் அணியின் இந்த சாதனையை சென்னை அணி முறியடிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
சிறந்த ஆட்டக்காரர்கள் யார்?
இவ்விரு அணிகளும் மோதிய போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரராக சுரேஷ் ரெய்னா முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரை தொடர்ந்து எம்.எஸ். தோனி, ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் போன்ற வீரர்கள் உள்ளனர். பந்துவீச்சை பொறுத்தவரை அஸ்வின் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவராகவும், ஜடேஜா மற்றும் டுவைன் பிராவோ அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளனர்.
சென்னை ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்?
பொதுவாகவே சென்னை மைதானத்தில் 160 முதல் 170 ரன்கள் அடித்தாலே எளிதாக வெற்றி பெற்றுவிடலாம். ஆனால், தற்போது மைதானத்தின் கண்டிஷன் மொத்தமாக மாறியுள்ளதால் 220 ரன்களுக்கு மேல் அடித்தால்தான் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நிலை உள்ளது. குறிப்பாக சென்னையில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்பதால் அதனுடைய தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். எனவே டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. பவர் பிளேயில் எந்த அணி சிறப்பாக பந்துவீசுகிறதோ அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. கடந்த போட்டியில் செய்த பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் தவறுகளை சரிசெய்து, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மாஸ் காட்டி சிஎஸ்கே மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்புமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளின் வீரர்கள் பட்டியல்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள்:
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், சஷாங்க் சிங், பென் துவார்ஷுயிஸ், நேஹால் வதேரா, பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கோனலி, மிட்செல் ஓவன், அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், லாக்கி ஃபெர்குசன், விஜய்குமார் வைஷாக், யாஷ் தாக்கூர், ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், விஷ்ணு வினோத், சேவியர் பார்ட்லெட், பிரவீன் துபே, முஷீர் கான், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், பிலா அவினாஷ், ஹர்னூர் சிங் பன்னு, விஷால் நிஷாத்.
