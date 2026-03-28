சேப்பாக்கத்தில் CSK vs PBKS போட்டி... டிக்கெட் விலை எவ்வளவு? விற்பனை விவரம் இதோ!

சென்னை vs பஞ்சாப் போட்டி டிக்கெட் விற்பனை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, 19வது ஐபிஎல் சீசனுக்கு தயாராகி வருகிறது. 5 முறை சாம்பியனான சிஎஸ்கே இந்த சீசனில் கண்டிப்பாக குறைந்தபட்சம் பிளே ஆப் சுற்றுக்காவது தகுதிபெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
சிஎஸ்கே தொடர்ந்து இரண்டு முறை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறாமல் இருந்ததே இல்லை, அதேநேரத்தில் கடைசி இடத்திலும் நிறைவு செய்தது இல்லை. ஆனால், இவை அனைத்தும் கடந்த சீசனில் தவிடுபொடியாகின. ஐபிஎல் வரலாற்றில் 2020, 2022 சீசனை விட கடந்த சீசன்தான் சிஎஸ்கேவின் மிக மோசமான சீசன் எனலாம்.
சிஎஸ்கேவின் முதலிரண்டு போட்டிகள்
இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே அணி அதன் முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி (திங்கள்) கௌகாத்தியில் எதிர்கொள்கிறது. வெற்றியுடன் தொடங்க இரு அணிகளும் கடுமையாக போராடும். அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் சிஎஸ்கே அணி வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி (வெள்ளி) பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் டிக்கெட் விற்பனை
இந்நிலையில், சிஎஸ்கே - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் டிக்கெட் விற்பனை குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி அன்று டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டை போலவே டிக்கெட் விற்பனை முழுமையாக ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும். கவுண்டரில் டிக்கெட் விற்பனை கிடையாது.
டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?
வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி அன்று காலை 10.15 மணிக்கு www.chennaisuperkings.com என்ற சிஎஸ்கேவின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்திலும், சிஎஸ்கேவின் மொபைல் செயலியிலும், www.district.in என்ற தளத்திலும் டிக்கெட்டை பெறலாம்.
முக்கிய விதிமுறைகள் என்ன?
- ஒருவரால் ஆன்லைனில் 2 டிக்கெட்டை மட்டுமே புக் செய்ய முடியும்.
- டிக்கெட் பெற்றவர்கள் போட்டி நடைபெறும் அன்று டிக்கெட்டை பயன்படுத்தி மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
- போட்டி நடைபெறும் அன்று மாலை 5 மணிக்கு மைதானத்தின் வாயில்கள் பார்வையாளர்களுக்கு திறக்கப்படும்.
- மைதானத்திற்கு ஒருமுறை உள்ளே வந்துவிட்டு வெளியேறிவிட்டால் மீண்டும் உள்ளே போக முடியாது.
- வெளியில் இருந்து உணவுகள், குடிபானங்கள் எதுவும் அனுமதி கிடையாது.
டிக்கெட்டின் விலை
C/D/E Lower - ரூ.2 ஆயிரம்
C/D/E Upper - ரூ.4 ஆயிரம்
I/J/K Upper - ரூ.3 ஆயிரத்து 500
I/J/K Lower - ரூ.4 ஆயிரத்து 700
KMK Terrace - ரூ.8 ஆயிரம்
இந்த டிக்கெட் விலையில் 25% பொழுதுபோக்கு வரியும், SGST 20% மற்றும் CGST 20% அடக்கம்.
இலவச டிக்கெட்டும் இருக்கு...
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இணையதளத்தில் உள்ள போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றால், போட்டிக்கான இலவச டிக்கெட்டை பெறும் வாய்ப்பையும் பெறுவீர்கள். மேலும், மார்ச் 29ஆம் தேதி மதியம் 3.04 மணிக்குள் நீங்கள் சிஎஸ்கேவின் WSTL உறுப்பினராகிவிட்டால், டிக்கெட் பதிவு செய்வதில் உங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு சிஎஸ்கேவின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தையும், செயலியையும் பார்வையிடவும்.
மேலும் படிக்க | தோனி இதற்கு முன் காயமடைந்தபோது சிஎஸ்கே கப் அடித்தது... இந்த வரலாறு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
மேலும் படிக்க | IPL 2026: தோனி விலகல்.. அதிர்ச்சி தகவல் கொடுத்த CSK! முழு விவரம்
