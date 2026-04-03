டெவால்ட் பிரெவிஸ் எப்போது சிஎஸ்கே அணியில் இணைவார்? முக்கிய தகவல்!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் களமிறங்குவாரா? சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அப்டேட்! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:13 PM IST
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அனைவராலும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, தங்களது முதல் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. கடந்த சீசனில் புள்ளி பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தை பிடித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த முறை மினி ஏலத்தில் பல்வேறு இளம் வீரர்களை எடுத்து ஒரு பலமான அணியாக மாறியது. இந்த முறை அதிக வெற்றிகளை பெற்று புள்ளி பட்டியலில் முன்னேறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சென்னை அணி, முதல் போட்டியிலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் படுதோல்வி அடைந்தது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. இந்நிலையில், இன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் தங்களது இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டு விளையாடுகிறது. இந்த போட்டியில், காயம் காரணமாக முதல் போட்டியில் இடம்பெறாத டெவால்ட் பிரேவிஸ் விளையாடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

சிஎஸ்கே அணியின் ஏமாற்றம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக குவாஹாத்தியில் விளையாடியது. இந்த போட்டியில் சென்னை அணியின் பேட்டிங் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. குறிப்பாக டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து வெளியேறினர். புதிதாக அணியில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன் வெறும் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சிவம் துபே போன்றோரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். ஜேமி ஓவர்டன் மட்டும் ஓரளவு சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் அடித்ததால் சென்னை அணி 100 ரன்களை தாண்ட முடிந்தது; இல்லை என்றால் நிலைமை மிகவும் மோசமாக போயிருக்கும். 

பயிற்சியில் ஈடுபடும் டெவால்ட் பிரேவிஸ்

ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே டெவால்ட் பிரேவிஸுக்கு காயம் ஏற்பட்ட செய்தி வெளியாகி சென்னை ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்தது. காரணம், தற்போதுள்ள சென்னை அணியில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வீரராக டெவால்ட் பிரேவிஸ் இருக்கிறார். முதல் போட்டியில் கூட அவர் விளையாடியிருந்தால் போட்டியின் முடிவு வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் என்று ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அவர் மீண்டும் எப்போது அணியில் இணைவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. தற்போது அவர் வலைப்பயிற்சியில் பேட்டிங் செய்வதை காண முடிகிறது. இதனால் அவர் விரைவில் அணியில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனாலும், இன்று நடைபெறும் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவது சந்தேகமாகவே உள்ளது.

காயம் குறித்த அப்டேட்

முதல் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது டெவால்ட் பிரேவிஸுக்குத் தசைப்பிடிப்பு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சிஎஸ்கே அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் தெரிவித்திருந்தார். காயம் பெரிதாகிவிட கூடாது என்பதற்காக அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், விரைவில் அவர் அணியில் இணைவார் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். பிரேவிஸ் தற்போது மீண்டும் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது, அவர் விரைவில் அணியில் இணைவார் என்ற செய்தியை ரசிகர்களுக்கு உணர்த்துகிறது. இருப்பினும், அவர் எப்போது ஆடும் லெவனில் இடம்பிடித்து விளையாடுவார் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.

சிஎஸ்கே அணிக்கு பிரேவிஸின் வருகை ஏன் முக்கியம்?

சென்னை அணியின் தற்போதைய பேட்டிங் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண டெவால்ட் பிரேவிஸின் வருகை மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். அவர் களத்தில் இருக்கும்போது ஆட்டத்தின் போக்கையே சில ஓவர்களில் மாற்றிவிடக் கூடியவர். குறிப்பாக, சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை சிறப்பாக எதிர்கொண்டு சிக்ஸர்களை விளாசும் ஆற்றல் கொண்டவர். மிடில் ஓவர்களில் ரன் ரேட் குறையும்போது, அதை அதிரடியாக உயர்த்தி எதிரணி பந்துவீச்சாளர்கள் மீது கடும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் வல்லமை பிரேவிஸுக்கு உண்டு. கடந்த ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை அணி மிடில் ஓவர்களில் ரன் சேர்க்க மிகவும் திணறியது. அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப பிரேவிஸால் மட்டுமே முடியும். முந்தைய ஐபிஎல் சீசன்களில் அவர் தனது அபாரமான திறமையை ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளார்.

வெற்றியின் கட்டாயத்தில் சென்னை அணி

சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் விளையாடுவது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எப்போதுமே கூடுதல் பலமாகும். ரசிகர்களின் பேராதரவோடு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளும் சிஎஸ்கே, இந்தப்போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற்று புள்ளிப் பட்டியலில் தனது கணக்கை தொடங்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் உள்ளது. ஒருவேளை டெவால்ட் பிரேவிஸ் முழு உடல் தகுதியுடன் அணிக்கு திரும்பினால், அது சென்னை அணிக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. டாஸ் போடப்படும் வரை ரசிகர்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதே தற்போதைய கள நிலவரமாக உள்ளது. 

