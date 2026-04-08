திக் திக் போட்டி.. மில்லருக்கு லக்கே இல்லை! டெல்லி தோல்வி.. குஜராத் 1 ரன்னில் வெற்றி

DC vs GT Match Result: ஐபிஎல் தொடரின் 14வது போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 1 ரன் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 8, 2026, 11:54 PM IST
  • குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 210 ரன்கள் குவித்தது
  • 211 ரன்களை துரத்திய டெல்லி அணி 209 ரன்களை தான் எடுத்தது
  • கடைசி நேரம் வரை சுவாரஸ்யமாக சென்ற போட்டியில் குஜராத் அணி 1 ரன்னில் வெற்றி

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! புது சொத்து வாங்கலாம்
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், வெற்றிகள் குவியும்
camera icon10
Sun Transit
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், வெற்றிகள் குவியும்
சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!
camera icon6
Sowmiya Anbumani
சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!
ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு திருமண பரிசாக பெற்றோர் கொடுத்தது..என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Vijay devarakonda
ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு திருமண பரிசாக பெற்றோர் கொடுத்தது..என்ன தெரியுமா?
2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 13 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 08) 14வது போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டி டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையே டெல்லியின் அருன் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. 

டாஸ் வென்ற டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி கேப்டன் அக்சர் படேல், பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தார். அதன்படி முதலில் குஜராத் டைடன்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான சுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சாய் சுதர்சன் 12 ரன்களில் அட்டமிழந்தார். இதையடுத்து களத்திற்கு ஜோஸ் பட்லர் வந்தார். அவர் தொடக்கம் முதலே அதிரடி காட்ட தொடங்கினார். 

குஜராத் 210 ரன்கள் குவிப்பு - சுப்மன் கில் அசத்தல் 

மறுபக்கம் இருந்த சுப்மன் கில்லும் அதிரடி காட்ட குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் ரன் மளமளவென ஏறியது. சுப்மன் கில் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் இருவருமே அரைசதம் அடித்தனர். ஆனால் ஜோஸ் பட்லர் ஆட்டமிழந்தார். 27 பந்துகளில் 52 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வெளியேறினார்.அதன் பின்னர் களத்திற்கு வாஷிங்டன் சுந்தர் வந்தார். அவரும் அதிரடியான அட்டத்தை கையாண்டு ரன்களை குவித்தார். அவரும் அரைசதம் அடித்தார். மறுபக்கம் சுப்மன் கில் 70 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இறுதியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 210 ரன்களை குவித்தது. டெல்லி அணி சார்பில் முகேஷ் குமார் அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருந்தார். 

நிசங்கா அதிரடி ஆட்டம் 

இதையடுத்து டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 211 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கி விளையாடியது. இந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான பதும் நிசங்கா மற்றும் கே.எல். ராகுல் சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இருவரும் சேர்ந்து 76 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், பிரிந்தனர். பதும் நிசங்கா 41 ரன்களில் அட்டமிழந்தார். இதையடுத்து வந்த நிதிஷ் ரானா 5, சமீர் ரிஷ்வி 0, அக்சர் படேல் 2, ஸ்டப்ஸ் 7 என அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை இழந்தனர். 

சதத்தை தவறவிட்ட கே.எல்.ராகுல் 

ஆனால் கே.எல். ராகுல் ஒருபக்கம் களத்தில் நின்று நம்பிக்கை அளித்துக்கொண்டிருந்தார். அரைசதம் கடந்து சிறப்பாக விளையாடி சதத்தை நெருங்கினார். அவர் சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 92 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இத்துடன் ஆட்டம் முடிவடைந்தது, குஜராத் அணி வெற்றி பெற என அனைவரும் நினைத்த மாத்திரத்தில், டேவிட் மில்லர் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றி டெல்லி அணியின் பக்கம் போட்டியை திருப்பினார். 

திக் திக் நொடிகள் - அன்லக் மில்லர் 

18வது ஓவரை வரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பக்கமே போட்டி இருந்து கொண்டிருந்தது. முகமது சிராஜ் 19வது ஓவரை வீசினார். இந்த ஓவரில்தான் போட்டி டெல்லி அணியின் பக்கம் சென்றது. களத்தில் இருந்த மில்லர் இரண்டு சிக்சர்கள் ஒரு பவுண்டரி என அடித்து அசத்தினார். இதையடுத்து கடைசி ஓவரில் 13 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அந்த ஓவரை பிரஷித் கிருஷ்ணா வீசினார். களத்தில் இருந்த விப்ராஜ் நிகாம் பவுண்டரி அடித்து ஆடுத்த பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் 3 பந்துக்கு 8 ரன்கள் என்ற நிலையில் ஒரு சிக்சர் அடித்து 2 பந்துகளுக்கு 2 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தது. அப்போது ஒரு பால் டாட்டானது. மற்றொரு பாலை டேவிட் மில்லர் அடிக்க தவறிய நிலையில், இருவரும் ரன் எடுக்க முயற்சித்தனர். அப்போது ரன் அவுட் செய்யப்பட்டது. இதனால் குஜராத் அணி 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 

மேலும் படிக்க: இனி ரேஷன் கடையிலேயே ஆயுஷ்மான் கார்டு! ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெறலாம்

மேலும் படிக்க: MIக்கு மாறும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. ரூ. 30 கோடிக்கு ஏலம்! முழு விவரம்

