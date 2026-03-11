IPL 2026 அட்டவணை வெளியீடு.. ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்! CSK எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதுகிறது

IPL 2026 Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களின் பயிற்சி முகாமில் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை வெளியாகி இருக்கிறது.
வெளியான ஐபிஎல் போட்டி அட்டவணை
ஐபிஎல் நிர்வாகம் போட்டி அட்டவணையை வெளியிட்டிருக்கிது. ஆனால் தொடரின் முழு போட்டி விவரம் வெளியாகவில்லை. அதாவது மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி வரையிலான போட்டி விவரங்கள் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், முதல் 20 ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், மீதுமுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியாகும் என ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில், முதல் 20 போட்டிகளில் எந்தெந்த அணிகள் மோதுகின்றன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
முதல் 20 ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை
1) மார்ச் 28 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
2) மார்ச் 29 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
3) மார்ச் 30 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
4) மார்ச் 31 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பஞ்சாப்பில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
5) ஏப்ரல் 01 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி லக்னோவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
6) ஏப்ரல் 02 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
7) ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி சென்னையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
8) ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி டெல்லியில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
9) ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, குஜராத் டைட்டன்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி அகமதாபாத்தில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
10) ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி ஹைதராபாத்தில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
11) ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
12) ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
13) ஏப்ரல் 07 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
14) ஏப்ரல் 08 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி டெல்லியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
15) ஏப்ரல் 09 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
16) ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
17) ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி நியூ சண்டிகரில் அன்று மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
18) ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி சென்னையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
19) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி லக்னோவில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
20) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரூ அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
