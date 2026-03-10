English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஐபிஎல் 2026 அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்...? பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

ஐபிஎல் 2026 அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்...? பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதற்கட்ட அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்பது குறித்து பிசிசிஐ அப்டேட் தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:17 PM IST
  • மார்ச் 28இல் ஐபிஎல் தொடங்குகிறது.
  • தேர்தல் காரணமாக அட்டவணை வெளியிடுவதில் தாமதம்.
  • இரண்டு கட்டங்களாக அட்டவணை வெளியாகும்.

Trending Photos

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. கவலையை விடுங்க, இதோ 5 சிறந்த மாற்றுகள்
camera icon8
gas lpg
கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. கவலையை விடுங்க, இதோ 5 சிறந்த மாற்றுகள்
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon6
Rahu Ketu Peyarchi
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்
camera icon6
Saturn Transit
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்
ஐபிஎல் 2026 அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்...? பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

IPL 2026, First Phase Schedule Release: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நிறைவடைந்துவிட்டது. அடுத்து ஐபிஎல் தொடரும் மார்ச் 28ஆம் தேதிதான் தொடங்குகிறது. இன்னும் இரண்டரை வாரங்களுக்கு கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மட்டுமின்றி, கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் பெரிய பிரேக் எனலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதுவரை, டீக்கடையில் இருந்து யூ-ட்யூப் வரை, டி20 உலகக் கோப்பையை பற்றி விவாதித்து வந்தவர்கள் இனி ஐபிஎல் தொடரை வைத்துதான் அடித்துக்கொள்ளப்போகிறார்கள். இதுவரை, இந்திய அணி என ஒற்றுமையாக இருந்தவர்கள், இனி சிஎஸ்கே ரசிகர்கள், மும்பை ரசிகர்கள், தோனியின் தளபதிகள், ரோஹித் சர்மாவின் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள், விராட் கோலி தம்பிகள் என பல அவதாரத்தை எடுப்பார்கள். மார்ச் கடைசி தொடங்கி மே மாதம் இறுதிவரை இனி எங்கு திரும்பினாலும் ஐபிஎல் அக்கப்போர்.

உற்சாகத்தில் RCB

நடப்பு சாம்பியனாக கெத்தாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி உள்ளே வருகிறது. அவர்களின் ஹோம் கிரவுண்ட் சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாட அனுமதி கிடைத்ததே அவர்களுக்கு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கும். விராட் கோலியும் லண்டனில் இருந்து வெறியோடு கிளம்பி வர இருக்கிறார்.

வெறியோடு காத்திருக்கும் CSK ரசிகர்கள்

சிஎஸ்கே அணிக்கு மற்றுமொரு கடைசி சீசனை விளையாடுகிறார் தோனி. அதையும் தாண்டி சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல், டெவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் தூபே, சர்பராஸ் கான், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர் என எக்கச்சக்க வீரர்களுக்காக சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

MI கோப்பை தாகம் தீருமா?

ரோஹித் சர்மா இந்த சீசனிலும் இம்பாக்ட் வீரராக களமிறங்குவார். மேலும், 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றவர் (ரோஹித்) ஒருபக்கம்; 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றவர் (சூர்யகுமார்) இன்னொரு பக்கம் இருக்க, இருவரையும் வழிநடத்தப்போகிறார் ஹர்திக் பாண்டியா. மூன்றாவது ஆண்டாக மும்பைக்கு கேப்டன் பொறுப்பை பெறும் ஹர்திக், இந்த முறையாவது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கோப்பை தாகத்தை தீர்ப்பாரா...?

மேலும் பலம்பெற்ற ஐபிஎல் அணிகள்

ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் பஞ்சாப் கிங்ஸ், சுப்மான் கில்லின் குஜராத் டைட்டன்ஸ், ரிஷப் பண்டின் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், பாட் கம்மின்ஸின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், அக்சர் பட்டேலின் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் கடந்தாண்டை விட மேலும் வலுபெற்றிருக்கின்றன. ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வேற லெவலில் திடமாக காணப்படுகிறது. கொல்கத்தா அணியும் பல முன்னணி வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்து ஸ்குவாடை கட்டமைத்துள்ளது. இதனால், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

ஐபிஎல் 2026 அட்டவணை

இருப்பினும் 5 மாநில தேர்தல் காரணமாக ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியாவதில் தொடர்ந்து தாமதம் நீடிக்கிறது. ஐபிஎல் 2026 அட்டவண இரு கட்டமாக வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், முதல் கட்ட போட்டிகள் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஐபிஎல் முதல் கட்ட அட்டவணை எப்போது வெளியாகும்? முதல் கட்ட அட்டவணையில் எத்தனை போட்டிகள் திட்டமிடப்படும்? என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா ஐபிஎல் அட்டவணை குறித்து கூறுகையில், "ஐபிஎல் 2026 தொடரின் அட்டவணையை வரும் மார்ச் 12ஆம் தேதி வெளியிடுவோம். இப்போதைக்கு ஐபிஎல் 2026 அட்டவணையில், முதல் 20 நாள்களுக்கான போட்டிகளை மட்டுமே குறிப்பிட உள்ளோம்" என்றார். 

2ஆம் கட்ட அட்டவணை எப்போது?

இதன்மூலம் முதற்கட்ட ஐபிஎல் அட்டவணையில் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 17ஆம் தேதிவரையிலான போட்டிகள் இடம்பெற்றிருக்கும் எனலாம். தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டதும், மீதம் உள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை இரண்டாம் கட்டமாக அறிவிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | CSK vs RCB vs MI.. எந்த அணி பலம்? கோப்பை யாருக்கு? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | CSK-வின் முரட்டு வீரர்... இப்போ குஜராத் அணிக்கு பேட்டிங் கோச்... இனி சிக்ஸர்கள் பறக்கும்!

மேலும் படிக்க | RCB அணி ரொம்ப பாவம்... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய சொதப்பல் - முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IPL 2026IPLBCCIIPL 2026 scheduleIPL News

Trending News