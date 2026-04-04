GT vs RR: குஜராத்தில் இருக்கும் பெரிய ஓட்டை.. தோல்விக்கு இதுவே காரணம்! ராஜஸ்தான் அபாரம்

GT vs RR IPL 2026: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 8 போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 04) தொடரின் 9வது போட்டி நடைபெற்றது. அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் மோதின.
210 ரன்கள் குவித்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான வைபவ் சூர்யவன்சி மற்றும் யஷ்யஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் களமிறங்கினர். இந்த ஜோதி முதல் விக்கெட்டிற்கு 70 ரன்கள் சேர்ந்தது. வைபவ் சூர்யவன்சி 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதையடுத்து ஜெய்ஸ்வால் 55, ரியான் பராக் 8, ஹெட்மயர் 18 என அட்டமிழந்தனர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 210 ரன்களை குவித்தனர். குஜராத் அணி பந்து வீச்சில் அதிகபட்சமாக ரபாடா 2 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
சொதப்பிய GT பேட்டர்ஸ்
இதையடுத்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 211 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கி விளையாடியது. ஆனால், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் சாய் சுதர்சன் மட்டுமே சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் 44 பந்துகளில் 73 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். மற்ற வீரர்களான குமார் குஷ்ங்ரா 18, ஜோஸ் பட்லர் 26, கிளென் பிளிப்ஸ் 3 வாஷிங்டன் சுந்தர் 4, திவாட்டியா 12 ரன்கள் என சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி
இறுதி நேரத்தில் வந்த ரபாரா மற்றும் ரஷித் கான் கடைசி வரை அணியின் வெற்றிக்காக போராடினர், ஆனால் அவர்களால் அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தர முடியவில்லை. ரபாடா 23 ரன்களும் ரஷித் கான் 24 ரன்களும் எடுத்தனர். 20 ஓவர்கள் முடிவில் 204 ரன்களே எடுத்த நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கும் பெரிய ஓட்டை
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஓட்டை உள்ளது. அதாவது, அவர்களிடம் ஒரு நல்ல ஃபினிஷர் இல்லை. இது ஒரு முக்கிய பிரச்சனை ஆகும். இதனாலேயே இன்றைய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியை தழுவினர்.
ஹோல்டரை எடுக்காதது பெரிய தவறு
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ஜெய்சன் ஹோல்டரை பெஞ்சில் அமர வைத்திருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய தவறாக மாறி இருக்கிறது. ஜெய்சன் ஹோல்டர் ஒரு நல்ல ஆல்-ரவுண்டர் அவரின் பந்து வீச்சு மற்றும் பேட்டிங்கில் ஃபினிஷிங் ரோல் அணிக்கு பெரிதும் உதவும். ஆனால் அவர்கள் ககிசோ ரபாடாவை அணியில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை காரணத்தினால் ஹோல்டரை எடுக்காமல் பெஞ்சில் அமர வைத்திருக்கின்றனர்.
ரபாடா தேவையே இல்லை
ககிசோ ரபாடா குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு தேவையே இல்லை. காரணம் பந்து வீச்சில் முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா, அசோக் சர்மா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் இருக்கையில் ரபாடாவை வெளியில் அமர வைத்துவிட்டு ஜெய்சன் ஹோல்டரை அணிக்குள் கொண்டு வரலாம். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபினிஷர் கிடைப்பார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் ஹோல்டர் இருந்திருந்தால், வெற்றி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பக்கம் இருந்திருக்கும்.
