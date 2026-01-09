GT அணியில் கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்... ஆஷிஷ் நெஹ்ராவின் இளைஞர் படை!

IPL 2026, Gujarat Titans Notable Uncapped Players: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் புதிய அணிகள் என்றால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியை சொல்லலாம். 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து இரு அணிகளும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 2022, 2023 சீசன்களில் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற நிலையில், 2024, 2025 சீசன்களில் தொடர்ச்சியாக 7வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
IPL 2026 GT: ஆதிக்கம் செலுத்தும் குஜராத் டைட்டன்ஸ்
மறுபுறம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியோ அதன் முதல் சீசனிலேயே (2022) கோப்பையை வென்று அசத்தியது. தொடர்ந்து அடுத்த 2023 சீசனில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்து, கடைசி ஓவரில் தோல்வியை தழுவி கோப்பை நழுவவிட்டது. அதுவரை ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக இருந்த சூழலில், அவர் மும்பை அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டதால் 2024இல் சுப்மான் கில் கேப்டன்ஸி பொறுப்பை பெற்றார், அந்த சீசனில் குஜராத் 8வது இடத்திலேயே நிறைவு செய்தது. ஆனால், கடந்த 2025 சீசனில் பிளே ஆப் வரை வந்து எலிமினேட்டரில் தோல்வியை தழுவியது.
IPL 2026 GT: நெஹ்ரா வைக்கும் நம்பிக்கை
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் கேப்டன்கள் மாறினாலும் தொடர்ச்சியாக வெற்றிகளை குவிப்பதற்கு அதன் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆஷிஷ் நெஹ்ராவின் அணுகுமுறையும், அணியின் சிறப்பான காம்பினேஷனும்தான். இவை இரண்டுமே ஒரு நாணயத்தின் இருப்பக்கங்கள் எனலாம். குஜராத் அணியின் காம்பினேஷன் சிறப்பாக அமைவதற்கு முக்கிய காரணமே, Uncapped இந்திய வீரர்களின் மீது ஆஷிஷ் நெஹ்ரா வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை எனலாம். சாய் சுதர்சன், ஷாருக் கான், ராகுல் திரிபாதி, முகமது அர்ஷத் கான் உள்ளிட்ட பல வீரர்கள் பெரியளவில் நம்பிக்கை அளித்தனர். இதில் சாய் சுதர்சன் இந்திய அணிக்கு விளையாடிவிட்டார்.
IPL 2026 GT: கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள்
மேலும், குமார் குஷாக்ரா, நிஷாந்த் சிந்து, அனுஜ் ராவத், மானவ் சுதார் உள்ளிட்ட பல Uncapped வீரர்கள் குஜராத்தின் எதிர்காலமாக திகழ்கிறார்கள். அதேபோல், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய 3 Uncapped வீரர்கள் குறித்தும் இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 GT: அசோக் சர்மா
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த வலது கை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். இவர் உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிலும் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். கடந்த காலங்களில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் நெட் பௌலாராக இருந்தார். 2022ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் இவரை எடுக்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன், கேகேஆர் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. அவரை கேகேஆர் அணி அப்போது எடுத்தும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அதன்பின் ஐபிஎல் அணிகள் அவரை எடுக்காத நிலையில், நடந்து முடிந்த சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் அதிக விக்கெட்டை கைப்பற்றிய இவர் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டார். இவரை ரூ.55 லட்சத்திர்கு குஜராத் அணி இந்த மினி ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறது. எந்த ஆட்டச் சூழலிலும் பந்துவீசி விக்கெட்டை வீழ்த்தும் திறன் கொண்டவர் ஆவார்.
IPL 2026 GT: பிருத்வி ராஜ் யார்ரா
இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் ஆந்திரா அணியில் விளையாடி வருகிறார். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 40 இன்னிங்ஸில் 76 விக்கெட், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 12 இன்னிங்ஸில் 19 விக்கெட், டி20 கிரிக்கெட்டில் 14 இன்னிங்ஸில் 20 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார். ஐபிஎல் தொடர் வரும்போது இவருக்கு 28 வயதாகும். இவர் 2019ஆம் ஆண்டிலேயே கேகேஆர் அணிக்காக 2 இன்னிங்ஸில் 1 விக்கெட் எடுத்தார். இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளராக லுக் வுட் இருந்தாலும், இவர் இந்திய வீரர் என்பதால் இவர் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது.
IPL 2026 GT: குர்னூர் சிங் பிரர்
25 வயது வலது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் உள்நாட்டு தொடரில் பஞ்சாப் அணியில் விளையாடி வருகிறார். இவர் முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 28 இன்னிங்ஸில் 52 விக்கெட், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 9 விக்கெட், டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியிருக்கிறார். விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2026 தொடரில் நேற்று மும்பை அணிக்கு எதிராக 4 விக்கெட்டை இவர் வீழ்த்தினார். நிச்சயம் சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோருக்கு மாற்று வீரராக இருப்பார்.
மேலும் படிக்க | விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளிய CSK கேப்டன் ருதுராஜ் ஜெய்க்வாட்.. மாஸ் சாதனை! என்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026: மும்பை அணி பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | விஜய் ஹசாரே டிராபி: தமிழ்நாடு அணி அவுட்... காலிறுதியில் 8 அணிகள் - போட்டிகள் எப்போது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ