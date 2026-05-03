SRH தொடர் வெற்றிக்கு... KKR வைத்த ஆப்பு - CSK-க்கு பெரிய நன்மை!

IPL 2026 KKR vs SRH Highlights: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் ஹைதராபாத் நகரில் மோதின.
போட்டியின் டாஸை வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. டிராவிஸ் ஹெட் பவர்பிளேவில் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை மிரட்டினார். அபிஷேக் சர்மா 10 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் உடன் 15 ரன்களை அடித்தார்.
பவர்பிளேவில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 71 ரன்களை எடுத்தது, 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு... பவர்பிளேவுக்கு பின் டிராவிஸ் ஹெட் வருண் சக்ரவர்த்தி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 28 பந்துகளில் 9 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் என 61 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். டிராவிஸ் ஹெட் ஆட்டமிழந்த பின், கேகேஆர் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.
கிளாசென் 11, ஸ்மரன் ரவிசந்திரன் 4, அனிகேத் வர்மா 6, சலில் அரோரா 2 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தனர். இஷான் கிஷன் 29 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உடன் 42 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். பாட் கம்மின்ஸ் 10, ஷிவாங் குமார் 1, ஹர்ஷல் பட்டேல் 6 ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் சன்ரைசர்ஸ் 165 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. வருண் சக்ரவர்த்தி 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.
Smashed away to@KKRiders with an emphatic outing in Hyderabad to make i
https://t.co/muersQO7at#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvKKR pic.twitter.com/Dlv8HmF12n
— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ