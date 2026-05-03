English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • SRH தொடர் வெற்றிக்கு... KKR வைத்த ஆப்பு - CSK-க்கு பெரிய நன்மை!

SRH தொடர் வெற்றிக்கு... KKR வைத்த ஆப்பு - CSK-க்கு பெரிய நன்மை!

IPL 2026 KKR vs SRH: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீழ்த்தி அதன் 3வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இது சிஎஸ்கேவுக்கு பெரிய ஊக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 3, 2026, 09:00 PM IST

Trending Photos

சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
SRH தொடர் வெற்றிக்கு... KKR வைத்த ஆப்பு - CSK-க்கு பெரிய நன்மை!

IPL 2026 KKR vs SRH Highlights: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் ஹைதராபாத் நகரில் மோதின. 

Add Zee News as a Preferred Source

போட்டியின் டாஸை வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. டிராவிஸ் ஹெட் பவர்பிளேவில் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை மிரட்டினார். அபிஷேக் சர்மா 10 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் உடன் 15 ரன்களை அடித்தார். 

பவர்பிளேவில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 71 ரன்களை எடுத்தது, 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு... பவர்பிளேவுக்கு பின் டிராவிஸ் ஹெட் வருண் சக்ரவர்த்தி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 28 பந்துகளில் 9 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர் என 61 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். டிராவிஸ் ஹெட் ஆட்டமிழந்த பின், கேகேஆர் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.

கிளாசென் 11, ஸ்மரன் ரவிசந்திரன் 4, அனிகேத் வர்மா 6, சலில் அரோரா 2 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தனர். இஷான் கிஷன் 29 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உடன் 42 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். பாட் கம்மின்ஸ் 10, ஷிவாங் குமார் 1, ஹர்ஷல் பட்டேல் 6 ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் சன்ரைசர்ஸ் 165 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. வருண் சக்ரவர்த்தி 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IPLSRHKKRIPL NewsSRH vs KKR

Trending News