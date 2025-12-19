IPL 2026: கடப்பாரை அணியாக மாறிய KKR... பலமான பிளேயிங் லெவன் இதுதான்!

IPL 2026, Kolkata Knight Riders Probable Playing XI: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இதுவரை மூன்று முறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. கடைசியாக 2024 சீசனில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் கோப்பையை வென்றாலும் கூட, அதற்கு பின் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை அந்த அணி கழட்டிவிட்டது.
IPL 2026 KKR: தடுமாறிய கேகேஆர்
2025 சீசனில் அஜிங்கயா ரஹானே தலைமையில் கேகேஆர் மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதனால், அந்த அணி 8வது இடத்தில்தான் தொடரை நிறைவுசெய்தது. கடந்த மெகா ஏலத்தில் வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ.23.75 கோடிக்கு கேகேஆர் எடுத்தது பெரிய தவறானது.
IPL 2026 KKR: 9 வீரர்களை கழட்டிவிட்ட கேகேஆர்
இதனால், மீண்டும் அணியை புதுப்பிக்க கேகேஆர் அணி முடிவெடுத்து பல மாற்றங்களை செய்தது. முதலில், தலைமை பயிற்சியாளரான சந்திரகாந்த் பண்டிட்டை விடுவித்து, அபிஷேக் நாயரை அந்த பொறுப்புக்கு கொண்டுவந்தது. மினி ஏலத்திற்கு அதிக தொகை கொண்ட வெங்கடேஷ் ஐயரை விடுவித்தது. ரஸ்ஸல் மற்றும் மொயின் அலி ஆகியோரை ஓய்வை அறிவித்தார். மேலும், நோர்க்கியா, குவின்டன் டி காக், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், லிவ்னித் சிசோடியா, சேத்தன் சர்க்காரியா என 6 வெளிநாட்டு வீரர்கள், 9 வீரர்களை விடுவித்தது.
IPL 2026 KKR: முக்கிய வீரர்களை அள்ளிய கேகேஆர்
இதனால், ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் 6 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 13 வீரர்களை எடுக்க ரூ.64.3 கோடியுடன் கேகேஆர் வந்தது. அந்த வகையில், ஏலத்தில் பல முக்கிய வீரர்களை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, கேம்ரூன் கிரீன் (ரூ.25.20 கோடி), மதீஷா பதிரானா (ரூ.18 கோடி), முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் (ரூ.9.20 கோடி) உள்ளிட்ட வீரர்களை அதிக தொகைக்கு எடுத்தது. ரச்சின் ரவீந்திரா, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட் போன்ற வெளிநாட்டு ஓபனிங் வீரர்களையும் எடுத்திருக்கிறது. பல இந்திய திறமைகளையும் கண்டறிந்து எடுத்துள்ளார்கள்.
IPL 2026 KKR: கேகேஆர் ஸ்குவாட் விவரம்
பேட்டர்கள்: அஜிங்கயா ரஹானே, ரோவ்மான் பாவெல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, மனீஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், ராகுல் திரிபாதி.
விக்கெட் கீப்பர்கள்: ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட், தேஜஸ்வி சிங்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள்: கேம்ரூன் கிரீன், சுனில் நரைன், ரச்சின் ரவீந்திரா, ரமன்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா, அனுகுல் ராய், தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன்.
சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்: வருண் சக்ரவர்த்தி, பிரசாந்த் சோலங்கி
வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள்: மதீஷா பதிரானா, வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான், ஆகாஷ் தீப், உம்ரான் மாலிக்.
IPL 2026 KKR: கேகேஆர் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும்?
இதில் சுனில் நரைன் வழக்கம்போல் அதிரடி ஓபனராக களமிறங்குவார். ஃபின் ஆலன் அல்லது டிம் சீஃபர்ட் ஆகியோரில் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரை ஓபனிங்கில் களமிறக்குவார்கள். அஜிங்கயா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேம்ரூன் கிரீன், ரின்கு சிங், ரமன் தீப் சிங், தேஜஸ்வி சிங் ஆகியோர் பேட்டிங்கில் கைக்கொடுப்பார்கள். ஹர்ஷித் ராணா, மதீஷா பதிரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் டெயிலெண்டர்களாக இருப்பார்கள் இம்பாக்ட் வீரராக வைபவ் அரோரா இருப்பார். இதுதான் முதன்மையான பிளேயிங் லெவனாக இருக்கும்.
IPL 2026 KKR: யார் இந்த தேஜஸ்வி சிங்?
ஒருவேளை டிம் சீஃபர்ட் அல்லது ஃபின் ஆலன் செட்டாகாவிட்டால், அஜிங்கயா ரஹானேவை டாப் ஆர்டரில் விளையாட வைக்கலாம். மிடில் ஆர்டரில் ரோவ்மான் பாவெலை விளையாடவைத்து, விக்கெட் கீப்பராக தேஜஸ்வி சிங்கை விளையாட வைக்கலாம். டெல்லியை சேர்ந்த தேஜஸ்வி சிங் பின்வரிசையில் இறங்கி சிக்ஸரை பறக்கவிடும் திறன் கொண்டவர். எனவே இவர் நிச்சயம் அணியில் இருப்பார். டெல்லி பிரீமியர் லீக்கில் 10 போட்டிகளில் 339 ரன்களை குவித்துள்ளார். அதில் 20 பவுண்டரி, 29 சிக்ஸர்கள் அடக்கம். எனவே இவர் நிச்சயம் கேகேஆர் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இருப்பார்.
IPL 2026 KKR: மிரட்டலான பேக்-அப்
கேகேஆர் அணிக்கு பேக்-அப் கூட சிறப்பாக இருக்கிறது. பதிரானா சொதப்பில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் விளையாடலாம். மிடில் ஆர்டரில் ஆல்-ரவுண்டர் தேவையென்றால் தேஜஸ்வி சிங்கிற்கு பதில் அனுகுல் ராயை எடுக்கலாம். இவர் இடது கை சுழற்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனையும் கொடுப்பார். அனுகுல் ராய் சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியில் சிறப்பாக பேட்டிங்கில் வைபவ் அரோராவுக்கு பேக்-அப்பாக ஆகாஷ் தீப், ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பேக்-அப் கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மாலிக் இருக்கிறார்கள். சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் அணியில் குறை ஒன்றுமில்லை.
IPL 2026 KKR: கேகேஆர் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு
டிம் சீஃபர்ட் / ஃபின் ஆலன், சுனில் நரைன், அஜிங்கயா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேம்ரூன் கிரீன், ரின்கு சிங், ரமன் தீப் சிங், தேஜஸ்வி சிங் / அனுகுல் ராய், ஹர்ஷித் ராணா, மதீஷா பதிரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி. இம்பாக்ட் வீரர்: வைபவ் அரோரா.
மேலும் படிக்க |IPL 2026: CSK பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்...? தோனிக்கே இடமில்லையா?
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
மேலும் படிக்க | Mumbai Indians: 6வது கோப்பை உறுதி! மும்பையின் அதிரடி பிளேயிங் 11 இது தான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ