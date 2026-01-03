முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு மாற்று வீரர்... KKR இந்த 3 வீரர்களில் ஒருவரை எடுக்கலாம்!

Replacement For Mustafizur Rahman, IPL 2026 KKR: ரஸ்ஸல் ஓய்வை அறிவிக்க, வெங்கடேஷ் ஐயரை கேகேஆர் அணி கழட்டிவிட்டது. வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளரையும் ஒருவர் விடாமல் விடுவித்த நிலையில், மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி ரூ.64.3 கோடியுடன் களமிறங்கியது.
IPL 2026 KKR: கேகேஆர் எடுத்த முக்கிய வீரர்கள்
மொத்தம் 11 வீரர்களை கேகேஆர் அணி ஏலத்தில் எடுத்தது. குறிப்பாக கேம்ரூன் கிரீன் ரூ.25.20 கோடி, மதீஷா பதிரானா ரூ.18 கோடி, முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானஅ ரூ.9.20 கோடி என பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்கியது. ரச்சின் ரவீந்திரா, பின் ஆலன், டிம் சைஃபர்ட், ஆகாஷ் தீப், ராகுல் திரிபாதி உள்ளிட்ட வீரர்களையும், சில Uncapped வீரர்களையும் வாங்கியது. Uncapped வீரரான தேஜஸ்வி சிங் தஹியாவை ரூ.3 கோடிக்கு கேகேஆர் எடுத்தது.
IPL 2026 KKR: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு மாற்று வீரர்
இந்நிலையில், வங்கதேசத்தில் நிலவும் பிரச்னை காரணமாக முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. பிசிசிஐயும் அவரை விடுவிக்கும்படி கேகேஆர் அணியை கேட்டுக்கொண்டது. இந்தச் சூழலில் கேகேஆர் அணி மாற்று வீரரை எடுக்கவும் பிசிசிஐ அனுமதித்துள்ளது. அந்த வகையில், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு பதில் கேகேஆர் இந்த மூன்று வீரர்களில் ஒருவரை தேர்வு செய்யலாம். அவர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 KKR: பசல்ஹக் பரூக்கி
ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான இவர் இதற்கு முன் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராய்ல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்காக விளையாடி உள்ளஆர். மொத்தம் 12 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 6 விக்கெட்டை மட்டுமே கைப்பற்றி உள்ளார், டி20ஐ பொருத்தவரை 51 போட்டிகளில் 63 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். டி20 அரங்கில் 149 போட்டிகளில் 186 விக்கெட்டை வீழ்த்தி போதிய அனுபவத்தை கொண்டுள்ளார். தற்போது டி20 உலகக் கோப்பையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் இவர் உள்ளார். இந்த ஏலத்தில் யாரும் இவரை எடுக்காத நிலையில், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு பதில் இவரை அடிப்படை தொகையில் கேகேஆர் எடுக்கலாம்.
IPL 2026 KKR: ரிச்சர்ட் கிளீசென்
பதிரானா ஏற்கெனவே கேகேஆர் அணியில் இருப்பதால் அவருக்கு மாற்று வீரர்தான் கேகேஆர் அணிக்கு தற்போதைய தேவை. அந்த வகையில் டெத் ஓவர்களில் சிறப்பாக வீசக்கூடியவர் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ரிச்சர்ட் கிளீசென். இவர் 2024ஆம் ஆண்டில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடியவர். மும்பை அணியிலும் இருந்துள்ளார். இவரது அடிப்படைத் தொகை ரூ.75 லட்சம்தான். 38 வயதான இவர் 133 போட்டிகளில் 157 விக்கெட்டை சாய்த்துள்ளார்.
IPL 2026 KKR: அல்சாரி ஜோசப்
மும்பை இந்தியன்ஸ், ஆர்சிபி அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி உள்ள இவர், 22 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 21 விக்கெட்டை சாய்த்துள்ளார். 29 வயது வீரரான இவர் பதிரானாவுக்கு சரியான மாற்று வீரராக இருப்பார். இவரது அடிப்படைத் தொகை ரூ.2 கோடியாகும். இவர் 45 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 62 விக்கெட்டை சாய்த்துள்ளார். அதேநேரத்தில் மொத்தம் 168 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 200 விக்கெட்டையும் எடுத்துள்ளார். சிபிஎல், பிஎஸ்எல், ஐஎல்டி20, எஸ்ஏ20 உள்ளிட்ட பல டி20 தொடர்களில் விளையாடிய அனுபவம் உள்ளவர்.
