  ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலம் புதிய விதி: உச்சவரம்பு ₹18 கோடி! அதிக விலைக்குப் போகப்போவது யார்?

ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலம் புதிய விதி: உச்சவரம்பு ₹18 கோடி! அதிக விலைக்குப் போகப்போவது யார்?

IPL 2026 Mega Auction: ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலம் டிசம்பர் 16 அபுதாபியில் நடைபெறுகிறது. வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கான புதிய ₹18 கோடி சம்பள வரம்பு கிரீன், பத்திரனா போன்றோரின் ஏலத்தை எப்படி பாதிக்கும் என அறிக.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:01 PM IST
  • ₹18 கோடி திருப்பம்: பிசிசிஐ-யின் புதிய உச்சவரம்பு ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தின் விதிகளை எப்படி மாற்றியமைக்கும்?
  • ஐபிஎல் 2026 வீரர்களுக்கான ஏலம்: பரபரப்பான மோதல் மற்றும் புதிய விதிமுறைகள்!
  • கிரீன், பத்திரனா மற்றும் இந்திய நட்சத்திரங்கள்: அபுதாபியில் அதிக விலைக்குப் போகப் போவது யார்?



IPL 2026 Auction Countdown Begins: ஐபிஎல் 2026 வீரர்களின் ஏலத்திற்காக காலக்கெடு நெருங்குகிறது! இது ஒரு பிரம்மாண்டமான, துணிகரமான, சாகசமான நிகழ்வாக, இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற உள்ளது. உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 1,355 வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்க பதிவு செய்துள்ள இந்த எண்ணிக்கை, ஐபிஎல்-லின் உலகளாவிய ஈர்ப்பை இன்னும் யாராலும் வெல்ல முடியாது என்பதைக் காட்டுகிறது.

வீரர்களின் எண்ணிக்கை மட்டுமல்ல, புதிய விதிகள், மிகப்பெரிய அடிப்படை விலைகள் மற்றும் ஏலத்தின் உத்திகளைக் குலைக்கும் வகையிலான வியூக விளையாட்டு ஆகியவை ரசிகர்களிடமும் உரிமையாளர்களிடமும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ESPN Cricinfo-வின் படி, குறைந்தபட்சம் ரூ. 2 கோடி அடிப்படை விலையுடன் ஏலத்தில் பங்கேற்கும் வெளிநாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்கை 43 மற்றும் இந்திய நட்சத்திர வீரர்களின் எண்ணிக்கை 2 ஆகும். இவர்களில், சில முக்கியப் பெயர்கள்:

கேமரூன் கிரீன் (Cameron Green): காயத்தின் காரணமாக ஐபிஎல் 2025-ஐ தவறவிட்ட ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர், மீண்டும் டி20 அரங்கில் களமிறங்க தயாராக இருக்கிறார்.

மதீஷா பத்திரனா (Matheesha Pathirana): மலிங்காவின் பந்துவீச்சு பாணியை ஒத்திருக்கும் இலங்கையின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவரை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலத்திற்கு முன் ஆச்சரியமாக விடுவித்துள்ளது. அவரது வயது, வழக்கத்திற்கு மாறான பந்துவீச்சு பாணி மற்றும் டி20-யில் அவர் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ஆகியவை இவரை மிகவும் விரும்பத்தக்க திறமையாளராக இருக்கிறார். இது ஐபிஎல் அணி உரிமையாளர்கள் மத்தியில் ஒரு பரபரப்பான ஏலப் போட்டியினை உருவாக்கலாம்.

மிட்செல் ஸ்டார்க் (Mitchell Starc): ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிக அதிக விலைக்கு (2024-ல் KKR மூலம் ரூ. 24.75 கோடிக்கு) ஏலம் எடுக்கப்பட்ட வீரர் என்ற சாதனையை இன்னமும் தன்வசம் வைத்துள்ளார். தற்போது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி, வெறும் 12 வீரர்களை மட்டுமே தக்கவைத்துள்ளதால், ரூ. 64.30 கோடி என்ற மிகப்பெரிய தொகையுடன் 2026 ஏலத்தில் நுழைகிறது. ரசிகர்கள் அணியின் ஆக்ரோஷமான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான ஆட்டத்தை மட்டுமல்லாமல், ஏலத்தில் ஒரு திருப்பத்தையும் பார்க்கப் போகிறார்கள்

வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கான உச்ச வரம்பு: புதிய விதி!

பிசிசிஐ ஒரு முக்கியமான வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டுள்ளது. இது மறைமுகமாக வெளிநாட்டு நட்சத்திரங்களுக்கானது. ஏலத்தொகை எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும், எந்தவொரு வெளிநாட்டு வீரரும் ரூ. 18 கோடிக்கு மேல் பெற முடியாது.

காரணம் என்ன?: ஒரு அணி ஒரு வெளிநாட்டு வீரருக்கு ரூ. 20 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தால், அவருக்கு ரூ. 18 கோடி மட்டுமே வழங்கப்படும். மீதமுள்ள ரூ. 2 கோடி பிசிசிஐ வீரர் நல நிதிக்குச் அதேநேரம் அணி தனது ஏல பட்ஜெட்டில் ரூ. 20 கோடியை கணக்கு காட்ட வேண்டும்

முக்கிய முடிவு: சர்வதேச நட்சத்திரங்களுக்கான ஏலத்தின்போது அணிகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும். முக்கியமாக, இந்த வரம்பு இந்திய வீரர்களுக்குப் பொருந்தாது, அதாவது அணிகள் பணம் செலுத்தத் தயாராக இருந்தால், ஒரு இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரூ.18 கோடி அல்லது அதற்கு மேல் கூட பெற வாய்ப்புள்ளது.

அதிக பணம்: ரூ. 18 கோடி உச்சவரம்புடன், கேமரூன் கிரீன் மற்றும் மதீஷா பத்திரனா போன்ற வீரர்கள் இன்னமும் அதிக ஏலத்தைப் பெற்றாலும், அவர்களின் சம்பாத்தியம் ரூ. 18 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்படும். மறுபுறம், இந்திய நட்சத்திரங்கள் அதிக பணம் ஈட்ட வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள், இதன் மூலம் உள்ளூர் வீரர்களுக்கான ஏலத்தில் சாதனை ஏற்படலாம்.

புதிய சம்பள விதிகள்: 1,300-க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள், முன்னணி வெளிநாட்டு வீரர்கள், அதிக பட்ஜெட்டைக் கொண்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் புதிய சம்பள விதிகள் ஆகியவை ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தை மிகவும் சவாலானதாகவும், அதே சமயம் மிகவும் பரபரப்பானதாகவும் மாற்றப் போகிறது. 

ரசிகர்கள் பின்வருவனவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்:

  • தீவிரமான ஏலப் போட்டிகள்
  • அணிகளின் ஆச்சரியமூட்டும் வியூகங்கள்
  • வீரர்களின் ஏலத்தொகை 
  • திறமைக்கும் பட்ஜெட்துக்கும் இடையில் அணிகள் போராடும் பரபரப்பான நாடகம்

இந்த டிசம்பர் மாதம், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தைக் காண உள்ளனர். இது வியூகம், சஸ்பென்ஸ் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் சவாரியாக இருக்கப் போகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

