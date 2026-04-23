  • IPL 2026: அதிக வெற்றியில் மும்பை! ஆதிகத்தை முறியடிக்குமா சிஎஸ்கே? - முழு விவரம்

IPL 2026: அதிக வெற்றியில் மும்பை! ஆதிகத்தை முறியடிக்குமா சிஎஸ்கே? - முழு விவரம்

IPL 2026 MI vs CSK: ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அதிக வெற்றிகளைப் பெற்று ஆதிகத்தை செலுத்தும் நிலையில், அதனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முறியடிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர் ரசிகர்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:56 AM IST
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்ச்
  • இன்றைய போட்டியில் களமிறங்கப்போகும் நட்சத்திரங்கள்
  • யார் இப்போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு?

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.2000 மூலம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி? பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.2000 மூலம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி? பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் இதுதான்
ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் இதுதான்
2026ல் இதுவரை வெளிவந்த நல்ல படங்கள்! தாய் கிழவி to துரந்தர் 2..முழு லிஸ்ட்
2026ல் இதுவரை வெளிவந்த நல்ல படங்கள்! தாய் கிழவி to துரந்தர் 2..முழு லிஸ்ட்
குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
IPL 2026: அதிக வெற்றியில் மும்பை! ஆதிகத்தை முறியடிக்குமா சிஎஸ்கே? - முழு விவரம்

IPL 2026 MI vs CSK: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரசிகர்களால் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கப்படும் எல் கிளாசிகோ போட்டி இன்று மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் அரங்கேறுகிறது. ஐந்து முறை சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த சீசனின் பாதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுமே புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறப் போராடி வருவதால், இன்றைய ஆட்டம் அனல் பறக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தோனி - ரோஹித் விளையாடுவார்களா?

இன்றைய போட்டியின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பே முன்னாள் கேப்டன்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் எம்.எஸ். தோனி ஆகியோரது வருகைதான். தொடை தசைப் பிடிப்பு காரணமாக அவதிப்படும் ரோஹித், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த விருப்பப் பயிற்சி அமர்வில் பங்கேற்கவில்லை. இருப்பினும், இன்றைய முக்கிய போட்டியில் அவர் களமிறங்க 80% வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. கணுக்கால் காயம் காரணமாக இந்த சீசனில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாத தோனி, நேற்று வலைப்பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார். இது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்குப் பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் சென்னை அணி சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், தோனியின் வருகை அணிக்கு கூடுதல் பலத்தைத் தரும்.

நேருக்கு நேர் 

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை இவ்விரு அணிகளும் 39 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் 21 முறையும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 18 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. வான்கடே மைதானத்தைப் பொறுத்தவரை மும்பை அணிக்குச் சாதகமான அம்சங்கள் அதிகம் என்றாலும், சென்னையின் தற்போதைய ஃபார்ம் சவாலாக இருக்கும்.

முக்கியப் புள்ளி விவரங்கள்:

அதிக ரன்கள்: ரோஹித் சர்மா (881 ரன்கள்).

அதிக விக்கெட்டுகள்: லசித் மலிங்கா (31 விக்கெட்டுகள்).

அதிக சிக்ஸர்கள்: கீரன் பொல்லார்ட் (44 சிக்ஸர்கள்).

அதிகபட்ச ஸ்கோர்: 219/6 (மும்பை இந்தியன்ஸ்).

குறைந்தபட்ச ஸ்கோர்: 79 (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்).

வான்கடே பிட்ச் ரிப்போர்ட்: 

மும்பை வான்கடே மைதானம் பேட்டிங்கிற்குச் சொர்க்கமாகும். இந்த சீசனில் இங்கு நடந்த 6 இன்னிங்ஸ்களில் குறைந்தபட்ச ஸ்கோரே 195/6 ஆகும். பந்து நன்றாகப் பேட்டிற்கு வரும் என்பதால் இன்றும் ரன் மழை பொழியும். மேலும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் தயக்கமின்றிப் பந்துவீச்சையே தேர்வு செய்வார்.

வானிலை நிலவரம்: 

மும்பையில் இன்று வானம் தெளிவாக இருக்கும். வெப்பநிலை 29°C முதல் 34°C வரை இருக்கும். ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்களுக்குப் பந்தைப் பிடிப்பதில் (Grip) சிரமம் இருக்கலாம். மழையினால் போட்டி பாதிக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லை.

இரு அணிகளின் கணிக்கப்பட்ட ஆடும் லெவன்

மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரோஹித் சர்மா, குயிண்டன் டி காக் (WK), நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), திலக் வர்மா, வில் ஜாக்ஸ், மிட்செல் சாண்ட்னர், கிரிஷ் பகத், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஏ.எம். கசன்ஃபர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி (WK), சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங்.

போட்டி எப்போது? நேரலை எங்கே?

நாள்: ஏப்ரல் 23, 2026 (வியாழக்கிழமை).

நேரம்: இரவு 7:30 மணி (டாஸ் இரவு 7:00 மணிக்கு).

நேரலை: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் (டிவி) மற்றும் ஜியோஹாட்ஸ்டார் (ஆன்லைன்).

கடந்த கால வரலாற்றில் மும்பை கை ஓங்கியிருந்தாலும், தற்போதைய நிலையில் இரு அணிகளுமே வெற்றிக்காகப் போராட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. ஹர்திக் பாண்டியாவின் அதிரடி கேப்டன்ஷிப்பா அல்லது ருதுராஜின் நிதானமான ஆட்டமா? இன்றைய 'எல் கிளாசிகோ'வில் வெற்றிக்கொடி நாட்டப் போவது யார் என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க: அபிஷேக் சர்மா அடித்த ஒரு சதம்! ஒரே இரவில் பல சாதனைகள் தகர்ப்பு

மேலும் படிக்க: ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர்.. சிஎஸ்கே அணி இந்த வீரரை எடுக்கலாம் - அஸ்வின் பரிந்துரை!

IPL 2026MI vs CSKMumbai Indians vs Chennai super kingsIPL head to headIPL live match today

