English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
ஐபிஎல் 2026: இன்று மோதும் MI vs KKR.. இரு அணிகளின் பிளேயிங் 11.. பலம், பலவீனம் என்ன?

IPL 2026 Mumbai India vs Kokata Knight Riders: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நேற்று (மார்ச் 28) தொடங்கிய நிலையில், இன்று இத்தொடரின் இரண்டாவது போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 29, 2026, 08:56 AM IST
Trending Photos

IPL 2026 Mumbai India vs Kokata Knight Riders: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் சீசன் நேற்று (சனிக்கிழமை, 28 மார்ச் 2026) கோலாகலமாக தொடங்கியது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதின. 

Add Zee News as a Preferred Source

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அபார வெற்றி 

இப்போட்டியில் முதலில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் 201 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் 80, அன்கித் சர்மா 43 ரன்களையும் அடித்தனர். இதையடுத்து 202 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அந்த இலக்கை 15.4 ஓவர்களில் அடித்து 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது. நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தனது முதல் போட்டியிலேயே அசத்தலாக விளையாடி வென்றது அந்த அணி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

இன்று மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மோதல் 

இந்த நிலையில், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை, 29 மார்ச் 2026) தொடரின் இரண்டாவது போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மற்றும் அஜிங்க்யா ராஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி இன்று மாலை மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

கடந்த ஐபிஎல்லில் மும்பை, கேகேஆர்

ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்று வரை சென்றது. அங்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிடம் தோல்வி அடைந்து தொடரைவிட்டு வெளியேறியது. ஏற்கனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று 5 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. கடைசியாக 2020 ஆம் ஆண்டில் வென்றது. இந்த சூழலில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் எப்படியாவது கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பில் உள்ளது. 

மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு கடந்த ஐபிஎல் மிகவும் மோசமாக அமைந்தது. அந்த அணி 14 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி 5ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. அதனால் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்க கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி காத்திருக்கிறது. 

மும்பை, கேகேஆர் அணிகள் பலம், பலவீணம் 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில் நல்ல பலத்துடனே உள்ளது. அவர்களுக்கு பேட்டிங்கில் ரோகித் சர்மா, ரிக்கில்டன், குயிண்டன் டி காக், திலக் வர்மா, சூரியகுமார் யாதவ் என உலக தர பேட்ஸ்மேன்கள் உள்ளனர். வேகப்பந்து வீச்சிலும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ட்ரெண்ட் போல்ட், கார்பின் போஷ், ஹர்திக் பாண்டியா என வெல்ட் கிளாஸ் வீரர்கள் உள்ளனர். சுழற்பந்து வீச்சில் மயங்க் மார்க்கண்டே, வில் ஜாக்ஸ், மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் உள்ளனர். 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், டிம் சைபர், ஃபின் அலன், அஜிங்க்யா ராஹானே, ரோமன் போவல், கமரூன் கிரீன், ரிங்கு சிங் என பேட்டிங் தரமாக உள்ளது. பந்து வீச்சுதான் கேகேஆர் அணியிடம் சற்று பின்னடைவாக உள்ளது. சுழற்பந்து வீச்சில் சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி என தரமாக இருந்தாலும், வேகப்பந்து வீச்சில் சொல்லும்படியான பந்துவிச்சாளர் உள்ளனர். கார்த்திக் தியாகி, வைபவ் அரோரா, போன்ற சுமாரான வேகப்பந்து வீச்சாளர்களே உள்ளனர். சொல்லும்படியாக பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி மட்டுமே உள்ளார். 

பிட்ச் எப்படி? 

மும்பையின் வான்கடே மைதானம் பொதுவாக பேட்டிங்கிற்கு சாதகமானது. இங்கு அதிக ரன்களை குவிக்க முடியும். இங்குள்ள செம்மண் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு நல்ல வேகத்தையும் பவுன்சையும் வழங்குகிறது. 

இரு அணி வீரர்கள் விவரம் 

மும்பை இந்தியன்ஸ்: குயின்டன் டி காக், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்) ரோஹித் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், ஷர்துல் தாக்கூர், கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரென்ட் போல்ட், ராஜ் பாவா, ராபின் மின்ஸ், நமன் திர், ரியான் ரிக்கல்டன், ஏஎம் கசன்பர், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், அஸ்வனி குமார், முகமது சலாவுதீன் இசார், வில் ஜாக்ஸ்,மிட்செல் சான்ட்னர், மயங்க் ராவத், அதர்வா அன்கோலேகர், ரகு சர்மா. 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் 

அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), டிம் சீஃபர்ட், ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மேன் பவல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி, கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மாலிக், ராகுல் திரிபாதி, மணீஷ் பாண்டே, வைபவ் அரோரா, ரச்சின் ரவீந்திரன், பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி, நவ்தீப் சைனி, பிரசாந்த் சோலங்கி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், தேஜஸ்வி தஹியா, சவுரப் துபே. 

மும்பை அணி உத்தேச பிளேயிங் 11

ரோஹித் ஷர்மா, குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), நமன் திர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், வில் ஜாக்ஸ், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரிட் பும்ரா, டிரெண்ட் போல்ட். 

இம்பேக்ட் பிளேயர்: மயங்க் மார்கண்டே. 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11

அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரிங்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி. 

இம்பேக்ட் பிளேயர்: கார்த்திக் தியாகி. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
IPL 2026Mumbai IndiansKolkata Knight RidersMI vs KKR

Trending News