IPL மினி ஏலத்தில்... இந்த 5 கீப்பர்களுக்கு 'செம' டிமாண்ட் - யார் யார் பாருங்க?

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி (செவ்வாய்) அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. செவ்வாய் அன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு ஏலம் தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 1390 வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு தங்களின் பெயரை பதிவு செய்திருந்த நிலையில், அதில் 350 வீரர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 240 இந்திய வீரர்கள், 110 வெளிநாட்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் 224 Uncapped இந்திய வீரர்கள், 14 Uncapped வெளிநாட்டு வீரர்கள் அடக்கம்.
40 வீரர்கள் ரூ. 2 கோடியை அடிப்படைத் தொகையாகவும், 9 வீரர்கள் ரூ.1.50 கோடியை அடிப்படைத் தொகையாகவும், ரூ.1.25 கோடியை 4 வீரர்கள் அடிப்படைத் தொகையாகவும், ரூ.1 கோடியை 17 வீரர்கள் அடிப்படைத் தொகையாகவும் நிர்ணயித்துள்ளனர். மேலும், ரூ.75 லட்சத்தில் 42 வீரர்களும், ரூ.50 லட்சத்தில் 4 வீரர்களும், ரூ.40 லட்சத்தில் 7 வீரர்களும், ரூ.30 லட்சத்தில் 227 வீரர்களும் பதிவு செய்திருக்கின்றனர். 10 அணிகளின் மொத்தமாக 77 வீரர்களை நிரப்ப வேண்டும், அதில் 31 வெளிநாட்டு வீரர்களை எடுக்கலாம். மினி ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடி, சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடன் வருகிறது.
IPL 2026 Mini Auction: முக்கிய வீரர்கள்
இந்நிலையில், மொத்தம் 42 செட்களாக பேட்டர்கள், ஆல்-ரவுண்டர்கள், விக்கெட் கீப்பர்கள், வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் என பிரிக்கப்பட்டு ஏலம் விடப்பட இருக்கிறார்கள். இந்த செட்கள் Capped, Uncapped வீரர்களாக தனித் தனியாக ஏலம்விடப்படுவார்கள். முதல் செட்டில் பேட்டர்கள் ஏலம் விடப்பட இருக்கிறார்கள். அதில் டெவான் கான்வே, ஜேக் பிரேசர்-மெக்கர்க், கேம்ரூன் கிரீன், சர்ஃபராஸ் கான், டேவிட் மில்லர், பிருத்வி ஷா என 6 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். அடுத்த இரண்டாவது செட்டில், ஆல்-ரவுண்டர்களாக கஸ் அட்கின்சன், வனிந்து ஹசரங்கா, தீபக் ஹூடா, வெங்கடேஷ் ஐயர், லியம் லிவிங்ஸ்டன், வியான் முல்டர், ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். முதல் 5 செட்களில் இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு Capped வீரர்கள் ஏலம்விடப்படுவார்கள். அடுத்த 5 செட்கள் Uncapped வீரர்கள் ஏலம்விடப்படுவார்கள். அடுத்து மீண்டும் Capped வீரர்கள், Uncapped வீரர்கள் என ஏலம் விடப்படும்.
இதில் பல செட்களில் குறிப்பிடத்தக்க வீரர்கள் இருந்தாலும், நம்பர் 8வது செட் அதிலும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். முதல் Uncapped விக்கெட் கீப்பர்கள் செட்டான இதில் 6 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த 6 வீரர்களும் அனைத்து அணிகளாலும் உற்றுநோக்கப்படுபவர்கள். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: ருச்சிட் அஹிர்
சௌராஷ்டிரா அணியின் விக்கெட் கீப்பரான இவர் 2024ஆம் ஆண்டில் இருந்து பெரியளவில் கவனம் ஈர்க்கும் வீரராக உள்ளார். மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய, சிக்ஸர்களை பறக்கவிடும் திறன் இருக்கக் கூடியவர். கடந்த SMAT தொடரில் 5 போட்டிகளில் 2 அரைசதம் உள்பட 170 ரன்களை குவித்துள்ளார், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 178.94. தற்போது 2025 SMAT-இல் பினிஷராக களமிறங்கி 163 ரன்களை குவித்துள்ளார், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 159.80 ஆகும். இந்த இரண்டு தொடர்களில் மட்டும் இவர் 25 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, வருண் சக்ரவர்த்தி, குர்னால் பாண்டியாவை அடித்து நொறுக்கியிருக்கிறார்.
IPL 2026 Mini Auction: முகுல் சௌத்ரி
21 வயதான இவர் ராஜஸ்தான் வீரர் ஆவார். இவர் அம்மாநிலத்தின் Men's State A Trophy தொடரில் 617 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். மேலும், 23 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான தொடரில 34 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டிருக்கிறார். இதுவே அத்தொடரில் ஒரு வீரரின் அதிகபட்ச சிக்ஸர்களாகும். SMAT தொடரில் 26 பந்துகளில் 62 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். அதிலும் கடைசி ஓவரில் 25 ரன்களை அடித்தார். அவரின் பேட்டிங் ஸ்பீட் மிகவும் பாராட்டப்படுகிறது.
IPL 2026 Mini Auction: துஷார் ரஹேஜா
TNPL தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்த துஷார் ரஹேஜா ஓபனர் ஆவார். 2025 தொடரில் 500 ரன்களை குவித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 185.55 ஆக இருந்தது. அதில் 32 சிக்ஸர்கள் அடக்கம். வருண் சக்ரவர்த்தி, அஸ்வின் பந்துவீச்சையே சிதறடித்தவர். மொத்தம் 9 டி20 போட்டிகளில் 223 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். தமிழ்நாடு அணியில் பெரிதாக சோபிக்காவிட்டாலும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இவரது ஆட்டம் பெரிதும் கவனிக்கப்படுகிறது. டெல்லி, கேகேஆர் அணிகளுக்கு ஓபனிங் வீரர்கள் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்கள் தேவை என்பதால் இவரை குறைந்தபட்சம் பேக்-அப் ஆப்ஷனாக வைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது.
IPL 2026 Mini Auction: கார்த்திக் சர்மா
இவர் லிஸ்ட் ஏ மற்றும் முதல்-தர போட்டிகளில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை சிதறடிக்கக் கூடியவர்கள். இதுவரை 12 டி20 போட்டிகளில் 334 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். சிஎஸ்கே இவரை எடுக்க கடந்த வருடம் முயற்சித்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் இவருக்கு பதில்தான் உர்வில் பட்டேலை எடுத்தது. இந்த முறை சிஎஸ்கே இவரை எடுக்க வாய்ப்பு குறைவு என்றாலும் இவர் சிக்ஸர் அடிக்கும் திறனுக்காக மற்ற அணிகளால் ஏலம் எடுக்கப்படலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: தேஜஸ்வி சிங்
2024 விஜய் ஹசாரே தொடரில் 78 பந்துகளில் சதம் அடித்ததன் மூலம் இவர் அதிகளவில் கவனம் பெற்றார். 2025 டெல்லி பிரீமியர் லீக் தொடரிலும் இவர் சிறப்பாக விளையாடினார், 339 ரன்களை 190 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்தார். பவர் ஹிட்டரான இவர் மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பான ஆப்ஷனாக இருப்பார். நடப்பு SMAT தொடரில் கர்நாடகாவுக்கு எதிராக 53 ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். எனவே இவரை பல அணிகள் குறிவைக்கும்.
IPL 2026 Mini Auction: வன்ஷ் பேடி
இதே செட்டில் இருக்கும் வன்ஷ் பேடி சிஎஸ்கேவில் கடந்த சீசனில் இருந்தார். ஆனால் தற்போது இவரை சிஎஸ்கே மினி ஏலத்திற்கு விடுவித்துவிட்டது. டெல்லி பிரீமியர் லீக்கில் கடந்தாண்டு சிறப்பாக சிக்ஸர்களை விளாசியதால் சிஎஸ்கே இவரை களமிறக்கியது. ஆனால், காயம் காரணமாக கடந்த தொடரின் பாதியில் இருந்து விலகியிருந்தார். உர்வில் பட்டேல் அணிக்குள் வந்த பின்னர் வன்ஷ் பேடியின் தேவை இல்லாமல் போய்விட்டது. தற்போது மினி ஏலத்தில் 8வது செட்டில் இடம்பெற்றிருக்கிறார். ஆனால் இவர் இந்தாண்டு SMAT தொடரில் டெல்லியில் அணியில் இடம்பெறவில்லை. கடந்தாண்டும் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியிருக்கிறார். போதுமான முக்கிய போட்டிகளில் இவர் பங்கேற்காததால், இந்த முறை Unsold ஆக போக வாய்ப்புள்ளது.
