English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • Sanju Samson Trade: சிஎஸ்கே இல்லை? இன்னொரு முக்கிய அணிக்கு தாவும் சஞ்சு சாம்சன்?

Sanju Samson Trade: சிஎஸ்கே இல்லை? இன்னொரு முக்கிய அணிக்கு தாவும் சஞ்சு சாம்சன்?

Sanju Samson: ராகுல் டிராவிட் வழிகாட்டுதலின் கீழ், 2013 ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன் தற்போது அணியில் இருந்து விளக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:22 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்!
  • டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் தீவிரம்?
  • ராஜஸ்தான் அணிக்கு டாடா சொல்கிறாரா?

Trending Photos

நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
IND vs AUS: இனி ஹேசில்வுட் கிடையாது... ஆஸ்திரேலிய அணியில் பெரிய மாற்றம் - ஏன்?
camera icon8
IND Vs Aus
IND vs AUS: இனி ஹேசில்வுட் கிடையாது... ஆஸ்திரேலிய அணியில் பெரிய மாற்றம் - ஏன்?
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
camera icon13
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
November
LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
Sanju Samson Trade: சிஎஸ்கே இல்லை? இன்னொரு முக்கிய அணிக்கு தாவும் சஞ்சு சாம்சன்?

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் தற்போது ட்ரேடிங் குறித்த செய்திகள் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான சஞ்சு சாம்சன் அணியை விட்டு வெளியேற போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் ஐபிஎல் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் இவரை கைப்பற்ற ஆர்வம் காட்டிய நிலையில், தற்போது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி இந்த போட்டியில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | நவம்பரில் மட்டும் இத்தனை போட்டிகளா? இந்திய அணியின் முழு அட்டவணை!

டெல்லி அணிக்கு திரும்புகிறாரா சாம்சன்?

சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு நிர்வாகத்திடம் முறையாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ராஜஸ்தான் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட போதிலும், சாம்சன் அணியை விட்டு வெளியேறும் முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்வாகம், ராஜஸ்தான் அணியுடன் ஒரு பெரிய டிரேடுக்கு நெருங்கிவிட்டதாக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, சஞ்சு சாம்சன் தனது முன்னாள் அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு திரும்புவார். அவருக்கு பதிலாக, டெல்லி அணியின் அதிரடி வீரரான டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு அனுப்பப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக கே.எல். ராகுலை டிரேடு செய்வது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும், ஆனால் டெல்லி அணி நிர்வாகம் தங்கள் முக்கிய வீரர்களை தக்கவைத்து கொள்ளவே முன்னுரிமை அளித்ததாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2025 ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் டெல்லி அணியால் வாங்கப்பட்ட ராகுல், அந்த சீசனில் 13 போட்டிகளில் 539 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.

கேப்டனாகவே டிரான்ஸ்ஃபர்?

சஞ்சு சாம்சனின் இந்த அணி மாற்றம் உறுதியானால், ஒரு அணியின் கேப்டனாக இருந்து கொண்டே மற்றொரு அணிக்கு டிரேடு செய்யப்படும் முக்கிய வீரர்கள் பட்டியலில் அவரும் இணைவார். 2021 ஐபிஎல் சீசனுக்கு முன்பு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற சாம்சன், தனது தலைமையில் அணியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தினார். குறிப்பாக 2022 ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் அணியை இறுதி போட்டி வரை அழைத்து சென்றது அவரது கேப்டன்சிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகும். எனினும், இறுதி போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் தோல்வியடைந்து கோப்பையை நழுவவிட்டது.

ராஜஸ்தான் அணியின் தூண்

ராகுல் டிராவிட் வழிகாட்டுதலின் கீழ், 2013 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இளம் வீரராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் சஞ்சு சாம்சன் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் குறுகிய காலத்திலேயே அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த அவர், 2014 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு இந்திய அணிக்கு தேர்வானார். இடையில் சில காலம் வேறு அணிக்காக விளையாடிய அவர், 2018 மெகா ஏலத்தில் மீண்டும் ராஜஸ்தான் அணிக்கே திரும்பினார். ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்குப் பிறகு 2021ல் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றார்.

புள்ளிவிவரங்களின்படி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் மிக முக்கிய வீரராக சாம்சன் திகழ்கிறார். அந்த அணிக்காக 149 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 4,027 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ராஜஸ்தான் அணிக்காக 3,500 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த ஒரே பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையும் அவருக்கு உண்டு. அவரது கேப்டன்சியின் கீழ், அணி 67 போட்டிகளில் 33 வெற்றிகளையும் 32 தோல்விகளையும் சந்தித்துள்ளது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க வீரர் அணியை விட்டு வெளியேறுவது ராஜஸ்தான் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஆஸ்திரேலியாவை தோற்கடிக்க... இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் செய்ய வேண்டிய 3 மாற்றங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IPL 2026 Mini AuctionChennai Super KingsSanju SamsonDelhi CapitalsRajasthan Royals

Trending News