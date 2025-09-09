English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சன்ரைசர்ஸ் அணி கழட்டிவிடும் 4 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே வைத்திருக்கும் டார்கெட்!

ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் வலுவான அணியாக கருதப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஐபிஎல் 2025ல் மோசமாக விளையாடியது. அவர்களின் தோல்விக்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 06:37 AM IST
  • IPL 2026ல் பல்வேறு அதிரடி?
  • சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் மாற்றம்?
  • முகமது ஷமி விடுவிக்கப்பட வாய்ப்பு!

Trending Photos

ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
camera icon8
Rajini Kamal
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
கூலி to மீஷா-இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
கூலி to மீஷா-இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
1 முழம் பூவிற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பிரபல நடிகைக்கு நேர்ந்த சோகம்..
camera icon7
Actress Navya Nair
1 முழம் பூவிற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பிரபல நடிகைக்கு நேர்ந்த சோகம்..
சன்ரைசர்ஸ் அணி கழட்டிவிடும் 4 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே வைத்திருக்கும் டார்கெட்!

ஐபிஎல் 2024 தொடரில் இறுதி போட்டி வரை சென்று சிறப்பாக விளையாடி இருந்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் கொல்கத்தா அணியிடம் தோல்வியை தழுவியது. ஆனால் 2025 தொடரில் ப்ளேஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெறாமல், புள்ளி பட்டியலில் ஆறாவது இடத்தை பிடித்து ஏமாற்றம் அளித்தது. ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் வலுவான அணியாக கருதப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தோல்விக்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டு இந்த தவறை திருத்திக்கொண்டு வலுவான அணியாக மீண்டும் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சி செய்து வருகிறது. இதற்காக ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக, அணியில் இருந்து சில முக்கிய வீரர்களை விடுவிக்க முடிவு செய்துள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: ஆசியக் கோப்பை 2025: இந்த வீரரை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க.. கம்பீருக்கு எச்சரிக்கை!

முகமது ஷமி

இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது ஷமியை, ஐபிஎல் 2025 ஏலத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ரூ.10 கோடி என்ற பெரிய தொகைக்கு வாங்கியது. 2023 உலக கோப்பை மற்றும் 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர்களில் சிறப்பாக பந்து வீசி, காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்ததால் அவர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், ஐபிஎல் 2025 தொடரில் அவரது செயல்பாடு மிகவும் ஏமாற்றம் அளித்தது. 9 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், வெறும் 6 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். மேலும், அவரது எக்கானமி ரேட் 11.23 ஆக இருந்தது, இது டி20 போட்டிக்கு மிகவும் அதிகம். 

அவரது வயது மற்றும் மோசமான பார்ம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, ஷமியை விடுவிக்க அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அணியின் புதிய பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வருண் ஆரோன், ஒரு பழைய வீடியோவில் ஷமி விடுவிக்கப்படலாம் என்று பேசியிருந்தது, இந்த வதந்திக்கு மேலும் வலு சேர்த்துள்ளது.

இஷான் கிஷன்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் அதிரடி வீரரான இஷான் கிஷனை, ஹைதராபாத் அணி ரூ.11.25 கோடிக்கு ஏலத்தில் வாங்கியது. 2025 தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக ஆட்டமிழக்காமல் 106 ரன்கள் குவித்து அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தார். ஆனால், அந்த ஒரு போட்டியை தவிர, தொடர் முழுவதும் அவரது பேட்டிங்கில் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சொதப்பியதால், அவரது அதிக விலை அணிக்கு சுமையாக மாறியது. எனவே, மினி ஏலத்தில் இஷான் கிஷனை விடுவிக்க தயாராக உள்ளனர். ஒருவேளை இஷான் கிஷன் மினி ஏலத்திற்கு வந்தால் சென்னை அணி வாங்க திட்டம் வைத்துள்ளது.

ராகுல் சாஹர்

சுழற்பந்து வீச்சாளரான ராகுல் சாஹரை, ஹைதராபாத் அணி ரூ.3.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் வாங்கியது. ஆனால், 2025 தொடர் முழுவதும் அவருக்கு ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதிலும், அவர் ஒரு ஓவர் மட்டுமே பந்து வீசினார். இது, அணி நிர்வாகத்திற்கு அவர் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பதையே எடுத்து காட்டுகிறது. எனவே, அணியில் முக்கிய பங்கு வகிக்காத ஒரு வீரருக்காக இவ்வளவு பெரிய தொகையை செலவழிப்பதற்கு பதிலாக, அவரை விடுவித்துவிட்டு அந்த தொகையில் வேறு ஒரு வீரரை வாங்க அணி திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆடம் ஸாம்பா

ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து வீச்சாளரான ஆடம் ஸாம்பா, காயம் காரணமாக 2025 தொடரிலிருந்து பாதியிலேயே விலகினார். அவர் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும், 8 ஓவர்கள் பந்துவீசி 94 ரன்களை வாரி வழங்கி 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். மேலும், ஹைதராபாத் அணியில் பேட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென் என வெளிநாட்டு வீரர்கள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளதால் ஸாம்பாவிற்கு அணியில் இடம் கிடைப்பது கடினமாக உள்ளது. மேலும் அவரை விடுவிப்பதன் மூலம் அணிக்கு ரூ.2.4 கோடி மிச்சமாகும். இந்த 4 வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம், ஹைதராபாத் அணிக்கு சுமார் ரூ.20 கோடிக்கு மேல் பணம் இருக்கும். இதன் மூலம் ஏலத்தில் சிறந்த வீரர்களை வாங்க திட்டம் வைத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IPL 2026Sunrisers HyderabadCSKIshan KishanKavya Maran

Trending News