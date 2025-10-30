English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: இந்த 3 விக்கெட் கீப்பர்களுக்கு கோடிகள் கொட்டும்... உற்றுநோக்கும் CSK

IPL Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் இந்த மூன்று விக்கெட் கீப்பர்களுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:17 AM IST
  • ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிசம்பரில் நடைபெறும்.
  • தக்கவைப்பு பட்டியல் நவ. 15இல் வெளியாகும்.
  • மினி ஏலத்தில் பல வீரர்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும்.

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 சீசன் மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு தற்போதே எழுந்திருக்கிறது. மீண்டும் ஒருமுறை சிஎஸ்கேவில் தோனி, மும்பை அணியில் ரோஹித் சர்மா, ஆர்சிபியில் விராட் கோலி ஆகியோர் ஐபிஎல் தொடரில் இணைந்து விளையாட இருக்கிறார்கள். இதனால், ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

IPL Mini Auction: மும்பையில் மினி ஏலம்...?

ஐபிஎல் 2026 சீசனை முன்னிட்டு மினி ஏலம் நடைபெறுகிறது. மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் மாதம் இரண்டாம் வாரத்தில் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 13-15 தேதிக்குள் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஐபிஎல் ஏலம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த முறை இந்தியாவிலேயே நடத்தப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. பெரும்பாலும் மும்பையில் நடத்தப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

IPL Mini Auction: நவ.15ஆம் தேதிக்குள்...

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வரும் நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள் இறுதிசெய்யும் என கூறப்படுகிறது. இன்னும் 15 நாள்களே இருக்கும் சூழலில், எந்தெந்த அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களை ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கின்றன?, மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்களை குறிவைக்கப்போகின்றன? என்பது இறுதியாகும்.

IPL Mini Auction: 3 விக்கெட் கீப்பர்கள்...

அதேநேரத்தில், கடந்த மெகா ஏலத்தில் யாராலும் எடுக்கப்படாத வீரர்கள், கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் தற்காலிக மாற்று வீரராக விளையாடியவர்கள் மினி ஏலத்திற்கு வர இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேநேரத்தில், கடந்த மெகா ஏலத்தில் காயம் காரணமாக பங்கேற்காத கேம்ரூன் கிரீன் போன்றோரும் மினி ஏலத்தில் என்ட்ரி கொடுப்பார்கள். இந்த மினி ஏலத்தில் பல வீரர்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமிருக்கும். அந்த வகையில், ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போக வாய்ப்புள்ள 3 விக்கெட் கீப்பர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

1. ஜானி பேர்ஸ்டோவ்

இங்கிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான ஜானி பேர்ஸ்டோவ் (Jonny Bairstow) கடந்த மெகா ஏலத்தில் யாராலும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், ஐபிஎல் தொடரின்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ரியான் ரிக்கில்டன் சர்வதேச போட்டிகளுக்காக விடுவிக்கப்பட்டபோது, ஜானி பேர்ஸ்டோவ் தற்காலிக மாற்று வீரராக விளையாடியிருந்தார். மும்பை அணிக்கு கடந்த தொடரில் 2 பிளே ஆப் போட்டிகளில் விளையாடி பெரியளவில் கவனம் ஈர்த்தார். அனுபவ வீரரான இவரை எடுக்க கேகேஆர், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் குறிவைக்கும். இவர் ஓபனர் என்பதால் சிஎஸ்கேவும் முயற்சிக்க வாய்ப்புள்ளது.

2. டிம் சைஃபர்ட்

நியூசிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான டிம் சைஃபர்ட் (Tim Seifert) கடந்த மெகா ஏலத்தில் எந்த அணியாலும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், இவரும் கடைசி நேரத்தில் ஆர்சிபி அணியில் இருந்து சர்வதேச போட்டிகளுக்காக விடுவிக்கப்பட்ட இங்கிலாந்து வீரர் ஜேக்கப் பெத்தேலுக்கு பதில் தற்காலிக மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆனால், சைஃபர்ட் ஒரு போட்டியில் கூட கடந்த சீசனில் விளையாடவில்லை. 2021, 2022 சீசன்களில் மொத்தம் 3 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி 36 ரன்களை அடித்துள்ள இவர், தற்சமயம் உலகெங்கும் நடைபெறும் டி20 லீக் தொடர்களில் கலக்கி வருகிறார். இவருக்கும் இந்த மினி ஏலத்தில் டிமாண்ட் இருக்கும். ஓபனர் என்பதால் சிஎஸ்கே,  கேகேஆர் அணிகளும் இவருக்கு முயற்சிக்கும்

3. நாராயண் ஜெகதீசன்

இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டருக்கு எப்போதுமே அதிக மவுஸ் இருக்கும். இருப்பினும், நாராயண் ஜெகதீசனை (Narayan Jagadeesan) கடந்த மெகா ஏலத்தில் எந்த அணியும் எடுக்கவில்லை. தற்சமயம் இவரது ஃபார்ம் சிறப்பாக உள்ளது. இந்திய டெஸ்ட் ஸ்குவாடில் கூட சிறப்பாக விளையாடியிருந்தார். சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் அணியில் விளையாடி உள்ள இவர் 13 போட்டிகளில் 162 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். இவரது தற்போதைய பார்ம் காரணமாக வரும் மினி ஏலத்தில் நல்ல தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

