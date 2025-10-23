English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த ஒரே ஒரு வீரரை குறிவைக்கும் 3 அணிகள்... டிரேட் ஆவாரா? ஏலத்தில் போவாரா?

IPL 2026 Mini Auction: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கழட்டிவிடும் இந்த முக்கிய வீரரை மூன்று அணிகள் டார்கெட் செய்து டிரேடிங் பேச்சு நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 12:20 AM IST
  • மினி ஏலம் வரும் டிசம்பரில் நடைபெறுகிறது.
  • SRH அணி சில வீரர்களை விடுவிக்க உள்ளன.
  • அதில் இந்த பேட்டரும் அடக்கம்.

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 சீசன், அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்குகிறது. 2026 சீசனை முன்னிட்டு நடைபெறும் மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு 10 அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடும். அதற்கு பின்னரே, எந்தெந்த வீரர்கள் ஏலத்திற்கு வருவார்கள், எந்தெந்த அணிக்கு யார் யார் அதிகம் தேவைப்படுவார்கள் என்பது தெரியவரும். மினி ஏலத்தில் வீரர்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, சில வீரர்கள் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போக வாய்ப்புள்ளது. புதிய சாதனை படைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

Ishan Kishan: இஷான் கிஷனை கழட்டிவிடும் SRH

அந்த வகையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இஷான் கிஷனை விடுவிக்க இருப்பதாக சில நாள்களுக்கு முன் தகவல்கள் வெளியாகின. டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா போன்ற அதிரடி ஓப்பனர்கள் இருக்கும் வேளையில், இஷான் கிஷன் நம்பர் 3இல் செட்டாகிவிட்டதாலும், விக்கெட் கீப்பராக கிளாசென் இருப்பதாலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு அவர் தேவையில்லை. எனவே அவரை விடுவிக்க காவ்யா மாறன் முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. 

இஷான் கிஷனை கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.11.25 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் எடுத்திருந்தது. 2016 மற்றும் 2017இல் குஜராத் லயன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய இஷான் கிஷன் 2018 முதல் 2024 வரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலேயே இருந்தார். 2022 மெகா ஏலத்தில் ரூ.15.25 கோடிக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் இஷான் எடுக்கப்பட்டார். ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவரின் சொதப்பலான ஆட்டத்தால் மும்பை இவரை விடுவித்தது. கடந்தாண்டு இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் சிறப்பாக விளையாடினார். மற்ற 12 போட்டிகளிலும் கடுமையாக சொதப்பினார். 14 போட்டிகளில் 354 ரன்களை அவர் அடித்திருந்தார்.

Ishan Kishan: இஷான் கிஷனை குறிவைக்கும் 3 அணிகள்

இந்நிலையில், தற்போது இஷான் கிஷனை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் விடுவிக்க இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அவரை டிரேடிங் செய்ய மூன்று அணிகள் முயற்சித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இஷான் கிஷனின் பழைய அணியான மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் அவரை வீரர் - வீரர் டிரேடிங் அல்லது முழு கேஷ் டிரேடிங் செய்வதற்கு ஹைதராபாத் அணியை அணுகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை என்ன முடிவை எட்டியது என்பது தற்போது வரை தெரியவில்லை.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் தற்போது அனுபவமிக்க விக்கெட் கீப்பர் யாருமில்லை. அதேநேரத்தில் ரோஹித் சர்மா இன்னும் எத்தனை சீசனில் விளையாடுவார் என்பது தெரியாது. எனவே அவர் இடத்திற்கு அதிரடி பேட்டரான இவரை கொண்டுவர மும்பை அணி திட்டமிடுவதாக கூறப்படுகிறது. கொல்கத்தா அணியை பொருத்தவரை இந்திய விக்கெட் கீப்பரும், ஓப்பனிங் பேட்டரும் தேவை என்பதால் இஷான் கிஷன் கனக்கச்சிதமாக பொருந்துவார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை பொருத்தவரை சஞ்சு சாம்சன் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே அந்த இடத்தில் இஷான் கிஷனை விளையாட வைக்க ராஜஸ்தான் திட்டமிடுகிறது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

